Nicht nur S22: Diese Samsung-Handys bekommen den Premium-Update-Plan

Schon jetzt gehören ausgewählte Samsung-Handys zu den Geräten, die in der Android-Welt am längsten Updates bekommen. Mit dem Release der S22-Serie erweitert der Hersteller die Gewährleistung für Sicherheits- und Versions-Updates für ausgewählte Geräte aber noch einmal. Samsungs Oberklasse-Portfolio bekommt somit maximal bis 2027 Updates und läuft sogar noch auf Android 16.

Wenige Tage vor Samsungs Unpacked-Event am 9. Februar leakte Evan Blass Pressematerialien, die ein interessantes Detail enthielten. So sollten ausgewählte Samsung-Handys eine längere Update-Gewährleistung bekommen. Diese Gerüchte bestätigen sich mit der offiziellen Pressemitteilung des Herstellers. Bestimmte Geräte bekommen dabei vier Generationen lang Android-OS-Updates. Welche Geräte also welche Android-Version bekommen, seht Ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Die Angaben in der Tabelle stammen nicht von Samsung selbst – sie gehen lediglich aus dem neuen Update-Versprechen und der Nennung der kompatiblen Geräte vor. Es kann also sein, dass Samsung die Bedingungen für Updates noch einmal variiert, in diesem Falle teile ich es Euch mit.

Samsungs Preis-Langlebigkeits-Sieger ist ...

Somit muss ich auch einem bestimmten Samsung-Device Tribut zollen, über das ich mich zum Release ziemlich aufgeregt habe: dem Samsung Galaxy S21 FE. Denn wie mit dem Release der S22-Serie klar wird, fällt das Handy technisch gar nicht mal so weit hinter die neuen Modelle. Dafür bekommt Ihr zu einem Preis von 749 Euro ein Handy, das Ihr theoretisch bis 2027 nutzen könnt.

Das S21 FE erschien im Januar und bekommt somit mit die längste Update-Gewährleistung. / © NextPit

Somit ist das S21 FE in gewissem Maße das Handy, das bei Samsung die beste Langlebigkeit zum günstigsten Preis bietet. Denn es ist wie die S22-Serie im Jahr 2022 mit Android 12 erschienen und wird als kompatibles Gerät für den Update-Boost gelistet. Nun aber zu Euch:

Wie steht Ihr zur verlängerten Update-Gewährleistung bei Samsung? Ein Grund zum Feiern oder nur ein Aufholen von etwas, das sowieso klar sein sollte? Schreibt's mir in die Kommentare!