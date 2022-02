Samsung Galaxy S22: So verfolgt Ihr das heutige Unpacked-Event

Es ist endlich so weit: Samsung enthüllt das Galaxy S22 und mit ihm das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra . Wann und wo Ihr Euch den Livestream zum Galaxy-Unpacked-Event ansehen könnt und was wir noch sehen könnten – hier erfahrt Ihr es.

Jetzt sind es nur noch wenige Stunden, bis Samsung sein erstes "Galaxy Unpacked"-Event des Jahres startet und dann das heiß erwartete und vielfach geleakte Galaxy S22 präsentiert. Unter dem Motto "Break the Rules of light" wird uns das koreanische Unternehmen am 9. Februar ab 16 Uhr offenbaren, wie die eigene Hardware-Zukunft aussieht. Wie immer können wir per Livestream mit von der Partie sein. Der Trailer soll Euch aufs Event einstimmen:

Galaxy Unpacked: Wie könnt Ihr live dabei sein?

Wie jedes Mal, wenn eines der Samsung-Events ansteht, gibt es mehrere Anlaufstellen von Samsung, die Ihr aufsuchen könnt. Da ist natürlich Samsungs YouTube-Kanal, aber auch der Samsung Newsroom* zeigt den Stream. Ihr könnt auch direkt auf der Samsung-Seite vorbeischauen, wo auch bereits ein Countdown herunterzählt.

Am Einfachsten ist es natürlich, wenn Ihr direkt hier bei uns bleibt. Sobald wir den Link für den Livestream haben, binden wir ihn direkt in den Artikel ein!

Was bekommen wir zu sehen?

Geheimniskrämerei ist vermutlich ziemlich unsinnig, denn das Galaxy S22 und seine beiden Brüder sind so oft geleakt worden, dass wir schon jede Menge Hinweise auf die Qualität der neuen Smartphones bekommen haben. Wir bekommen also die Nachfolger des Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra zu sehen. Es zeichnet sich dabei ab, dass Samsung seiner Designsprache in weiten Teilen treu bleibt.

Außerdem rechnen wir, dass in unseren Gefilden der Exynos 2200 zum Einsatz kommt und Samsung auch die Kameras wieder punktuell verbessert. Schrumpft das Akkuvolumen? Wie groß sind die Displays tatsächlich? All das und alles weitere, was Ihr zum Galaxy S22 wissen müsst, findet Ihr natürlich direkt nach dem Event hier bei NextPit. Hier lest Ihr dann vermutlich auch über die neuen Tablets der "Galaxy Tab S8"-Reihe, denn auch die wurden zuletzt reichlich geleakt.

Bis dahin könnt Ihr uns in den Kommentaren schon einmal wissen lassen, auf welches neue Samsung-Gadget Ihr am heißesten seid. Oder lässt Euch das Event komplett kalt?