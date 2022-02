Galaxy S22 Ultra für 1 € Zuzahlung: o2 startet spannende S22-Tarife

Die Tech-Welt ist am 9. Februar in heller Aufruhr – denn Samsung hat die neuen Geräte der Galaxy-S22-Serie vorgestellt. Dabei ähneln Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra den jeweiligen Vorgängermodellen stark. Während wir Euch die Unterschiede zwischen den Galaxy-S22-Modellen im verlinkten Artikel vorstellen, geht es in diesem Artikel um die ersten Handyverträge.

Der Mobilfunkanbieter o2 hat uns hierfür bereits im Vorfeld erste Verträge genannt, mit denen Ihr die neuen Handys vorbestellen könnt. Für den Tarif-Check hat uns o2 eine kleine Aufwandsentschädigung zukommen lassen. Auf meine Einschätzung der Verträge hat das natürlich keinen Einfluss. Also schauen wir uns das Ganze einmal an.

S22-Modelle für 1 Euro Zuzahlung im o2 Free M

Auch wenn Ihr alle drei Modelle bereits ab dem 9. Februar vorbestellen könnt, unterscheiden sich die Verkaufsstarts. Das Ultra-Modell gibt es ab dem 25. Februar im Handel und die beiden Basis-Modelle S22 und S22+ gibt's erst ab dem 11. März. Somit müsst Ihr noch ein wenig auf Euer neues Smartphone warten, wenn Ihr einen Vertrag bei o2 abschließt.

Dafür habt Ihr die Möglichkeit, Euer altes Handy einzutauschen und Euch dabei Cashback zu sichern. Kauft Ihr das Galaxy S22 Ultra, gibt's maximal 150 Euro, beim S22 und S22+ könnt Ihr maximal 100 Euro Rabatt rausschlagen. Die genauen Bedingungen der Eintauschprämie gibt's auf den verlinkten Seiten bei o2. Als Goodie gibt es pro bestelltem Vertrag ein Exemplar der Samsung Galaxy Buds Pro umsonst dazu.

Galaxy S22-Serie bei o2 o2 Free M mit Galaxy-Modell Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Datenvolumen 20 Gigabyte 20 Gigabyte 20 Gigabyte 5G inklusive? Ja Ja Ja Allnet-Flat Telefonie Ja Ja Ja Allnet-Flat SMS Ja Ja Ja Monatspreis 24 Monate (Gesamtkosten) 49,99 Euro | 1.205,75 Euro 59,99 Euro | 1445,75 Euro 59,99 Euro | 1445,75 Monatspreis 36 Monate (Gesamtkosten) 39,99 Euro | 1445,63 Euro 49,99 Euro | 1799,64 Euro 49,99 Euro | 1799,64 Euro Einmalpreis 1 Euro 1 Euro 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro 4,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 0 Euro 39,99 Euro 0 Euro 39,99 Euro 0 Euro Lieferbar ab 11. März 11. März 25. Februar Gratis-Zuagbe Samsung Galaxy Buds Pro Samsung Galaxy Buds Pro Samsung Galaxy Buds Pro Zum Angebot Vorbestellen Vorbestellen Vorbestellen

Wie immer empfehle ich Euch bei o2, mindestens zum Tarif "Free M" zu greifen. Denn das ist der günstigste 5G-Tarif und Ihr bekommt mit 20 Gigabyte eine solide Menge an Daten, die Ihr monatlich versurfen könnt. So limitiert Ihr die Leistung Eures neuen Handys nicht direkt durch den Handyvertrag. Die Preise habe ich Euch oben in der Tabelle aufgeführt, wie immer müsst Ihr Euch jedoch zwischen Laufzeiten von 24 oder 36 Monaten entscheiden.