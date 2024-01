HarmonyOS NEXT: Huawei verabschiedet sich von Android!

Huawei befand sich nach aktuellen Meldungen wie der Eröffnung einer 5G-Chip-Fabrik in Frankreich auf Comeback-Kurs. Doch die nun auf der Entwicklerkonferenz bekannt gegebenen Neuigkeiten, dass man sich mit dem neuen Betriebssystem HarmonyOS NEXT komplett von Android abwendet, geben zumindest aus europäischer Sicht nicht viel Hoffnung auf ein Aufbruch zu alter Stärke.

Huawei wendet sich endgültig von Android ab

Der chinesische Konzern hatte es nach den US-Sanktionen auf dem europäischen Markt, was den Vertrieb seiner Smartphones anbelangt, nicht wirklich leicht. Mit HarmonyOS präsentierte uns die einstige Nummer Eins, was den weltweiten Verkauf von Smartphones anbelangt, sein eigenes und angeblich nicht auf Android basierendes Betriebssystem.

Inzwischen wissen wir alle, dass die Basis weiterhin das Android Open Source Project (AOSP) ist. Somit sind die Anwendungen weiterhin APK-Dateien, wenngleich sie nicht von einem Huawei-Smartphone aus einem Google Play Store, sondern von der Huawei AppGallery zu beziehen sind. Wenn es nach dem Kollegen Antoine geht, ein absolutes No-Go.

Android ist tot – lang lebe HarmonyOS NEXT

Der Huawei-CEO präsentiert das neue HarmonyOS NEXT ohne Android und Linux-Kernel. / © Huawei

Nun hat Huawei-CEO der Consumer Business Group, Yu Chengdong, auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz HarmonyOS NEXT präsentiert. Hierbei soll es sich nun tatsächlich um ein Betriebssystem handeln, was mit Android und sogar mit dem typischen Linux-Kernel (oder Unix) nichts mehr zu tun hat. Nach eigenen Aussagen sei der Harmony-Kernel dreimal flüssiger als Android 14, da der neue native Mechanismus deutlich heterogener arbeitet.

Neben dem Geschwindigkeitsaspekt spielt der Huawei-CEO noch zwei weitere Trümpfe aus, welche 2024 auf keinen Fall fehlen dürfen: Sicherheit und KI. HarmonyOS NEXT verfüge über drei Sicherheitszertifizierungen, bei der die höchste Stufe auf Kernel-Ebene fungiert. Auch auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz kann Huawei problemlos mit der aktuellen Konkurrenz mithalten, wenn nicht sogar überbieten.

Aktuell befindet sich HarmonyOS NEXT in der Phase des Developer-Preview-Stadium. Die erste finale Version wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Das bedeutet also für uns, dass die nächsten Huawei-Smartphones nur noch mit HarmonyOS-Next-Anwendungen arbeiten werden und Ihr Euch von Euren Android-Apps verabschieden könnt. Sicherlich ein Aspekt, den man bei dem Kauf seines nächsten Smartphones berücksichtigen sollte.

Ob das dem europäischen Endverbraucher so gefallen wird? Was meint Ihr? Schreibt uns Eure Meinung zu dem Thema gern unten in die Kommentare.