Honor Watch 4 Pro: Hersteller teasert seine bislang hochwertigste Smartwatch an!

Honor Magic Vs2 und die Honor Watch 4 Pro

Honor wird uns am 12.10. um 19:30 Ortszeit das Magic Vs2 Foldable und die Honor Watch 4 Pro vorstellen. / © Honor

Honor hat einem soeben aufgetauchten Teaser zufolge für heute Abend (12.10.2023), 19:30 Uhr (Peking time) einen Launch-Event angekündigt. Auf dem will uns der Konzern ein weiteres Foldable, mit dem Honor Magic Vs2 und eine sehr edel anmutende Smartwatch mit dem Namen Honor Watch 4 Pro präsentieren.

Während von dem faltbaren Smartphone bislang nur die Aufschrift "Matrix Image 50 MP / 1:1.9 – 2.4 / 16 – 62" auf dem Kamera-Array und ein verbauter Snapdragon 8+ Gen 1 aufgrund eines Benchmark-Test bekannt ist, gibt sich der Hersteller auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo deutlich auskunftsfreudiger. Dort wurden nun kurz vor dem Launch-Event noch eine Reihe an Bildern veröffentlicht, welche die neue Smartwatch im besten Licht erscheinen lässt.

Honor Watch 4 Pro mit Messinggehäuse

Die Honor Watch 4 Pro ist augenscheinlich das hochwertigste Modell des chinesischen Herstellers. / © Honor

Bei der Honor Watch 4 Pro scheint es sich um die hochwertigste Smartwatch des chinesischen Herstellers zu handeln, welche sich uns auf zweihundert mit einer augenscheinlichen drehbaren Krone und auf vierhundert mit einer Hardwaretaste präsentiert. Auch die Bildschirmränder des runden Displays wirken auf den Bildern sehr schmal, sodass die Uhr in Ihrem 46 mm großem Messinggehäuse und in Kombination mit dem grünen Lederarmband ausgesprochen wertvoll wirkt.

Die Zertifizierung bei der China Telecom geben uns einige technischen Details bekannt. So soll das AMOLED-Display eine Diagonale von 1,5 Zoll mit einer Auflösung von 464 x 464 px haben. Der Akku besitzt eine Kapazität von 480 mAh und kann in Kombination mit dem energiesparenden STM32U5A9-Prozessor, 64 MB RAM und 4 GB Speicher für eine lange Laufzeit sorgen. Weitere Merkmale sind ein verbautes LTE-Modem (eSIM), WiFi- und Bluetooth-Kompatibilität und ein verbauter NFC-Chip zum kontaktlosen Bezahlen.

Die Honor Watch 4 Pro hat auf der rechten Seite eine drehbare Krone und eine schmale Hardware-Taste. / © Honor

Der Preis wird mit 2.999 Yuan angegeben, was in etwa 390 Euro entsprechen würde. Während ich die Smartwatch auch recht bald in deutschen Verkaufsregalen sehe, wäre ich bei dem Foldable etwas vorsichtiger. Auf dem Sektor hatte uns der Hersteller erst der IFA 2023 ein Faltkonzept mit dem Namen Honor V Purse 5G präsentiert, welches bei uns im kommenden Jahr erhältlich sein soll. Weiterhin erwarten wir in Kürze das Honor Magic V2, über das wir schon einmal in einem ersten Hands-on berichtet haben. Wir werden sehen.

Was haltet Ihr von der Honor Watch 4 Pro? Muss eine Smartwatch zwingend Google Wear OS haben oder gebt Ihr Euch auch mit dem MagicOS zufrieden? Schreibt uns Eure Meinung gern runter in die Kommentare.