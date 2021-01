HTC ist noch nicht tot: Wie vielversprechend ist das neue Desire 21 Pro 5G?

Für die meisten Smartphone-Fans, die in Europa leben, ist HTC ein Relikt aus der Vergangenheit. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten weltweit ziemlich heruntergefahren, hält aber irgendwie weiterhin an seinem Heimatmarkt fest - Taiwan. Tatsächlich hat das Unternehmen mit der Ankündigung des HTC Desire 21 Pro 5G gerade den Verkaufsstart seines ersten Smartphones für 2021 bekannt gegeben.

Und wie Ihr vielleicht schon vermutet habt, soll das Desire 21 Pro 5G - zumindest vorerst - nur in Taiwan verkauft werden. Das ist an sich schon interessant, denn zumindest in Indien, wo der Autor dieser Zeilen lebt, hat HTC noch eine aktive Website mit Links zu Produkten, die man potenziell kaufen kann (obwohl die meisten nicht auf Lager sind).

Kommen wir auf das HTC Desire 21 Pro 5G zurück: Es ist ein anständiges Mittelklasse-Smartphone, das mit dem 5G-fähigen Qualcomm Snapdragon 690 SoC ausgestattet ist. Das Telefon läuft mit Android 10 und ist trotz des riesigen 6,7-Zoll-Displays (20:9) recht handlich. Das Display unterstützt außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, was bei den meisten Smartphones in dieser Preisklasse der Fall ist. Aber so unglaublich es auch erscheinen mag, dies ist tatsächlich das erste HTC-Handy mit einem 90Hz-Panel.

Ab sofort wird das HTC Desire 21 Pro 5G in einer einzigen Variante angeboten, die mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher ausgeliefert wird. Und ja, das Smartphone verfügt über einen erweiterbaren Speicher.

Der gleiche alte Trick für eine höhere Anzahl an Kameras

Kamerafans dürften mit dem Vierfach-Kamera-Setup auf der Rückseite, das eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse umfasst, (weitgehend) zufrieden sein. HTC hat dabei aber auch die zumeist nutzlose 2MP+2MP Makro- und Tiefensensor-Kombination eingebaut, nur um die Anzahl der Kameras auf dem Datenblatt zu erhöhen. Für Selfie-Liebhaber gibt es eine 16-Megapixel-Einheit, die im "Punch-Hole" oben in der Mitte des Displays sitzt.

Das Desire 21 Pro 5G hat dank seiner Größe genug Platz, um einen 5.000-mAh-Akku unterzubringen, der auch QC 4.0-basiertes 18-W-Schnellladen unterstützt. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass das Telefon mit 205 g ziemlich schwer ist.

In Taiwan wird das HTC Desire 20 Pro 5G für umgerechnet etwa 345 Euro verkauft werden, was es im Wesentlichen zu einem Konkurrenten für das OnePlus Nord oder sogar das Pixel 4a macht. Und selbst wenn Ihr wirklich ein HTC-Fanboy außerhalb Taiwans seid, gibt es praktisch keine Möglichkeit, es jetzt zu kaufen, weil HTC über seine Pläne, dieses Telefon auf andere Märkte zu bringen, schweigt.

Das Desire 20 Pro 5G wird definitiv nicht so ein massiver Hit werden, dennoch die Frage an Euch: Seid Ihr immer noch happy, dass die Marke HTC irgendwie noch am leben ist?