Huawei Freebuds Lipstick: Lippenstift für die Ohren

Huawei hat am Mittwoch, den 17. November, die Huawei Freebuds Lipstick, seine neuen True-Wireless-Kopfhörer mit ANC, für Europa vorgestellt. Die Freebuds Lipstick übernehmen das Open-Fit-Design der Freebuds 4, aber mit einem Ladegehäuse, das von Lippenstifthülsen inspiriert ist. Die Freebuds Lipstick haben ein elegantes Design, aber auch eine Menge Funktionen und kosten 229,99 Euro.

Die im Oktober an der Seite des Huawei Nova 9 und Nova 8i vorgestellten Huawei Freebuds Lipstick können ab heute in Europa gekauft werden und der Hersteller bietet drei Pakete zum gleichen Preis von 229,99 Euro an. Ein Paket enthält nur die Kopfhörer, ein weiteres ein Huawei Scale 3 und ein letztes ein Huawei Band 6 als Geschenk.

Aktuell taucht das Angebot auf der deutschen Huawei-Seite noch nicht auf, aber in Frankreich kann bereits bestellt werden:

Elegantes, wohlduftendes Design

Das ist natürlich das wichtigste Verkaufsargument für dieses Produkt: Das Design des Freebuds Lipstick ist ansprechend. Die Kopfhörer selbst sehen aus wie zwei Wassertropfen, wie die Freebuds 4i, die ich vor einigen Monaten testen konnte. Sie kommen im offenen Passformformat wie die Airpods 3 und mit einer scharlachroten Farbgebung mit glatter, glänzender Beschichtung.

Die Huawei Freebuds Lipstick sind ganz in Rot gehalten und sehen aus wie ein Lippenstift, der aus seiner Hülse herausragt. Ich sage Hülse, aber dieses Wort erscheint mir eigentlich zu grob, da wir hier von einem Modeaccessoire, um nicht zu sagen Luxus, sprechen. Huawei sagt: "Das Gehäuse ist korrosions- und verschleißbeständig. Es wird in einem komplexen Verfahren mit nicht weniger als 30 Schritten entworfen und durch Polieren sublimiert, um eine Oberfläche zu erhalten, die so gleichmäßig wie ein Spiegel ist."

Das erinnert mich daran, dass ich bei meinem damaligen Test der Huawei Freebuds 4i einen gewissen Duft nach roten Früchten oder Zitrusfrüchten wahrgenommen habe.

Lest auch: Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC: NextPits Klangtipps im Jahr 2021

Ich trage weder Make-up noch Handtasche, aber halte dieses Design für sehr elegant / © Huawei

True-Wireless-Kopfhörer mit ANC sind voll funktionsfähig

Die Huawei Freebuds Lipstick verlassen sich nicht nur auf ihr luxuriöses und zugegebenermaßen etwas elitäres Aussehen. Stattdessen bieten sie die gesamte Bandbreite an Funktionen, die man von einem Paar Kopfhörer für über 200 Euro erwarten darf.

Sie sind zum Beispiel mit der aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet, die Huawei als "2.0" bezeichnet und die auf einem Doppelmikrofon basiert, um Umgebungsgeräusche zu isolieren. Huawei hat dies in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, immer mit bestenfalls mäßigem Erfolg, aber ANC und das Open-Fit- und damit Nicht-Intra-Format der Freebuds passen nicht wirklich gut zusammen.

Ich habe einige Zweifel an der Wirksamkeit von ANC bei einem Open-Fit-Formfaktor / © NextPit.

Die Huawei Freebuds Lipstick bieten außerdem eine automatische Equalizer-Funktion namens AEM EQ, die die Musik in drei Equalizer-Modi an den im Gehörgang gemessenen Druck anpasst (ähnlich wie Apples Adaptive EQ, zumindest auf dem Papier). Auch die aktive Geräuschunterdrückung ist adaptiv.

Die Akkulaufzeit der HUAWEI FreeBuds Lipstick beträgt bei ausgeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung bis zu 4 Stunden und mit der Ladebox bis zu 22 Stunden. Das ist meiner Meinung nach wirklich sehr wenig, vor allem zu diesem Preis.

Der Hersteller war ziemlich geizig mit Infos zu den Specs, aber ich werde das Datenblatt nach Möglichkeit aktualisieren. Was haltet Ihr bis dahin von den Huawei Freebuds Lipstick? Findet Ihr das Design originell? Ist der Preis von 230 Euro gerechtfertigt?