Huawei FreeBuds Pro 2 punkten mit Hi-Res-Qualität und verbessertem ANC

Geräuschunterdrückung bei den Huawei FreeBuds Pro 2

Die neuen kabellosen FreeBuds Pro 2 verfügen über vier Mikrofone auf jeder Seite, von denen drei für die Geräuschunterdrückung zuständig sind. Dazu kommt noch ein Knochenschall-Mikrofon, das für Sprachanrufe verwendet wird. Laut Huawei unterdrücken die Kopfhörer Umgebungsgeräusche mit bis zu 47 dB.

Huawei FreeBuds Pro 2 Ohrhörer sind in den Farben Silber, Blau, Grau und Weiß erhältlich. / © Huawei

Darüber hinaus nutzen die In-Ear-Kopfhörer eine Reihe von Sensoren, um smart den optimalen ANC-Modus für den Träger zu erkennen und einzustellen. Es gibt drei Modi zur adaptiven Geräuschunterdrückung. Außerdem gibt es eine Anrufgeräuschunterdrückung und den Transparenzmodus, beides kann sowohl über das Gerät als auch die Huawei AI-App aufgerufen werden.

Huawei FreeBuds Pro 2: Aufwendiger Hi-Res-Sound

Was die Audioqualität angeht: Huawei setzt auf zwei Treiber in jedem Kopfhörer. Der 11-mm-Haupttreiber ist mit einer planaren Membran gepaart und ermöglicht eine Frequenz von bis zu 14 Hz für besonders kräftigen Bass. Die Huawei FreeBuds Pro 2 unterstützen zusätzlich zu AAC/SBC auch den LDAC-Codec über Bluetooth 5.2. Die Kopfhörer sind die ersten in der Produktreihe, die sowohl die Hi-Res Audio Wireless- als auch die HWA-Zertifizierung erhalten haben.

Die kabellosen Huawei FreeBuds Pro 2 bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden bei Verwendung der Ladehülle. / © Huawei

Huawei hat das stielförmige Design und die IP54-Wasserdichtigkeit der FreeBuds Pro bei der zweiten Generation der kabellosen Ohrhörer beibehalten. Die Akkulaufzeit der FreeBuds Pro 2 beträgt bis zu 30 Stunden bei Verwendung des Etuis und 18 Stunden bei aktiviertem ANC.

Preise und Verfügbarkeit der Huawei FreeBuds Pro 2

Die FreeBuds Pro 2 kosten 199 Euro und können mittlerweile auch hierzulande bereits gekauft werden. Zu den Farboptionen gehören Silber-Blau, Grau und Weiß.