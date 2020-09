Samsung und LG stellen Lieferungen ein: Huawei-Handys vor dem Aus?

Huawei kämpft auf dem Smartphone-Markt wegen des US-Embargos mit einem Mangel an wichtigen Komponenten. Nach TSMC sind nun LG, vor allem aber Samsung an der Reihe, den chinesischen Halbleitergiganten nicht mehr zu beliefern. Eine schlechte Nachricht für Huawei, aber auch für seine Lieferanten.

Nach Informationen der südkoreanischen Website ChosunBiz, hat Samsung, der Lieferant von Huawei für das zahlreiche Smartphone-Komponenten, bestätigt, seit letztem Mai keine Bestellungen mehr von Huawei erhalten zu haben. Samsung liefert Huawei RAM-Speicher oder 5G-Komponenten, und plant Berichten zufolge, die Lieferung von Halbleitern an Huawei am 14. September einzustellen.

Diese Informationen, die aus "industriellen Quellen" stammen, könnten die Hindernisse verschärfen, die Huawei bei der Herstellung seiner Kirin-Chips, von denen das neueste Modell Kirin 9000 noch aussteht, auferlegt werden. Sein Hauptlieferant von Halbleitern, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing), wird voraussichtlich bereits ab 15. September alle Bauteillieferungen einstellen und hat bestätigt, dass er seit Mai letzten Jahres keine Bestellungen mehr von Huawei erhalten hat. Es sind also schlechte Nachrichten für Huawei, aber das wussten wir bereits. In den letzten Monaten hat sich das US-Embargo verschärft.

Samsung verliert sechs Prozent seiner Verkäufe

In seinem Artikel erwähnt ChosunBiz zwei Lieferanten, die möglicherweise von der Einstellung der Halbleiterlieferungen an Huawei betroffen sind: Samsung Electronics und SK Hynix: "Derzeit entfallen auf Huawei 6 % bzw. 15 % der Verkäufe von Samsung Electronics und SK Hynix. Daher dürfte SK Hynix am stärksten betroffen sein", erklärt der südkoreanische Standort.

Im Jahr 2019 beliefen sich die weltweiten Verkäufe von Halbleitern auf 52,2 Milliarden Dollar Umsatz für Samsung, was das Unternehmen zum zweitgrößten Verkäufer von Halbleitern in der Welt macht, knapp hinter Intel (65,8 Milliarden Dollar).

Verglichen mit diesen Zahlen für 2019 würde ein Rückgang um 6 Prozent ohne die Aufträge von Huawei einen Verlust von mehr als drei Milliarden Dollar bedeuten. Und es ist nicht nur der Halbleitermarkt, der betroffen ist.

Laut einem Reuters-Bericht, der am Donnerstag, 9. September, veröffentlicht wurde, bestätigten Samsung und LG auch, dass sie gemäß den Maßnahmen Washingtons keine Bildschirme mehr an Huawei liefern werden. LG sagte gegenüber Reuters, dass die Beschränkung angesichts der begrenzten Anzahl von Aufträgen, die Huawei im Allgemeinen erteilt hat, kaum Auswirkungen haben würde. Samsung hat sich zu dem Fall nicht geäußert.

Wir können das Ausmaß der Auswirkungen erahnen, die das US-Embargo auf Huawei, aber auch auf den Rest der Industrie hat und weiterhin haben wird. Huawei könnte indes auf seiner HDC-Entwicklerkonferenz am 10. September neue Produkte vorstellen.