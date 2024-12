Wenn es bei der Smartwatch nicht auf jeden Euro ankommt, solltet Ihr die Huawei Watch GT 5 Pro im Blick haben. Die Premium-Watch punktet gleich in vielerlei Hinsicht, u.a. bei der hochwertigen Verarbeitung. Was dieses edle Stück noch zu bieten hat, erfahrt Ihr in unserem Test.

Das 1,43 Zoll große AMOLED-Display ist so hell, dass Ihr problemlos alles angenehm ablesen könnt, selbst wenn die Sonne direkt aufs Display strahlt. Ihr könnt in den Einstellungen die Helligkeit stufenlos regeln, alternativ verlasst Ihr Euch einfach auf den verbauten Helligkeitssensor.

Auch die Oktagon-förmige Lünette mit Titanlegierung trägt dazu bei, die hochwertige Experience der Hardware zu verstärken. Rechts befindet sich die Krone, mit der Ihr per Druck oder Drehung navigiert.

Software und Bedienung der Huawei-Uhr

Wie oben bereits erwähnt, bedient Ihr die Uhr über die Krone, und zwar durch Drehen sowie durch Druck. Daneben findet Ihr zudem eine Taste, die Euch direkt zum Trainings-Modus bringt. Wer will, kann sich in den Einstellungen aber durchaus auch für eine andere Belegung dieser Taste entscheiden. Insgesamt habt Ihr die Wahl zwischen 32 Funktionen, beispielsweise den Höhenmesser, eine Stoppuhr oder auch das Stresslevel-Tracking.

Hier seht Ihr die GT 5 Pro von der Seite mit Blick auf die Krone. © inside digital

Telefonieren mit der Uhr? Kein Problem, denn wenn Ihr Euer Smartphone erst einmal per Bluetooth mit der Huawei Watch GT 5 Pro gekoppelt habt, könnt Ihr über die Smartwatch Anrufe annehmen und dank Mikro auch über die Uhr telefonieren. Sowohl die Gesprächsqualität als auch der Klang über den verbauten Speaker gehen absolut in Ordnung, halten logischerweise aber nicht mit einem Telefonat via Smartphone mit. Anrufe initiieren könnt Ihr übrigens nicht.

Natürlich könnt Ihr auch nach Belieben Nachrichten vom Smartphone auf die Uhr spiegeln, wobei Ihr in den Einstellungen festlegt, welche Push-Nachrichten Euch da erreichen sollen. Ich hab das mit dem iPhone 16 Pro (Test) ausprobiert und musste dort feststellen, dass die gelesenen Nachrichten leider nicht automatisch aus der Mitteilungszentrale des Handys verschwinden. Andersherum hingegen funktioniert es problemlos.

Das Design des App-Menüs sieht bekannt aus. Alternativ gibt es auch eine Listenansicht. © inside digital

Und noch eine schlechte Nachricht: Mobiles Bezahlen per NFC ist derzeit auch noch nicht drin. Hier will Huawei aber einigermaßen zeitnah nachbessern: Noch dieses Jahr soll es in der Kombi mit Android-Handys funktionieren. iPhone-Besitzer:innen hingegen müssen sich noch etwas gedulden – aber auch da ist die erste Jahreshälfte 2025 als Zeitfenster vermerkt. Welche Banken dann unterstützt werden, müssen wir dann natürlich erst noch herausfinden.

Ein Hinweis noch zu unserem Test: Wir haben auf Basis der Firmware-Version 5.0.0.101 getestet. Nachträgliche Updates sind in diesem Testbericht also nicht berücksichtigt.