Redmi Watch 5 im Test: Diese Smartwatch hat ein Preis-Problem

Redmi Watch 5: Design, Display & Langlebigkeit

Die Redmi Watch 5 lehnt sich stark an die Designsprache der Apple Watch an: Sie hat ein quadratisches Format und ein ähnliches Befestigungssystem für das Armband. Xiaomi wählt jedoch einen einfacheren Ansatz, mit nur einer einzigen drehbaren Krone, die gleichzeitig als Navigationstool und als physische Taste dient.

Obwohl Xiaomi behauptet, dass das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung besteht, fühlt es sich in der Hand "plastikartig" an, was den angestrebten Premium-Charakter etwas schmälert. Positiv ist, dass die Uhr beeindruckend leicht ist.

Die Zifferblätter der Redmi Watch 5 sind farbenfroh, bieten aber kaum Verknüpfungen zu den auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen. © nextpit Obwohl das Gehäuse der Watch 5 aus einer Aluminiumlegierung besteht, fühlt es sich in der Hand eher plastikartig“ an. © nextpit Der PPG-Sensor der Redmi Watch 5 ist recht zuverlässig - vor allem, wenn man, wie ich, keine Herzprobleme hat. © nextpit Die Krone der Watch 5 ermöglicht eine einfache Navigation und Auswahl. © nextpit Ihr könnt Eure Redmi Watch 5 durch Eingabe einer PIN entsperren. © nextpit Das Armband der Redmi Watch 5 lässt sich leicht anpassen, aber... © nextpit ... es ist nichts Besonderes. © nextpit Ein detaillierter Blick auf die Krone der Redmi Watch 5. © nextpit Insgesamt ist das Design der Redmi Watch 5 der Apple Watch SE sehr ähnlich. © nextpit Herzfrequenzmessung auf der Redmi Watch 5. © nextpit Das Ladekabel hat einen USB-Typ-A-Anschluss (5V/1A) und wird über zwei Pogo-Pins magnetisch befestigt, so dass es sich sicher anfühlt. © nextpit Gesamtschlafdaten von der Redmi Watch 5. © nextpit Die Redmi Watch 5 zeigt einen viel höheren Tiefschlafwert als die Apple Watch Series 9... © nextpit ... der als einer der besten Schlaftracker auf dem Markt gilt. © nextpit Nach sieben Tagen schlägt die Redmi Watch 5 Euer Schlaftier vor und liefert auf der Grundlage Eurer Daten Erkenntnisse über Ihren Schlaf. © nextpit So erhalten Sie einen groben Zeitplan für Ihre Schlafroutine. © nextpit Das Gesundheits-Dashboard der Redmi Watch 5 ist im klassischen „Ring“-Stil gehalten. © nextpit Wenn Ihr nach unten scrollt, findet Ihr weitere Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. © nextpit Unten findet Ihr eine Option, mit der Ihr Euer Dashboard individuell gestalten könnt. © nextpit Hier findet Ihr einen Überblick über alle Optionen, die auf Eurem Gesundheits-Dashboard in der Mi-Fitness-App verfügbar sind. © nextpit Redmi Watch 5 Workout Interface. © nextpit

Ein potenzieller Nachteil ist die Größe. Da es nur eine Größe mit einem 2,07-Zoll-Display gibt, ist sie eher groß und passt nicht an jedes Handgelenk. Mein Handgelenksumfang beträgt 148 mm, und die Uhr fühlte sich erdrückend an - eine ständige Erinnerung daran, dass nicht alle "Einheitsgrößen" auch wirklich passen.

Was das Armband angeht, so war die lavendelfarbene Variante, die in der Verpackung enthalten war, in Ordnung, aber nicht bemerkenswert. Es verwendet den gleichen Verschlussmechanismus wie die Armbänder der Apple Watch, mit dem man die Länge anpassen und das zusätzliche Band in die Schließe stecken kann. Es funktioniert, aber das Band fühlt sich nicht besonders an und hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ich habe auch den magnetischen Schnellverschluss und den geflochtenen Schnellverschluss getestet, aber keiner von beiden passte richtig an mein Handgelenk. Hätte ich jedoch die richtige Größe, würde ich das geflochtene Band bevorzugen.