IKEAs "unsichtbares" Ladepad: Sjömärke startet für nur 30 Euro

Kabelloses Laden ist der eine Trick, an den wir uns längst gewöhnt haben. Ungewöhnlicher ist es da, Geräte auf Distanz aufladen zu können. Wir berichteten in diesem Jahr zum Beispiel über die Bestrebungen von Motorola und Xiaomi . Jetzt stellt IKEA ein Ladepad vor, welches Qi-konform funktioniert und mit bis zu fünf Watt laden kann.

Das Ladepad ist auch bereits auf der deutschen IKEA-Seite verfügbar und kann für 29,99 Euro bestellt werden.

Beim Laden informiert Euch eine LED über den Status und diese LED warnt auch, falls Fehler festgestellt werden und die Sicherheit gefährdet sein könnte. Das Pad selbst soll beim Ladevorgang nicht wärmer als 40 Grad werden. IKEA teilt außerdem in der Anleitung mit, dass die Tischplatte maximal 22 mm dick sein darf und das zu ladende Gerät mindestens 8 mm entfernt sein muss. Andernfalls startet der Ladevorgang nicht.

Jetzt lässt sich zudem trefflich darüber diskutieren, wie viel Energie auf diese Weise verballert wird, verglichen mit anderen drahtlosen Pads, bei denen Ihr die Geräte direkt auflegen könnt. Diese Diskussion können wir gerne gemeinsam in den Kommentaren führen. Also sagt uns, was Ihr von diesem Ladepad haltet: Ist es toll, weil es so für einen aufgeräumten Schreibtisch sorgt? Oder fürchtet Ihr, dass die Effizienz auf der Strecke bleibt?