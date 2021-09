50% Rabatt: Hervorragendes Mobile Game für iOS & Android günstiger

Im Grunde geht man durch 2D-Dungeons, in denen es von Feinden wimmelt, die man ausschalten muss. Es gibt aber auch Schätze (den LooOOooT), die man sammeln muss, um seinen Charakter zu verbessern und seine Fähigkeiten anzupassen. Der Tod ist bei Dead Cells nicht final, sorgt aber für ziemliche Nachteile und beeinträchtigt Euren Fortschritt. Mit jedem neuen Leben schaltet man jedoch neue "Ebenen" oder Pfade frei.

Diese Art von Spiel wird "Roguevania" genannt. Ich werde nicht versuchen, diesen Begriff für Euch genau zu definieren, weil es immer noch eine Debatte darüber gibt, was er bedeutet (insbesondere der "-vania"-Teil, aber das ist eine sehr interessante Debatte).

All das führt dazu, dass das Mobile Game extrem süchtig macht und einen hohen Wiederspielwert bietet. Man lernt die Muster der Feinde (ihre Bewegungen und Angriffe, die immer dem gleichen Muster folgen) kennen, erkundet eine offene Welt auf nicht-lineare Weise, und bekommt dabei auch noch einen Adrenalinschub aufgrund der Angst vor dem Risiko des "endgültigen" Todes (endgültig in dem Sinne, dass man nicht an denselben Ort zurückkehrt, als wäre nichts geschehen).

Kurz gesagt: es ist ein dynamisches Action-Game, das mit einem externen Controller noch mehr Spaß macht. Die Touch-Steuerung ist aber auch sehr gut optimiert, mit der Möglichkeit, in einen Auto-Hit-Modus zu wechseln. Dieser erlaubt es Euch, die Angriffe Eures Charakters zu automatisieren (ohne auf den Bildschirm tippen zu müssen).

Ich persönlich liebe dieses Spiel und finde, dass es eine großartige Portierung eines Konsolenspiels auf das Handy ist. Die Pixelgrafiken sind extrem ausgefeilt und die Animationen von Charakteren, Gegnern und Angriffen sind super flüssig. Und mit seinem hohen Wiederspielwert ist es meiner Meinung nach auch auf lange Sicht eine gute Investition.

Dead Cells wird im Google Play Store mit 4,8 von 5 Sternen bei 34.000 Bewertungen bewertet und wurde über 100.000 Mal heruntergeladen. Im App Store hat Dead Cells die gleiche Bewertung von 4,8 Sternen bei 575 Rezensionen erhalten. Das Spiel ist selbstverständlich werbefrei und erfordert kein Konto. Die einzigen In-App-Käufe sind DLC-Inhalte, um zusätzliche Level freizuschalten und die Geschichte zu erweitern.

