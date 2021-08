iOS 15: Das sind die Neuerungen in Beta 5

Apple hat endlich "19A5318f" veröffentlicht! Ist Euch bei dieser Info nicht direkt ein Lächeln ins Gesicht geschlossen, schlüsseln wir diesen Satz noch einmal für Euch auf! Apple hat die fünfte Developer-Beta für das kommenden Betriebssysteme iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlicht. Dieses soll im Herbst 2021 Einzug auf Euren iPhone und iPads finden. Auf der verlinkten Sammelseite fassen wir Euch alles Wissenswerte zu iOS 15 zusammen.

Wie die Kollegen von 9to5Mac herausfinden konnten, optimiert Apple das Betriebssystem in der fünften Beta-Version eher in der Performance und in einigen Details. Unter anderem hat die Wetter-App ein neues Logo bekommen und die Anwendungen "Maps, Home und Photos" haben neue Startbildschirme erhalten. In diesen werdet Ihr zukünftig über Neuerungen in den Apps informiert.

iPhone besser wiederfinden

Spannend ist aber vor allem, dass Ihr iPhones zukünftig einfacher beim Ausschalten für die " Wo ist?"-Funktion freischalten könnt. Das ist beispielsweise praktisch, wenn Ihr Euer Handy auf der Reise ausgeschaltet in den Rucksack packt und dieser gestohlen wird. Schaltet Ihr Euer Handy aus, gibt es unter dem Slider nun einen kleinen zusätzlichen Button.

Hier seht Ihr den neuen Button! / © Apple / Screenshot: 9to5mac

Seid Ihr Fan von den Beta-Versionen aktueller Apps, gewinnt Ihr in iOS 15 ebenfalls ein wenig Komfort dazu. Steuert Ihr nämlich eine App-Seite im AppStore an, wird Euch direkt indiziert, ob Ihr die Beta-Version über Testflight nutzt oder ob die "normale" Version installiert ist. Alle Neuerungen mit zusätzlichen Details und weiteren Screenshots findet Ihr bei 9to5Mac.

Wie eingangs erwähnt, wird iOS 15 voraussichtlich im Herbst für Euch zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß erscheint im Vorfeld auch noch eine Public-Beta, die Ihr Euch auch ohne Entwicklerkonto aufs Handy ziehen könnt. Wann die Public-Beta zur Verfügung steht, ist aktuell ebenfalls unklar.