iOS 16: Neues Feature bringt extreme Sicherheit für iPhone & iPad

Apple hat eine neue Sicherheitsfunktion für seine iPhone- , iPad- und MacBook-Geräte angekündigt, den sogenannten Lockdown Mode. Der Modus ermöglicht ein "extremes" Maß an Schutz, indem er gezielte Cyberangriffe abwehrt. Die Funktion richtet sich an hochrangige Nutzer wie Journalisten und Politiker und wird mit der Veröffentlichung von iOS 16 , iPadOS 16 und macOS Ventura im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen.

NEXT PIT TV

Der Lockdown-Modus, der bereits in der dritten Beta der genannten Softwareversionen verfügbar ist, ist eine optionale Sicherheitsfunktion für den Einsatz in Notfallsituationen. Sobald er in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit aktiviert ist, wird die Nutzbarkeit des Geräts eingeschränkt. Überraschenderweise kann jeder Nutzer, der mit der neuesten Version von iOS, iPadOS oder macOS arbeitet, diese Funktion aktivieren.

Was sind die Vorteile des Lockdown-Modus?

FaceTime-Anrufe werden zum Beispiel nur für Kontakte zugelassen, die bereits mit dem Gerät des Nutzers verbunden sind. Andere Kontakte werden automatisch daran gehindert, Euch anzurufen oder zu erreichen. Auch die Art der Anhänge, einschließlich Website-Links, wird in der Messaging-App eingeschränkt. Außerdem werden freigegebene Alben und Einladungen entfernt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Mini Zur Geräte-Datenbank

Tiefere Integrationen werden ebenfalls durch den Lockdown-Modus abgedeckt. Er deaktiviert die JavaScript-Kompilierung im Browser, so dass betroffene Websites nur durch manuellen Ausschluss zugelassen werden können. Dies gilt für Safari und Webbrowser von Drittanbietern auf einem Apple-Device. Bei kabelgebundenen Verbindungen zu externen Geräten muss der Benutzer hingegen den Passcode eingeben, damit sie funktionieren. Und schließlich ist auch die Verwaltung mobiler Geräte deaktiviert.

Lest auch: Die besten Smartphones des Jahres.

Apple sagt, dass das Unternehmen daran arbeitet, die Funktionalität des Lockdown-Modus in den kommenden Jahren zu erweitern. Tatsächlich verdoppelt das Unternehmen ab diesem Jahr die Belohnungen für sein Security-Bounty-Programm. Es ermutigt Experten und Forscher, Schlupflöcher in der neuen Funktion zu finden.

Ist Euch ein sicheres Ökosystem wichtig, wenn Ihr ein Smartphone, Tablet oder Notebook kauft? Sagt uns Eure Meinung!