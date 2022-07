Philips Hue Sync kommt per Update für Samsung TVs

Samsungs SmartThings-App wird noch in diesem Jahr ein großes Upgrade erhalten! Die kommende Software-Version wird Unterstützung für die neuen Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 Geräte hinzufügen und Philips Hue Sync auf Samsung Smart-TVs ermöglichen.

Samsung SmartThings großes App-Update kommt bald.

Das Update wird Philips Hue Sync und Kompatibilität zu weiteren Smart Home-Geräten hinzufügen.

Govee Smart Lights werden sich nun mit Razer Chrome RGB synchronisieren, wenn Ihr Spiele spielt.

Einem exklusiven Bericht von SamMobile zufolge arbeitet Samsung bereits an der nächsten Aktualisierung von SmartThings, die bald erscheinen soll. Dabei handelt es sich um eine umfassende Überarbeitung, die mehrere Änderungen an der App-Funktionalität und eine erweiterte Unterstützung für IoT-/Smart-Home-Geräte umfassen wird. Wahrscheinlich wird das Unternehmen im September dieses Jahres während der IFA 2022 in Berlin weitere Details zu Letzterem bekannt geben wird.

Neben der verbesserten Schnittstelle wird das Update endlich Philips Hue Sync für kompatible Smart-TVs und Monitore von Samsung ermöglichen. Je nach Inhalt oder Musik werden die smarten Lampen Farben und Modi mit jedem unterstützten Fernseher synchronisieren. Sowohl Govee als auch Nanoleaf haben ähnliche Rhythmusfunktionen für ihre smarten Geräte verfügbar.

Es gibt keinen konkreten Zeitrahmen, wann das Software-Update verfügbar sein wird. Samsung könnte jedoch zunächst die Ankündigung der faltbaren Galaxy-Geräte abwarten, die für nächsten Monat erwartet wird. Es ist auch davon auszugehen, dass der September ein wichtiger Monat für die Smart Home-Plattform des Unternehmens sein wird.

Govee Smart Lights funktionieren mit Razer Chrome RGB

Govee und Razer haben zudem ihre Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die intelligenten Govee RGBIC-Leuchten nun mit dem Razer Chrome RGB-Ökosystem synchronisiert werden. Zunächst wird nur eine ausgewählte Bibliothek von Spieletiteln kompatibel sein. Es ist davon auszugehen, dass die Liste der unterstützten Spiele mit der Zeit erweitert wird.

Welche intelligente(n) Beleuchtungsmarke(n) verwendet Ihr zu Hause? Lasst uns das im Kommentarbereich wissen.