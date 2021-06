Bessere Kamera im iPhone 13 Pro? Ultraweitwinkel-Gerücht im Check

Die Pro-Modelle des iPhone 13 sollen eine Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus bekommen. Das könnte nicht nur mehr kreative Freiheiten, sondern auch einen deutlichen Qualitätssprung für die Kamera bedeuten. Warum? Lest Ihr hier!

In etwa zehn Wochen wird Apple die nächste iPhone-Generation vorstellen, und entsprechend erhöht sich die Schlagzahl der Leaks. Heute: Ming-Chi Kuo prognostiziert den Pro-Modellen des iPhone 13 einen Autofokus für die Ultraweitwinkel-Kamera. Das ist spannender als es zunächst klingt.

Werfen wir erstmal einen Blick auf das iPhone 12 Pro. Hier steckt unter dem Objektiv der Ultraweitwinkel-Kamera ein echt winziger Sensor im 1/3,6-Zoll-Format mit einem Formatfaktor von rund 8,5. Um bei diesem Sensor die Äquivalentbrennweite von 13 Millimetern zu erreichen ist eine echte, optische Brennweite von gerade einmal 1,54 Millimetern erforderlich.

Bei einem Öffnungsverhältnis von F2.4 ergibt das eine Hyperfokaldistanz von gerade einmal drei Zentimetern. Sprich: Ist das Objektiv auf eine Fokusdistanz von drei Zentimetern eingestellt, ist alles bis zu unendlicher Entfernung scharf – und alles ab zwei Zentimetern. Braucht man da einen Autofokus? Nein.

Ist der Sensor klein genug, kann sich der Hersteller den Autofokus sparen – beispielsweise beim Ultraweitwinkel im iPhone 12 Pro. / © NextPit

Was bedeutet das nun für die Kamera im iPhone 13 Pro?

Wächst nun allerdings beim iPhone 13 Pro der Sensor hinter dem Objektiv, dann sind für eine ebenso ultraweitwinkelige Äquivalentbrennweite höhere "echte" Brennweiten erforderlich. Höhere Brennweiten bedeuten gleichzeitig eine höhere Hyperfokaldistanz.

Beispiel: Würde Apple die Sensordiagonale mit einem 1/1,7-Zoll-Sensor etwa verdoppeln, läge der Crop-Factor bei circa 4,3. Bei ebenfalls 13 Millimetern im Kleinbildäquivalent lägen wir für das Objektiv dann bei echten 3,0 Millimetern – und kämen bei ebenfalls F2.4 dann auf eine Hyperfokaldistanz von 13 Zentimetern. Die Naheinstellgrenze läge dann rechnerisch bei sieben Zentimetern.

In der Praxis setzen Hersteller den Fixfokus in Objektiven nicht direkt auf die Hyperfokaldistanz, sondern lassen hier noch etwas Spielraum – beim iPhone 12 Pro sogar deutlich. Hier liegt die Naheinstellgrenze bereits bei rund zehn Zentimetern, was ein größerer Sensor noch deutlich nach hinten schieben würde.

Und schließlich würden von einem Autofokus natürlich auch die Makrofähigkeiten des iPhone 13 Pro profitieren. Hoffentlich ein Smartphone weniger, das einen blödsinnigen 2-Megapixel-Makrosensor als den heißen Shit anpreist.

tl;dr: Ein Autofokus im Ultra-Weitwinkelmodul deutet darauf hin, dass der Sensor im iPhone 13 Pro wächst. Ein größerer Sensor bedeutet eine bessere Bildqualität, gerade im dunkeln oder bei kontrastreichen Motiven. Damit würde Apple auf den Trend zu immer besseren Ultra-Weitwinkelkameras reagieren, zu sehen etwa beim Oppo Find X3 Pro.