Irrer starmobile-Deal: iPhone 15 Pro mit 30-GB-Tarif nur 22 € monatlich

Das Apple iPhone 15 Pro bildet zusammen mit der Pro-Max-Variante die aktuelle Speerspitze des Herstellers. Mit einem schicken und robusten Titangehäuse, einer herausragenden Leistung des A17-Pro-Chips und der neuen Triple-Kamera brachte das Smartphone einige Upgrades im Vergleich zum Vorgänger mit. Allerdings lässt sich Apple das iPhone (zur Bestenliste) auch einiges kosten und so zahlt Ihr derzeit mindestens 1.066,49 Euro für ein Neugerät, wenn Ihr nicht bei eBay zuschlagen möchtet.

Bei starmobile könnt Ihr Euch das Smartphone jetzt allerdings mit einem passenden Handyvertrag sichern. Dabei handelt es sich um die congstar Allnet Flat M, bei der Ihr Euch im 4G-Netz der Deutschen Telekom befindet. Ihr habt hier 30 GB Datenvolumen zur Verfügung, könnt eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s nutzen und bekommt jährlich sogar 5 GB Inklusiv-Volumen kostenlos dazu.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Mit congstar Allnet Flat M | 30 GB Datenvolumen | 5 GB zusätzliches Datenvolumen jährlich | max. 50 MBit/s | 4G | 24 Monate Laufzeit Tarifvergleich

Das iPhone 15 Pro im Kurz-Check

In seinem Test zum iPhone 15 Pro war mein Kollege Fabi mehr als angetan vom Flaggschiff aus Cupertino. Wie bereits erwähnt macht sich das neue Titangehäuse wirklich gut und ein verbesserte Formfaktor hat das aktuelle Smartphone noch einmal kompakter und leichter als die Vorgängervariante gemacht. Der A17-Pro-Chip arbeitet unerlässlich und bietet sowohl für den alltäglichen Gebrauch, als auch bei Games, eine ausgezeichnete Leistung. Zusätzlich hat Apple nun endlich einen USB-C-Port verbaut und der Action-Button ist eine nette Spielerei.

Zusammenfassung Kaufen Apple iPhone 15 Plus Pro Tolle Kamera

USB-C-Anschluss

Erstklassige Leistung

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Unübertroffene Software-Unterstützung Contra Langsame Bildwiederholraten

Funktionssegmentierung bei den Pro-Modellen Apple iPhone 15 Plus

Auch bei der Kamera hat sich Apple erneut ins Zeug gelegt und so bietet die Hauptkamera des iPhone 15 Pro eine Auflösung von 48 MP und wir durch eine Ultra-Weitwinkel-Kamera und ein Teleobjektiv mit jeweils 12 MP unterstützt. Kritikpunkt ist und bleibt hier jedoch die langsame Ladezeit des Smartphones. Ladet Ihr das Gerät über Kabel, gehen nur 20 W, über MagSafe sind es sogar nur 15 W.

Wieso lohnt sich das iPhone-Angebot von starmobile?

Ihr zahlt hier 699,95 Euro für das Smartphone (zur Bestenliste). Hier kommen noch einmal 15 Euro für den Anschlusspreis obendrauf, sowie 4,95 Euro für den Versand. Außerdem müsst Ihr bei dem Tarif mit weiteren 22 Euro monatlich rechnen. Möchtet Ihr Euch das Gerät mit einem 30-GB-Tarif im D1-Netz sichern, zahlt Ihr im Netz bereits mehr als 1.000 Euro nur für das Gerät. Allein dadurch ist der Deal schon richtig spannend. Wie viel Ihr hier tatsächlich zahlen müsst, erfahrt Ihr in unserer Tarif-Check-Tabelle.

Tarif-Check Gerät Apple iPhone 15 Pro Tarif congstar Allnet-Flat M Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 30 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G optional zubuchbar für 3 € monatlich Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 22,00 € Einmalige Gesamtkosten 719,90 € Gesamtkosten 1.247,90 € Wechselbonus 10,00 € Reguläre Gerätekosten 1.066,94 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 7,12 € Zum Angebot*

Ihr zahlt hier effektiv 7,12 Euro monatlich für den Vertrag obendrauf. Möchtet Ihr lieber ins 5G-Netz des Providers, müsst Ihr noch einmal mit 3 Euro mehr im Monat rechnen. Die entsprechende Option könnt Ihr im Bestellvorgang auswählen. Möchtet Ihr zudem Eure alte Rufnummer mitnehmen, gibt es noch einmal 10 Euro geschenkt. Der Wechselbonus wird auf Eurem Kundenkonto verbucht, also bekommt Ihr das Geld nicht überwiesen.

Der Deal ist also spannend, egal wie man ihn berechnet. Denn Ihr erhaltet hier das iPhone 15 Pro für effektiv etwas mehr als 700 Euro. Einen Tarif mit 30 GB im D-Netz für 22 Euro zu finden ist ebenfalls nicht so einfach. Grob gerechnet zahlt Ihr hier also monatlich rund 52 Euro für Handy und Vertrag. Bei einigen Anbietern ist das bereits der Preis, für den reinen Tarif. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Angebot zum iPhone 15 Pro, solltet Ihr schnell bei starmobile vorbeischauen, denn der Deal gilt nur noch für sehr kurze Zeit.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr schon Erfahrungen mit starmobile gesammelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!