Keine Chance für Fahrrad-Diebe: Bosch macht E-Bikes sicherer

Ob mit Komfortfunktionen wie Berganfahrhilfe und ABS oder mit mächtig viel Stauraum im Lastenrad: E-Bikes entwickeln sich rasend schnell weiter und schicken sich an, in vielen Bereichen klassische Transportmittel wie Autos oder den ÖPNV zu ersetzen. Mit der steigenden Komplexität werden E-Bikes allerdings auch teurer – und damit attraktiver für Diebe. Auf der CES 2025 zeigt Bosch, wie man dieser Herausforderung begegnen kann.

Das Problem der gestohlenen E-Bikes ist alles andere als neu. Während die neueste Generation von Fahrrädern zwar oft mit robusten Diebstahlsicherungen ausgestattet ist, bleibt der Verlust eines E-Bikes oft besonders schmerzhaft – selbst wenn er nur teilweise ist. Denn die hochwertigen Maschinen haben nicht nur einen hohen Anschaffungspreis, sondern auch kostspielige Komponenten, die im Falle eines Diebstahls als eigene Verluste gelten können. Vor allem der Akku ist hier ein teurer und schwer schützbarer Bestandteil. Genau dort setzt Bosch an, um die Sicherheit von E-Bikes zu revolutionieren.

So clever schützt das System E-Bikes

Die innovative Lösung von Bosch, das "Battery Lock", stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Sicherheitstechnologie für E-Bikes dar. Bisher waren Akkus im Rahmen oder am E-Bike selbst nur durch mechanische Schlösser geschützt, was oft nicht ausreicht, um die wertvollen Energieträger zu sichern. Die neuen Entwicklungen zeigen jedoch, wie Technologie die Sicherheitslandschaft verändern kann.

Das Herzstück von Battery Lock ist die Integration in die eBike-Flow-App. Ist die App aktiviert, sperrt das E-Bike beim Abschalten beziehungsweise Parken den Akku automatisch. Setzt ein Dieb den Akku dann in ein anderes E-Bike ein, deaktiviert sich der Motor, wodurch das E-Bike für potenzielle Diebe quasi unbrauchbar wird. Das, so die Hoffnung, wird die Diebstahlsrate in Zukunft signifikant reduzieren.

Diebstahl-Schutz für die ganze Familie

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Battery Lock ist die Benutzerfreundlichkeit. Benutzer können einen digitalen Schlüssel in der Flow App oder in den Displays Kiox 300 oder 500 hinterlegen. Das bietet die Möglichkeit, die Sicherung vorübergehend zu deaktivieren – ideal für Familienmitglieder oder Freunde, die sich den Akku teilen möchten. Dies wird besonders bei Dual-Akku-Lösungen wie dem PowerMore 250 von Bosch von Bedeutung sein.

Setzen Diebe einen gestohlenen Akku ins E-Bike ein, dann sperrt sich der Motor. / © nextpit

Ein kostenpflichtiges Update

Wenn Ihr neugierig auf die neuen Sicherheitsfeatures seid, müsst Ihr noch etwas Geduld aufbringen. Battery Lock wird ab Sommer 2025 per Update verfügbar sein. Wichtig zu beachten ist, dass dieser innovative Schutzmechanismus Teil des Flow+-Abonnements von Bosch ist. Die ersten zwölf Monate sind kostenlos, ab dem 13. Monat wird eine Gebühr von etwa fünf Euro pro Monat fällig. Ein Jahrespaket kostet 40 Euro und bietet neben Battery Lock auch erweiterte Navigationsfunktionen sowie zusätzliche Statistiken. Mit dem ConnectModule sind sogar Alarmfunktionen und Informationen zum aktuellen Ladezustand im Paket enthalten.

Die Innovationskraft von Bosch in der E-Bike-Sicherheit könnte nicht nur Eurer E-Bike-Erfahrung, sondern auch dem Vertrauen in E-Bikes insgesamt einen neuen Schub verleihen. Ob die kleinen monatlichen Ausgaben Eure Sicherheit rechtfertigen, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Aber eine Sache steht fest: Sicherheit geht heutzutage über den Mechanismus hinaus – sie ist ein intelligentes System, das schützend über Euren wertvollen Begleiter wacht.