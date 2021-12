Kostenlos statt 4,99 €: Rasantes Mobile Game mit 4,3-Sterne-Bewertung

MR Racer ist für Android noch für drei Tage kostenlos zu haben

Das Game ist bei über 50.000 Downloads und 951 Rezensionen mit 4,3 Sternen bewertet

Es gibt keine Werbung, aber In-App-Käufe

Ladies and Gentlemen, Start Your Engines! Ihr merkt, ich versuche hier ein bisschen Renn-Atmosphäre zu zaubern, um Euch auf unsere heutige App-Empfehlung hinzuweisen. MR Racer ist eine sehr kurzweilige Nummer und für die Fans von Rennspielen gedacht, die mehr Lust auf Arcade-Spaß haben als auf hyperrealistische Rennsimulationen.

Das Rennspiel erfreut sich im Google Play Store großer Beliebtheit und wurde bereits über 5 Millionen Mal heruntergeladen. Trotz der vielen Downloads liegt die Bewertung bei 4,4 Sternen. Wir haben das Mobile Game natürlich kurz für Euch ausprobiert.

Warum lohnt sich der Download von MR Racer?

Ich will Euch nicht anschwindeln: Ich habe das Spiel eine knappe Stunde lang angetestet, so dass ich nur einen ersten Eindruck vermitteln kann. Aber es hat Laune gemacht und vor allem konnte man direkt loslegen. Ich muss also nicht lange lernen, wie man das Auto bewegt, stundenlang meine Karre frisieren, mein Team managen oder sonst was. Einfach das erste Auto schnappen, reinsetzen, losfahren.