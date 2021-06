Android und iOS: Diese 26 kostenpflichtigen Apps und Spiele sind kurze Zeit kostenlos

Unser Team aktualisiert die Listen jede Woche. Wenn Ihr diesen Artikel also einen Tag nach der Veröffentlichung lest, kann es sein, dass einige Apps ihren Status in den Stores von kostenlos auf kostenpflichtig geändert haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren alle aufgeführten Apps kostenlos für Android und iOS verfügbar. Solltet Ihr weitere Apps kennen, die derzeit kostenlos und erwähnenswert sind, lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Ein Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht verwenden möchtet, installiert sie trotzdem und entfernt sie dann direkt wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird die App in Eure Bibliothek aufgenommen und kann in Zukunft kostenlos installiert werden, sobald Ihr Verwendung für die Anwendung habt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Bubbles Battery Indicator ( EUR 0,59 ): Personalisiert Euer Telefon, indem Ihr eine diskrete Animation auf dem Bildschirm anzeigt, während der Akku geladen wird.

): Personalisiert Euer Telefon, indem Ihr eine diskrete Animation auf dem Bildschirm anzeigt, während der Akku geladen wird. GPS Speed Pro ( EUR 0,89 ) (gültig bis Montag): Berechnet die Geschwindigkeit und überprüft die zurückgelegte Strecke mithilfe des GPS Eures Handys.

) (gültig bis Montag): Berechnet die Geschwindigkeit und überprüft die zurückgelegte Strecke mithilfe des GPS Eures Handys. Kosmos ( EUR 2,49 ): Nicht einmal Aufgaben- und Kalendermanagement sind dem Gamification-Trend entgangen...

): Nicht einmal Aufgaben- und Kalendermanagement sind dem Gamification-Trend entgangen... Ping Master X [Pro] ( EUR 0,59 ): Diese App verspricht, verschiedene DNS-Server-Konfigurationen zu testen, um die Option mit der niedrigsten Antwortzeit zu finden und so den gefürchteten Ping in Spielen zu reduzieren.

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

Minesweeper Pro ( EUR 1,39 ): Dieser Vorschlag wurde von der vorherigen Liste beibehalten und ist im Grunde der Zeitvertreib, der durch Windows populär wurde.

): Dieser Vorschlag wurde von der vorherigen Liste beibehalten und ist im Grunde der Zeitvertreib, der durch Windows populär wurde. Castle Defender Premium ( EUR 0,59 ): Verteidigt Eure Burg gegen feindliche Horden in Hunderten von Levels.

): Verteidigt Eure Burg gegen feindliche Horden in Hunderten von Levels. Hero Evolution SP ( EUR 1,79 ): Nehmt an intensiven Kämpfen teil, indem Ihr mehr und mehr Krieger im charmanten Pixel-Art-Look beschwört.

): Nehmt an intensiven Kämpfen teil, indem Ihr mehr und mehr Krieger im charmanten Pixel-Art-Look beschwört. Legend Guardians ( EUR 0,59 ): Besiegt die Mächte des Bösen mit den Fähigkeiten Eurer Helden in Kämpfen, die den Stil von JRPGs und Action-Spielen vereinen.

): Besiegt die Mächte des Bösen mit den Fähigkeiten Eurer Helden in Kämpfen, die den Stil von JRPGs und Action-Spielen vereinen. Ruby Square ( EUR 0,89 ): Dieses Spiel bietet eine Reihe von Puzzlespielen, mit einem Konzept ähnlich dem des Zauberwürfels.

): Dieses Spiel bietet eine Reihe von Puzzlespielen, mit einem Konzept ähnlich dem des Zauberwürfels. Stickman Ghost 2 ( EUR 0,59 ): Lichtschwerter, Weltraumduelle, Licht gegen Schatten? Wir können nur wünschen, dass die Kraft mit Euch ist.

): Lichtschwerter, Weltraumduelle, Licht gegen Schatten? Wir können nur wünschen, dass die Kraft mit Euch ist. Wonder Knights PV ( EUR 3,59 ): Steuert drei Helden in diesem vertikalen Schießspiel.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

QR Create & Scan ( EUR 1,09 ): Lest und erstellt QR- oder Barcodes mit Eurem iPhone oder iPad, exportiert die Bilder und teilt sie.

): Lest und erstellt QR- oder Barcodes mit Eurem iPhone oder iPad, exportiert die Bilder und teilt sie. Lilium ( EUR 2,29 ): Budgetmanager, mit Optionen zum Ausfüllen über Siri, Widgets für den Startbildschirm und mehr.

): Budgetmanager, mit Optionen zum Ausfüllen über Siri, Widgets für den Startbildschirm und mehr. miniHABITs ( EUR 1,09 ): Setzt die "Mini Habits"-Technik zur Organisation der täglichen Aufgaben in die Praxis um.

): Setzt die "Mini Habits"-Technik zur Organisation der täglichen Aufgaben in die Praxis um. AirDiskPro ( EUR 2,29 ): Als ein wiederkehrender Gast auf unseren wöchentlichen Listen lässt Euch AirDisk auf Eure Dateien auf Eurem iPhone und iPad (oder iPod Touch) über Windows oder macOS zugreifen.

): Als ein wiederkehrender Gast auf unseren wöchentlichen Listen lässt Euch AirDisk auf Eure Dateien auf Eurem iPhone und iPad (oder iPod Touch) über Windows oder macOS zugreifen. Arm Speed Analyzer ( EUR 1,09 ): Überprüft Eure Armgeschwindigkeit mithilfe Eurer Apple Watch.

): Überprüft Eure Armgeschwindigkeit mithilfe Eurer Apple Watch. HTML-E-Mail-Template ( EUR 2,29 ): Erstellt vordefinierte E-Mail-Vorlagen, ideal für den Versand von Einladungen, Gruppenveranstaltungen und Mailinglisten.

): Erstellt vordefinierte E-Mail-Vorlagen, ideal für den Versand von Einladungen, Gruppenveranstaltungen und Mailinglisten. Orderly (EUR 1,09): Erstellt und organisiert verschiedene To-Do-Listen, mit einer Option zur Online-Synchronisation und sogar geolocation-fähigen Benachrichtigungen.

Thunderspace Regen und Schlafen ( EUR 3,49 ): Bereits in früheren Ausgaben dieser Liste aufgeführt, spielt die App Klänge ab, die Euch helfen sollen, Euren Geist zu entspannen.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

Cosmic Frontline AR ( EUR 3,49 ): Verwandelt jede Umgebung in ein Weltraum-Schlachtfeld mit Hilfe von Augmented-Reality-Funktionen (bzw. nur Grafik-Overlay, für die Skeptiker).

): Verwandelt jede Umgebung in ein Weltraum-Schlachtfeld mit Hilfe von Augmented-Reality-Funktionen (bzw. nur Grafik-Overlay, für die Skeptiker). Ninja Shadow: Der Krieg der Samurai ( EUR 5,49 ): Trotz des japanischen Namens seid Ihr "The Khan" und müsst mit Hilfe des "einen Gottes" (anstelle der Götter der japanischen Mythologie ?!?) Rache für die Ungerechtigkeiten der Welt nehmen.

): Trotz des japanischen Namens seid Ihr "The Khan" und müsst mit Hilfe des "einen Gottes" (anstelle der Götter der japanischen Mythologie ?!?) Rache für die Ungerechtigkeiten der Welt nehmen. Angel Town 6 ( EUR 3,49 ): Erstellt Eure Stadt und Armee und erkundet Dungeons in diesem Titel in isometrischer Ansicht.

): Erstellt Eure Stadt und Armee und erkundet Dungeons in diesem Titel in isometrischer Ansicht. Future Ludo ( EUR 3,49 ): Der Brettspiel-Hit, jetzt in einer Weltraumversion.

): Der Brettspiel-Hit, jetzt in einer Weltraumversion. Magic BBQ ( EUR 1,09 ): Verbringt Zeit mit der Verwaltung eines Restaurants.

): Verbringt Zeit mit der Verwaltung eines Restaurants. mySolar ( EUR 5,49 ): Da wir schon beim Thema Götter waren: Erstellt hier Euer eigenes Sternensystem und besiegt andere Nachbarsysteme (die Entwickler scheinen immer kreativer zu werden).

): Da wir schon beim Thema Götter waren: Erstellt hier Euer eigenes Sternensystem und besiegt andere Nachbarsysteme (die Entwickler scheinen immer kreativer zu werden). Pop & Rotate ( EUR 3,49 ): Lasst die gleichfarbigen Blasen platzen und versucht, das Spielfeld zu räumen in diesem Spiel, das einfach zu lernen, aber schwer zu meistern ist.

So, das war die Liste der Woche! Denkt daran, dass diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass, wenn Ihr diesen Artikel nach dem Veröffentlichungsdatum lest, einige Vorschläge bereits nur noch in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind.

Dienstag kommt dann wie immer die neue Liste mit App-Tipps. Habt Ihr einen Fehler gefunden, eine Anwendung ist nicht mehr kostenlos oder habt Ihr einen Tipp für uns? Dann schreibt uns eine Nachricht oder hinterlasst unten einen Kommentar.

Welche anderen vorübergehend kostenlosen Apps würdet Ihr der NextPit-Community empfehlen?