Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps & Games gibt's aktuell gratis

NextPit hat Euch wieder ein Paket mit Schnäppchen für Apps und Spiele für iOS und Android geschnürt. Allesamt Apps, die normalerweise kostenpflichtig sind. Aktuell bekommt Ihr sie umsonst – aber nicht für lange! Schaut also am Besten direkt im Apple AppStore und Google Play Store vorbei.

Woche für Woche werden in den App-Stores für iOS und Android viele Anwendungen und Mobile Games rabattiert. Bestenfalls können Premium-Apps sogar kostenlos abgegriffen werden. Über Apps wie AppsFree oder Seiten wie MyDealz lassen sich einige dieser Angebote finden. Wir nehmen Euch diesen Schritt ab und stellen Euch zweimal pro Woche hier Listen bereit, die diese kostenlosen Angebote beinhalten.

Lest auch: So findet Ihr kostenlose Apps im Google Play Store und im AppStore

Es geht hier also nicht um die ständig kostenlosen Apps wie WhatsApp oder Instagram, sondern explizit nur um die Premium-Anwendungen, für die Ihr normalerweise blechen müsst.

Denkt bitte daran, dass Ihr die empfohlenen Apps möglichst schnell herunterladet. Während wir für Android in den meisten Fällen ein Datum kennen, bis wann die Aktion läuft, verschwinden die iOS-Downloads, ohne dass wir den Zeitpunkt dafür absehen können. Sollte also eine der hier aufgelisteten Apps wieder kostenpflichtig werden, seht es uns nach – und weist uns gerne in den Kommentaren drauf hin.

Tipp: Habt Ihr einen spannenden Download gefunden, installiert Euch die App am Besten sofort, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt. Sollte der Platz auf dem Phone zu eng werden, kickt sie einfach direkt wieder. Sie landet so oder so in Eurer App-Bibliothek und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Gratis-Apps im Google Play Store

Equalizer Bass Booster Pro (1,99 €) : Ein Equalizer für Euer Android-Smartphone. (Nicht in deutscher Sprache)

: Ein Equalizer für Euer Android-Smartphone. (Nicht in deutscher Sprache) OXP VPN (10,99 €) : Ein VPN mit vielen Funktionen, das unter anderem Euer Wi-Fi-Netzwerk sichert. (Nicht in deutscher Sprache)

: Ein VPN mit vielen Funktionen, das unter anderem Euer Wi-Fi-Netzwerk sichert. (Nicht in deutscher Sprache) Scalar Pro (2,59 €) : Ein äußerst flexibler und hochentwickelter wissenschaftlicher Rechner mit der Möglichkeit, Benutzerfunktionen, Funktionsgraphen, Skriptprogrammierung und viele andere Funktionen zu definieren.

: Ein äußerst flexibler und hochentwickelter wissenschaftlicher Rechner mit der Möglichkeit, Benutzerfunktionen, Funktionsgraphen, Skriptprogrammierung und viele andere Funktionen zu definieren. LiquidPlayer Pro (4,99 €) : Ein Musikplayer mit leistungsstarkem Equalizer und Funktionen wie Chromecast, Radiostreams, 3D-Echtzeitvisualisierungen und verschiedenen Effekten.

: Ein Musikplayer mit leistungsstarkem Equalizer und Funktionen wie Chromecast, Radiostreams, 3D-Echtzeitvisualisierungen und verschiedenen Effekten. Unit Lab - Converter & Calculator (1 ,09 € ): Ein Umrechner für Maßeinheiten und Währungen, der die gängigsten Einheiten unterstützt. (Nicht in deutscher Sprache)

): Ein Umrechner für Maßeinheiten und Währungen, der die gängigsten Einheiten unterstützt. (Nicht in deutscher Sprache) 80s Music Radio Pro ( 0,59 € ): Eine Anwendung, mit der Ihr Euch online Radio der 80er Jahre geben könnt. Es gibt viele Radiosender mit verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Rock, New Wave und mehr.

Gratis-Spiele im Google Play Store

Zombie Hunter 3D Sniper (214,99 €) : Ein Zombiejagd-Shooter, in dem Ihr die Ausbreitung eines Virus stoppen musst, um wieder einmal die Welt zu retten. (Nicht in deutscher Sprache)

: Ein Zombiejagd-Shooter, in dem Ihr die Ausbreitung eines Virus stoppen musst, um wieder einmal die Welt zu retten. (Nicht in deutscher Sprache) DungeonMon - Das Spiel! (0,99 €) : Schaltet 90 coole Monster frei und trainiert sie, um mit Euren Monstern gegen Zombies zu kämpfen.

: Schaltet 90 coole Monster frei und trainiert sie, um mit Euren Monstern gegen Zombies zu kämpfen. Subway Jungle Run Surf Runner (159,99 €) : Ein Endless-Runner in 3D, in dem Ihr neue Charaktere freischalten könnt und nichts anderes zu tun habt, als ewig weiter zu rennen. (Nicht in deutscher Sprache)

: Ein Endless-Runner in 3D, in dem Ihr neue Charaktere freischalten könnt und nichts anderes zu tun habt, als ewig weiter zu rennen. (Nicht in deutscher Sprache) Escape Balls (0,59 €) : Ein episches Arcade-Spiel in 2D mit verschiedenen Levels und Dutzenden von Hindernissen. (Nicht in deutscher Sprache)

: Ein episches Arcade-Spiel in 2D mit verschiedenen Levels und Dutzenden von Hindernissen. (Nicht in deutscher Sprache) Brain Game (1,29 €): Mögt Ihr Gehirnakrobatik, die mal auf einem etwas anderen Bewertungssystem basiert? Dann solltet Ihr Eure Intelligenz mit diesem Spiel noch heute abchecken. (Nicht in deutscher Sprache)

Mögt Ihr Gehirnakrobatik, die mal auf einem etwas anderen Bewertungssystem basiert? Dann solltet Ihr Eure Intelligenz mit diesem Spiel noch heute abchecken. (Nicht in deutscher Sprache) Dead Bunker 4 Apocalypse (0.59 € ): Survival-Spiel aus der Ich-Perspektive: Helft Wissenschaftlern, die Krankheit zu besiegen, die Menschen in Zombies verwandelt. (Nicht in deutscher Sprache)

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps und -Spiele aus dem Apple AppStore

Gratis-Apps im AppStore

Gratis-Spiele im AppStore

Aeroplane Chess 3D (5,49 €) : Eine digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo. (Nicht in deutscher Sprache)

: Eine digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo. (Nicht in deutscher Sprache) KungFu King:Martialist (1,09 €) : In diesem KungFu-Rollenspiel müsst Ihr die Welt erkunden, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, die Euch dort erwarten. (Nicht in deutscher Sprache)

: In diesem KungFu-Rollenspiel müsst Ihr die Welt erkunden, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, die Euch dort erwarten. (Nicht in deutscher Sprache) 2048 - AI Solver (1,09 €) : Eine Version des klassischen Spiels 2048, die mit AI Solver zu einem unglaublichen und süchtig machenden Gameplay erweitert wurde. (Nicht in deutscher Sprache)

: Eine Version des klassischen Spiels 2048, die mit AI Solver zu einem unglaublichen und süchtig machenden Gameplay erweitert wurde. (Nicht in deutscher Sprache) Drop Flop! (2,29 €) : Testet Eure Reflexe in diesem einfachen Spiel, in dem es darum geht, einen fallenden Ball im richtigen Moment zu stoppen. (Nicht in deutscher Sprache)

: Testet Eure Reflexe in diesem einfachen Spiel, in dem es darum geht, einen fallenden Ball im richtigen Moment zu stoppen. (Nicht in deutscher Sprache) GALAXIA 4 (2,29 €) : Stellt Euch vor, Galaga und Space Invaders würden ein gemeinsames Kind haben. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich Galaxia 4. (Nicht in deutscher Sprache)

Stellt Euch vor, Galaga und Space Invaders würden ein gemeinsames Kind haben. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich Galaxia 4. (Nicht in deutscher Sprache) Buzz To Win (2,29 €) : Laut Beschreibung ein spannendes Kartenspiel, bei dem Ihr Eure Gegner schlagen müsst, indem Ihr entweder 4 gleiche Karten, einen Flush, eine Straße, einen Straight Flush oder einen Royal Flush spielt und dann den Buzzer drückt. (Nicht in deutscher Sprache)

Was haltet ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr im Google Play Store oder im App Store von Apple bessere Apps oder Spiele gefunden, die es gratis gibt? Teilt es uns in den Kommentaren mit.