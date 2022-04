Kostenlose Apps für iOS & Android: Die Gratis-Downloads der Woche

Während Ihr diesen Artikel lest, gibt es zahlreiche Gratis-Apps, die nur darauf warten, von Euch installiert zu werden. Bevor Ihr Euch aber selbst auf die Suche im Google Play Store und im AppStore macht, haltet noch einen Moment inne. Denn wir bei NextPit suchen Euch zweimal die Woche Profi-Apps für iOS und Android , die Ihr aktuell kostenlos abstauben könnt.

Seid Ihr regelmäßig auf NextPit unterwegs, kennt Ihr es bereits. Jeden Dienstag und jeden Samstag veröffentlichen wir eine Übersicht derjenigen Apps für Euer Smartphone, die vorübergehend kostenlos sind. Die vorgestellten Downloads kosten also regulär Geld, sind im Rahmen von Rabatt-Aktionen aber für ein paar Tage umsonst. Ist eine Aktion abgelaufen und noch in unserer Liste, teilt uns das bitte in den Kommentaren mit.

Tipp: Habt Ihr eine interessante App gefunden, könnt sie aber aktuell nicht auf dem Handyspeicher gebrauchen? Dann installiert sie trotzdem kurz und löscht sie anschließend wieder. Dadurch zählt die Anwendung zu Euren gekauften Apps und Ihr könnt sie bei Bedarf wieder kostenlos herunterladen.

Diese Gratis-Inhalte gibt's aktuell im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

ProCam X (5,00 €) : Mit über 17.000 Bewertungen im Google Play Store und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 Sternen könnt Ihr mit dieser Kamera-App nichts falsch machen!

: Mit über 17.000 Bewertungen im Google Play Store und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 Sternen könnt Ihr mit dieser Kamera-App nichts falsch machen! Screen Draw Screenshot Pro (3,39 €) : Eine nützliche Seitenleiste mit verschiedenen Tools zur Bildschirmaufnahme, besonders nützlich für die schnelle Bearbeitung von Screenshots! (nur auf Englisch verfügbar)

: Eine nützliche Seitenleiste mit verschiedenen Tools zur Bildschirmaufnahme, besonders nützlich für die schnelle Bearbeitung von Screenshots! (nur auf Englisch verfügbar) Behavioral Observation Tool (4,99 €) : Ein Tool zur Erfassung und Analyse von Verhaltensdaten, mit dem Ihr die Häufigkeit, die Latenzzeit und weitere Reaktionen Eurer Probanden verfolgen könnt. Eher was für die forschende NextPit-Community! (nur auf Englisch verfügbar)

: Ein Tool zur Erfassung und Analyse von Verhaltensdaten, mit dem Ihr die Häufigkeit, die Latenzzeit und weitere Reaktionen Eurer Probanden verfolgen könnt. Eher was für die forschende NextPit-Community! (nur auf Englisch verfügbar) Binär Rechner Pro (0,50 €) : Führt schnelle, binäre Berechnungen durch. Die Funktionen sind recht einfach und umfassen Addition, Subtraktion und Division. Die App kann Euch aber dabei helfen, Eure Kenntnisse aufzufrischen!

: Führt schnelle, binäre Berechnungen durch. Die Funktionen sind recht einfach und umfassen Addition, Subtraktion und Division. Die App kann Euch aber dabei helfen, Eure Kenntnisse aufzufrischen! GPS Speed Pro (0,89 €) : Eine GPS-basierte App, die als Geschwindigkeitsmesser fungiert und Euch alle relevanten Informationen über Eure aktuelle Route anzeigt.

: Eine GPS-basierte App, die als Geschwindigkeitsmesser fungiert und Euch alle relevanten Informationen über Eure aktuelle Route anzeigt. Einheitenumwandler (0,79 €) : Premium-Umrechnungs-App mit Tausenden von positiven Bewertungen im Google Play Store. Buchstäblich ein All-in-One-Tool!

Kostenlose Mobile Games für Euer Android-Handy

Diese Gratis-Inhalte gibt's aktuell im AppStore

Kostenlose Apps für iOS

minder (9,99 €) : Eine intuitive Wellness-App, die verschiedene Körperhaltungen und Atemtechniken kombiniert, um Euch zu mehr Achtsamkeit zu verhelfen. (Nur auf Englisch verfügbar)

: Eine intuitive Wellness-App, die verschiedene Körperhaltungen und Atemtechniken kombiniert, um Euch zu mehr Achtsamkeit zu verhelfen. (Nur auf Englisch verfügbar) Navigate to Photo (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach die Orte zurückverfolgen, an denen Ihr Eure Bilder aufgenommen habt, und sie zu Eurer Karten-App hinzufügen. (Nur auf Englisch verfügbar)

: Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach die Orte zurückverfolgen, an denen Ihr Eure Bilder aufgenommen habt, und sie zu Eurer Karten-App hinzufügen. (Nur auf Englisch verfügbar) Easy Filters (1,09 €) : Eine Lösung für das Zuschneiden und Bearbeiten von Bildern mit nur einem Tastendruck! (Nur auf Englisch verfügbar)

: Eine Lösung für das Zuschneiden und Bearbeiten von Bildern mit nur einem Tastendruck! (Nur auf Englisch verfügbar) Percentage Solver (1,09 €) : Ein Prozentrechner für Menschen, die wie ich den Matheunterricht geschwänzt haben. Er hilft Euch bei der Berechnung von Rabatten und vielem mehr. Zugleich zeigt er Euch auch den detaillierten Prozess, in der Hoffnung, dass Ihr es irgendwann selbst könnt.

: Ein Prozentrechner für Menschen, die wie ich den Matheunterricht geschwänzt haben. Er hilft Euch bei der Berechnung von Rabatten und vielem mehr. Zugleich zeigt er Euch auch den detaillierten Prozess, in der Hoffnung, dass Ihr es irgendwann selbst könnt. Mencal (1,09 €) : Falls die obige App nicht ausreicht, hilft Euch Mencal dabei, Eure Mathe-Kenntnisse zu trainieren, sodass Ihr nie wieder einen Taschenrechner braucht. Dazu bietet es eine umfassende Liste mathematischer Tricks, mit denen Ihr jedes Problem lösen könnt! (Nur auf Englisch verfügbar)

Kostenlose Mobile Games für iOS

Hex - AI-Brettspiel (1,09 €) : Eine iOS-Version des klassischen Puzzlespiels Hex. Übertrumpft dabei andere Spieler oder die KI auf einem 6 x 6 Felder großen Spielbrett. (Nur auf Englisch verfügbar)

: Eine iOS-Version des klassischen Puzzlespiels Hex. Übertrumpft dabei andere Spieler oder die KI auf einem 6 x 6 Felder großen Spielbrett. (Nur auf Englisch verfügbar) Paintiles (1,09 €) : Malt Kacheln an, um die Level in diesem entspannenden Puzzlespiel zu lösen. (Nur auf Englisch verfügbar)

: Malt Kacheln an, um die Level in diesem entspannenden Puzzlespiel zu lösen. (Nur auf Englisch verfügbar) 8-bit Console Tank (5,49 €) : Ein sogenannter "Blast from the past"! Erinnert Ihr Euch an Tank 1980? Ihr könnt es jetzt auf iOS spielen und das sogar kostenlos. (Nur auf Englisch verfügbar)

: Ein sogenannter "Blast from the past"! Erinnert Ihr Euch an Tank 1980? Ihr könnt es jetzt auf iOS spielen und das sogar kostenlos. (Nur auf Englisch verfügbar) Woodle Tree Adventures Deluxe (4,49 ) : Erforscht einen 3D-Wald in diesem Jump'n'Run mit acht verschiedenen Welten und einem lokalem Koop-Modus! (Nur auf Englisch verfügbar)

: Erforscht einen 3D-Wald in diesem Jump'n'Run mit acht verschiedenen Welten und einem lokalem Koop-Modus! (Nur auf Englisch verfügbar) 2048 - AI Solver (1,09 €) : Ein kniffliges Puzzlespiel, das seit einigen Jahren im Internet die Runde macht. Jetzt könnt Ihr es direkt auf Eurem Handy spielen. Wenn Ihr nicht weiterkommt, versucht es mit dem Feature für maschinelles Lernen: Die KI liefert Euch Lösungen und so könnt Ihr lernen, die Aufgaben selbst zu lösen. (Nur auf Englisch verfügbar)

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr vielleicht andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Zögert nicht, uns Eure Vorschläge in den Kommentaren mitzuteilen.