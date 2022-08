Kostenlos für Android und iOS: 20 Premium-Apps gratis für Euch

Wir haben heute wieder 20 Downloads für Euch ausfindig gemacht, bei denen Ihr bares Geld sparen könnt. Die Apps sind normalerweise nämlich kostenpflichtig und lediglich für wenige Tage im Rahmen einer Rabatt-Aktion gratis. Im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche ist das hier ein Blindflug: Soll heißen, wir testen die Spiele und Anwendungen nicht an, sondern listen sie nur als kostenlos verfügbar auf.

Werft doch mal einen Blick auf Antoines Artikel, wenn Ihr herausfinden wollt, worauf Ihr bei der Suche nach kostenlosen Apps im Internet achten müsst. Ach so, eins noch: Bei Apple sehen wir in der Regel nicht, wie lange die Dinger gratis bleiben und auch bei Android ist es nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Weist uns also in den Comments gerne drauf hin, wenn ein Link wieder kostenpflichtig ist. Danke!

Tipp: Ihr solltet eine App auch dann installieren, wenn Ihr sie augenblicklich nicht benötigt. Ihr schmeißt sie dann einfach wieder runter und installiert sie neu, sobald Ihr Verwendung dafür habt. Dadurch, dass sie vorher schon in Euren Besitz gewandert ist, bleibt die App gratis!

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps gibt's gratis im Google Play Store

Blitzer-Radar ( 2,99 € ): Diese werbefreie App hilft Euch dabei, Strafzettel von Radarkameras zu vermeiden, egal ob es sich um mobile oder stationäre Radarkameras handelt. Sie warnt Euch auch vor Geschwindigkeitsschwellen und schlechten Straßenverhältnissen. (auch in deutscher Sprache)

CashBox Mobile ( 1,49 € ): Verwandelt jedes Android-Gerät in eine multifunktionale Registrierkasse! CashBox Mobile verfügt über eine bequeme Benutzeroberfläche, mit der Ihr schnell und präzise über den Verkauf von Produkten in Gruppen, die Kassenabrechnung und die Buchhaltung des Personals Buch führen könnt. Perfekt für kleine Unternehmen mit einem knappen Budget.

Bass Booster Pro ( 3,49 € ): Verbessert die Klangqualität Eures Android-Geräts mit Bass Boost, Volume Boost, Virtualizer und Equalizer. Lasst Eure Musik und Videos so gut klingen wie nie zuvor!

Diese Spiele sind im Google Play Store kostenlos

Grow Zombie VIP ( 1,99 € ): Möchtet Ihr in die Fußstapfen der Umbrella Corporation treten? Dann ist Grow Zombie der richtige Titel für Euch, denn Ihr züchtet Euch hier Eure eigenen Zombies. Diese Zombies können spezielle Fähigkeiten erhalten, mit denen sie auf die Jagd nach Bossen, Aliens und Mutanten gehen. Es gibt unzählige Zombies wie Weltraum- und Mutantenzombies – abgefahren, oder?

New Princess Dress Up ( 2,49 € ): Hier ist ein Titel, der Eure Kleinen beschäftigt, während Ihr auf Reisen seid. In diesem Spiel, das als eines der schönsten "Anziehspiele" des Jahres 2021 angepriesen wird, besitzt Ihr einen eigenen Modesalon und könnt Eure Prinzessin nach Euren Wünschen einkleiden. Schickt sie zu einer Gesichtsbehandlung, stutzt ihre Augenbrauen und macht sie chic für ihren großen Tag! Also nicht Ihr sollt das machen, sondern Eure Kids – Ihr wisst schon.

Castle Defender Premium ( 0,99 € ): Eine weitere Woche, ein weiteres Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr Eure Ressourcen sorgfältig verwalten und strategisch einsetzen müsst. Nur so könnt Ihr den Feind durch strategisch platzierte Verteidigungsanlagen besiegen. (auch in deutscher Sprache)

Weltraum-Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Ist es nicht witzig, dass Ihr am Ende immer der einzige verfügbare Pilot in der ganzen Galaxie seid, der in der Lage ist, die lästigen Aliens abzuschießen und die ganze Welt zu retten?

Legend of the Cartoon ( 2,49 € ): Ein Rollenspiel, das in einer Cartoon-Umgebung angesiedelt ist? Warum nicht eine ganze Stadt voller Helden erschaffen, in der jeder von ihnen unterschiedliche Aufgaben und Eigenschaften hat? Jede Stadt ist anders, so dass Ihr sie nach Euren Vorstellungen gestalten könnt.

Beckers Katzenabenteuer ( 0,99 € ): In diesem 2D-Action-Platformer schlüpft Ihr in die Rolle von Becker, einer sehr unruhigen Katze, die Thunfischdosen finden muss, um sicherzustellen, dass ihr Junges und ihr Weibchen gesund aufwachsen. Um dies zu erreichen, beschließt Becker, die Stadt zu erkunden, trifft aber stattdessen auf Ungeheuer! Euer Job: Bringt Becker sicher nach Hause!

Squid Ball Challenge ( 0,49 € ): Drop the Ball ist ein einfaches Physikspiel, bei dem Ihr Hindernisse bewegen, umdrehen und manipulieren müsst, um den Ball in den Eimer zu werfen. Ihr könnt das Spiel in 2 verschiedenen Modi mit über 100 Levels spielen!

Trojan War Premium ( 0,99 € ): Wollt Ihr die Welt erobern? In Trojan War Premium kommandiert Ihr eine griechische Armee auf dem Weg zur Eroberung Trojas, um das Herz der schönen Königin Helena zu gewinnen. Mit jedem eroberten Gebiet erhaltet Ihr Zugang zu zusätzlichen Truppentypen.(auch in deutscher Sprache)

Kostenlose Apps für dein iPhone

Diese Apps sind kostenlos fürs iPhone

Scantastic ( 1,99 € ): Scantastic ist die einzige Scanner-App, die Ihr braucht: Scannt und organisiert Dokumente, kopiert Text aus Dateien mit KI-gestützter Texterkennung, und druckt oder teilt Eure Scans.(auch in deutscher Sprache)

Deep Sleep - Schlafen lernen ( 2,99 € ): Tiefschlaf ist die perfekte Methode, um am Ende eines langen Tages zur Ruhe zu kommen. Erfahrt, wie Ihr jede Nacht mit einer tieferen Entspannung besser schlaft. Laut Selbstbeschreibung sollt Ihr Euch mit dieser App vom unruhigen Leben verabschieden können. Toi toi toi!

Videdit - Handy Video Editor ( 0,99 € ): Mit Videdit könnt Ihr Eure Videos direkt auf dem iPhone bearbeiten, wo immer Ihr seid.(auch in deutscher Sprache)

Virtual Backgrounds ( 0,99 € ): Seid Ihr auch öfter in virtuellen statt echten Meetings? Dann spendiert Euch Virtual Backgrounds mehr als 150 handverlesene Hintergründe in 8 Kategorien, um Abwechslung in den Meeting-Alltag zu bringen.

TV-Remote ( 2,99 € ): Mit TV Remote könnt Ihr Euer Fernsehgerät ganz einfach übers iPhone, iPad und die Apple Watch steuern. Die Kombi aus schlichtem Design und fortschrittlichen Funktionen macht es Euch leicht, den Fernseher auch ohne physische Fernbedienung zu steuern.(auch in deutscher Sprache)

Diese Spiele sind kostenlos fürs iPhone

Word Game Assist ( 1,99 € ): Hierbei handelt es sich um eine App, die beim Spielen von Worträtselspielen mit 5 Buchstaben wie Wordle hilft. Es handelt sich nicht um einen Wordle-Klon. Word Game Assist zeigt Euch eine Liste von Wörtern an, die zu Euren bereits eingegebenen Buchstaben passen.

Ragdolls Sandbox ( 1,99 € ): Ragdolls Sandbox ist ein Physiksimulationssandkasten. Dieses Spiel bietet den Spielern ein hohes Maß an Kreativität, mit der sie interagieren können. Die Ragdolls im Spiel sind vollständig physikbasiert, so dass Ihr eine Interaktion mit der Umgebung erwarten dürft.

Everybody's RPG ( 0,99 € ): Das Idle-RPG lässt Euch stressfrei wieder in Nostalgie-Welten mit pixeliger Retro-Grafik abtauchen.

QB: A Cube's Tale ( 2,99 € ): Es gibt insgesamt 80 Level, um jeden der letzten schwarzen Würfel zu erreichen. Auf dem Weg dorthin gibt es neue Würfel, die jeweils ihre eigene Mechanik haben. So werdet Ihr gezwungen, die Art und Weise, wie Ihr den Level abschließt, jedes Mal zu ändern.

War für Euch heute was dabei? Falls nicht: Kein Ding – am Samstag gibt es neue Vorschläge von uns.