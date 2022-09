Kostenlos für Android & iOS: Holt Euch gratis neue Apps und Games!

Auch diese Woche gibt es wieder einige Apps und Spiele für Android-Smartphones und iPhones , die Ihr für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen könnt. In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr an die kostbaren Downloads rankommt.

Wenn Ihr NextPit schon eine Weile verfolgt, dürftet Ihr bereits wissen, was Euch in diesem Artikel erwartet: Der Google Play Store und der App Store von Apple bieten regelmäßig Rabatte und Aktionen an, bei denen Ihr kostenpflichtige Inhalte für eine begrenzte Zeit kostenlos abgreifen könnt. Wir sammeln diese Freebies und listen sie für Euch auf. Aber anders als bei unserer Liste der fünf besten Apps der Woche, werden wir die Apps in diesem Artikel nicht vorher ausprobieren. Seit also etwas vorsichtiger beim downloaden, bevor Ihr in eine Kostenfalle tappt, denn einige Apps können durchaus Mikrotransaktionen enthalten.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Wenn ja, ladet sie einfach einmalig herunter und deinstalliert sie wieder. Auf diese Weise wird sie zu Eurer Liste der gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder installieren, wenn Ihr sie nutzen möchtet und zahlt keinen Cent dafür.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Phone Booster Pro – Force Stop ( 9,99 € ): Phone Booster Pro zielt darauf ab, die Leistung Eures Smartphones zu optimieren, indem die App Euer Smartphone schneller macht (Speed Booster), die Akkulaufzeit verlängert (Battery Saver), die Temperatur Eures Smartphones senkt (Phone Cooler), den Arbeitsspeicher säubert (RAM Cleaner) und vieles mehr!

): Phone Booster Pro zielt darauf ab, die Leistung Eures Smartphones zu optimieren, indem die App Euer Smartphone schneller macht (Speed Booster), die Akkulaufzeit verlängert (Battery Saver), die Temperatur Eures Smartphones senkt (Phone Cooler), den Arbeitsspeicher säubert (RAM Cleaner) und vieles mehr! SH001 Watch Face ( 1,79 € ): Mit dem SH001 Electronic bekommt Ihr ein digitales Zifferblatt für Wear OS von Shards und damit die perfekte Wahl an Zifferblättern für Eure Wear-OS-Smartwatches. Entscheidet Euch zwischen analog, digital oder hybrid!

): Mit dem SH001 Electronic bekommt Ihr ein digitales Zifferblatt für Wear OS von Shards und damit die perfekte Wahl an Zifferblättern für Eure Wear-OS-Smartwatches. Entscheidet Euch zwischen analog, digital oder hybrid! Speedometer GPS Pro ( 0,89 € ): Diese App kann verschiedene Daten, wie Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Standort, Startzeit, verstrichene Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Höhe und andere Details aufzeichnen.

): Diese App kann verschiedene Daten, wie Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Standort, Startzeit, verstrichene Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Höhe und andere Details aufzeichnen. Boundo: System Tool Set ( 0,89 € ): Boundo funktioniert sowohl für Smartphones als auch für Tablets. Mit dieser App könnt Ihr den Android-API-Level aller Apps und APKs auf dem Gerät überprüfen, App-Verknüpfungen und Schnelleinstellungen vornehmen, Bilder ändern und Euer Hintergrundbild an das dunkle Android-10-Thema anpassen!

Diese Handyspiele gibt es kostenlos im Google Play Store

Superheroes Junior Premium ( 0,89 € ): Kämpft als Superheld gegen die Robotermonster. Wie könnt Ihr zum Superhelden werden? Indem Ihr Euch in einen Krieger verwandelt, der Schwert und Pistole mit übernatürlichen Kräften benutzt, um alle Monster zu besiegen.

): Kämpft als Superheld gegen die Robotermonster. Wie könnt Ihr zum Superhelden werden? Indem Ihr Euch in einen Krieger verwandelt, der Schwert und Pistole mit übernatürlichen Kräften benutzt, um alle Monster zu besiegen. Stickman Master: Premium ( 1,99 € ): Werdet zum Ninja-Meister-Schattenkrieger, rüstet Euch mit den besten Waffen und Rüstungen aus und kämpft in diesem Stickman-Spiel gegen das Böse!

): Werdet zum Ninja-Meister-Schattenkrieger, rüstet Euch mit den besten Waffen und Rüstungen aus und kämpft in diesem Stickman-Spiel gegen das Böse! Data Defense ( 3,89 € ): Data Defense ist ein minimalistisches Tower-Defense-Indie-Spiel, das im Cyberspace spielt. Schützt die Server davor, von einer Reihe von Störungen, Bugs und Viren infiziert zu werden. Nutzt den besonderen Aufbau jedes Servers zu Eurem eigenen Vorteil, indem Ihr Verteidigungsprogramme an strategischen Stellen installiert, um den Server so schnell wie möglich zu verteidigen.

): Data Defense ist ein minimalistisches Tower-Defense-Indie-Spiel, das im Cyberspace spielt. Schützt die Server davor, von einer Reihe von Störungen, Bugs und Viren infiziert zu werden. Nutzt den besonderen Aufbau jedes Servers zu Eurem eigenen Vorteil, indem Ihr Verteidigungsprogramme an strategischen Stellen installiert, um den Server so schnell wie möglich zu verteidigen. Sudoku Pro ( 2,40 € ): Etwas Training für Euren Denkapparat gefällig? Mit dieser App könnt Ihr knifflige Sudoku-Rätsel in Eurer Freizeit lösen.

): Etwas Training für Euren Denkapparat gefällig? Mit dieser App könnt Ihr knifflige Sudoku-Rätsel in Eurer Freizeit lösen. Moto Bike Racer Pro Fighter 3D ( 6,49 € ): Seid bereit, Motorradstunts zu machen und Gangster abzuschießen, die Euch zu Nahe kommen. Bei diesem Rennspiel müsst Ihr nicht nur schnell am Lenkrad sein, sondern auch den Gangstern mit Euren Schießkünsten den Gar ausmachen.

): Seid bereit, Motorradstunts zu machen und Gangster abzuschießen, die Euch zu Nahe kommen. Bei diesem Rennspiel müsst Ihr nicht nur schnell am Lenkrad sein, sondern auch den Gangstern mit Euren Schießkünsten den Gar ausmachen. My City: London ( 4,69 € ): My City: London ist ein schönes Spiel für Kinder, in dem sie ihre eigenen Geschichten erfinden und erzählen können, während sie London erkunden. Von einem Besuch im Buckingham-Palast und der Erkundung der Palastwachen bis hin zu Shopping und Mode in der Oxford Street gibt es viele lustige und aufregende Orte, die Ihr besuchen und mit denen Ihr spielen könnt.

): My City: London ist ein schönes Spiel für Kinder, in dem sie ihre eigenen Geschichten erfinden und erzählen können, während sie London erkunden. Von einem Besuch im Buckingham-Palast und der Erkundung der Palastwachen bis hin zu Shopping und Mode in der Oxford Street gibt es viele lustige und aufregende Orte, die Ihr besuchen und mit denen Ihr spielen könnt. Dungeon Shooter: Dark Temple ( 3,89 € ): In diesem 3D-Indie-Shooter habt Ihr die Wahl zwischen drei Klasse. Ihr erforscht uralte Gräber und Verliese, sucht nach Schätzen und erhaltet Waffen und Gadgets.

): In diesem 3D-Indie-Shooter habt Ihr die Wahl zwischen drei Klasse. Ihr erforscht uralte Gräber und Verliese, sucht nach Schätzen und erhaltet Waffen und Gadgets. Dementia: Book of the dead ( 0,59 € ): Das Spiel spielt im mittelalterlichen England, in einer Zeit der Ritter, Hexen und Jäger. Hier müsst Ihr lernen, mit Geistern und Dämonen umzugehen, während Ihr Euch auf eine Exorzismus-Mission begebt.

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Schneller Lesen 2.0 ( 2,99 € ): Die App verbessert Euer Lesetempo mit vielen herausfordernden und lustigen Übungen. Sie verspricht, Eure Lesegeschwindigkeit deutlich zu erhöhen, während Augenübungen Eure geistige Kapazität, Euer Verständnis und Eure Merkfähigkeit verbessern.

): Die App verbessert Euer Lesetempo mit vielen herausfordernden und lustigen Übungen. Sie verspricht, Eure Lesegeschwindigkeit deutlich zu erhöhen, während Augenübungen Eure geistige Kapazität, Euer Verständnis und Eure Merkfähigkeit verbessern. WaterMinder ( 4,99 € ): WaterMinder ist eine einfache, aber intuitive App, mit der Ihr Eure eigenen Trinkgewohnheiten trackt. Sie benötigt Informationen über Euer Körpergewicht (oder Euer persönliches Ziel) und erinnert Euch daran, Wasser zu trinken, um Euer Tagesziel zu erreichen.

): WaterMinder ist eine einfache, aber intuitive App, mit der Ihr Eure eigenen Trinkgewohnheiten trackt. Sie benötigt Informationen über Euer Körpergewicht (oder Euer persönliches Ziel) und erinnert Euch daran, Wasser zu trinken, um Euer Tagesziel zu erreichen. Stitch Photo ( 1,99 € ): Fügt automatisch mehrere Screenshots zu einem großen Bild zusammen.

): Fügt automatisch mehrere Screenshots zu einem großen Bild zusammen. Cut for Stories ( 0,99 € ): Cut for Stories ist eine völlig neue App, die zahlreiche Funktionen bietet, wie beispielsweise Fotobearbeitungswerkzeuge, das Eyedropper-Tool und ein Tool zur Erstellung von Farbverläufen, mit denen Ihr Eure Instagram-Stories einzigartig machen könnt.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

Sliding Puzzle – Board Game ( 0,99 € ): Die Entwickler des Spiel behaupten, dass nur 1 % der Weltbevölkerung schlau genug ist, um dieses klassische Schiebepuzzle zu lösen. Ob das stimmt, könnt Ihr mit Euren Freunden aus dem Game Center selbst ausprobieren!

): Die Entwickler des Spiel behaupten, dass nur 1 % der Weltbevölkerung schlau genug ist, um dieses klassische Schiebepuzzle zu lösen. Ob das stimmt, könnt Ihr mit Euren Freunden aus dem Game Center selbst ausprobieren! Vive le Roi 3 ( 4,99 € ): Vive le Roi 3 ist ein Rätsel- und Antizipationsspiel, das auf Minirätseln basiert. Durch die Wahl der richtigen Leiter auf jeder Etage löst Ihr diese und erreicht den König, dem sonst ein Rendezvous mit dem Henker gedroht hätte.

): Vive le Roi 3 ist ein Rätsel- und Antizipationsspiel, das auf Minirätseln basiert. Durch die Wahl der richtigen Leiter auf jeder Etage löst Ihr diese und erreicht den König, dem sonst ein Rendezvous mit dem Henker gedroht hätte. My City Home: Family Home ( 2,99 € ): Erkundet 12 neue Räume, trefft neue Nachbarn und gestaltet Euer eigenes Stadtleben. Spielt Rollenspiele mit verschiedenen Charakteren in diesem Puppenhaus. Genießt Spiele auf der Straße und erfindet lustige Geschichten.

): Erkundet 12 neue Räume, trefft neue Nachbarn und gestaltet Euer eigenes Stadtleben. Spielt Rollenspiele mit verschiedenen Charakteren in diesem Puppenhaus. Genießt Spiele auf der Straße und erfindet lustige Geschichten. Symmetry Drawing ( 2,99 € ): Zeichnet symmetrische Formen nach, um verschiedene Level abzuschließen. Ja, das Spielprinzip ist wirklich so simpel!

): Zeichnet symmetrische Formen nach, um verschiedene Level abzuschließen. Ja, das Spielprinzip ist wirklich so simpel! The Sense Point: Chapter 1 ( 4,99 € ): Sen und sein Roboterkumpel Po kommen auf einer geheimnisvollen Weltrauminsel an – und sie brauchen Eure Hilfe, um eine Reihe von kniffligen Rätseln zu lösen.

Wir hoffen, dass Ihr etwas interessantes gefunden habt. Falls nicht, melden wir uns Samstag mit weiteren Vorschlägen zurück und wir sind sicher, dass dann was für Euch dabei ist! Habt Ihr eine kostenpflichtige App in der Liste für Euch entdeckt? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis gebt!