Top 5 Apps der Woche: NextPits Download-Tipps zum Wochenende

Wie an jedem Wochenende finden wir uns bei NextPit am Sonntagmorgen für die fünf besten Apps der Woche ein! Dabei probieren wir alle App-Tipps höchstpersönlich aus und stellen Euch unsere Auswahl ausführlich vor. Anders als in unseren kostenlosen Apps gibt es dabei auch kostenpflichtige Inhalte, jeweils für iOS und Android.

Ich versuche jede Woche, Euch die bestmöglichen Apps vorzustellen, die keine Datenfallen oder Nester für Mikrotransaktionen darstellen. Zu meinen eigenen Fundstücken kommen auch Apps hinzu, die unsere NextPit-Community aufgespürt. Natürlich habe ich die Tipps selbst ausprobiert, um sie Euch mit gutem Gewissen ans Herz legen kann.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit in dieser Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, Ihr könnt Euch übrigens auch meine 5 Apps der letzten Woche ansehen.

Food Lookup (Android)

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie viele Kalorien Euer Lieblingsessen hat? Und wie viel Eiweiß die verschiedenen Pizzen im Restaurant enthalten? Genau diese Fragen waren der Grund für Food Lookup. Die App liefert Nährwertangaben zu jedem Lebensmittel oder Produkt. Egal, ob Fett und Kohlenhydrate oder Vitaminen und Mineralstoffe – die App verrät's Euch.

Die Suche nach Lebensmitteln ist ein ziemlich einfacher, unkomplizierter und schneller Prozess. Schließlich enthält die Datenbank Millionen von Produkten aus der ganzen Welt. Ihr könnt sogar den Barcode eines bestimmten Produkts scannen, um die gewünschten Informationen zu erhalten.

Es gibt auch die Möglichkeit, durch Euren Suchverlauf zu blättern, selbst wenn Ihr offline seid. Und damit Ihr auch wirklich etwas davon habt, könnt Ihr auch Vergleiche mit anderen Produkten anstellen. Mit anderen Worten: Wenn Ihr das nächste Mal eine Mahlzeit zubereiten wollt, solltet Ihr diese App hervorholen, damit Ihr jede einzelne Kalorie nachvollziehen könnt, die in Euren Körper gelangt!

re:ignite (Android)

Eine Visitenkarte zu haben, ist etwas, was hauptsächlich in der Geschäftswelt eine Rolle spielt. Aber auch für Gamer kann das äußerst praktisch. re:ignite möchte eine solche Plattform bieten, auf der Ihr stylische digitale und anpassbare Gamer-Karten erstellen, herunterladen und teilen könnt. Die Karten sind in verschiedene Kategorien unterteilt, so dass es nicht nur um Eure Spielstatistiken geht, sondern vielmehr um Euch und Eure eigene Gamer-Identität.

Diese Karten sind für Eure Lieblings-Online-Spiele gedacht, so dass Ihr Eure Statistiken und Errungenschaften teilen könnt. Dazu gehören Humblebrag-Momente wie eine wahnsinnig hohe Siegquote, Spielzeit, Kill/Death-Ratio und alle Statistiken, die für das jeweilige Spiel wichtig sind. Mit den Fortnite- und DOTA 2-Karten könnt Ihr von Anfang an loslegen. Der Entwickler plant, in Zukunft weitere Spielkarten hinzuzufügen, unter anderem für beliebte Titel wie League of Legends, Valorant und Genshin Impact.

Natürlich könnt Ihr diese Karten auch für Eure sozialen Netzwerke nutzen. Zeigt der Welt, wie viel Zeit Ihr in Euer Steam-Konto investiert habt, und seht zu, wie die N00bs vor Neid erblassen.

Drinkable (Android)

Das Leben kann manchmal ziemlich hart sein. Da hilft es manchmal, mit Euren Freunden ein paar Runden zu trinken. Auch wenn die Kneipenatmosphäre ziemlich chillig sein kann, gibt es Zeiten, in denen Ihr es Euch einfach zu Hause gemütlich macht und dem Gift Eurer Wahl frönen möchtet. Hier kommt die Drinkable-App ins Spiel, mit der Ihr Cocktails entdecken könnt, die Ihr mit den Zutaten, die Ihr habt, ganz bequem zu Hause zubereiten könnt.

Natürlich gibt es auch jede Menge Cocktailrezepte, aus denen Ihr wählen könnt, um neue Cocktails zu entdecken. Die App informiert Euch immer über die fehlenden Zutaten, damit Ihr wisst, was Ihr beim nächsten Einkauf einkaufen müsst. Es ist toll, dass der App-Entwickler auf die Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks eingegangen ist und Messungen sowohl im imperialen als auch im metrischen System anbietet. Ihr könnt Euch sogar an den Entwickler wenden, wenn Ihr einen bestimmten Cocktail vermisst!

Vergesst nicht: Egal, wie hart das Leben sein kann oder wie sehr Ihr feiern möchtet, Ihr solltest unter allen Umständen immer verantwortungsvoll trinken. In der Zwischenzeit wünsche ich Euch viel Spaß mit dieser App! Ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall hatte.

Confusing DaKookdle (Android)

Hier ist ein Wortspiel, das das Phänomen Wordle auf die Schippe nimmt. Das ursprüngliche Wordle, das vor nicht allzu langer Zeit Wellen schlug, verlangt von Euch, ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten, wobei Ihr insgesamt sechs Chancen erhaltet. Wenn Ihr das nicht schafft, ist Eure Glückssträhne vorbei und Ihr fangt wieder von vorne an.

Confusing DaKookdle ist vielleicht nicht so raffiniert oder ausgefeilt, aber es bietet eine sehr böse Wendung zu Wordle – indem Ihr zwei Wörter gleichzeitig auf einem Brett spielen müsst. Nach einer Weile wird es echt verwirrend, weil Euer Gehirn Überstunden macht, um die richtige Antwort zu erraten! Immerhin erhaltet Ihr hier zehn Versuche.

Falls Euch das Spiel zu frustrierend wird, könnt Ihr Euch eine Auszeit gönnen und ein paar Drinks mit der Drinkable-App mixen, die ich Euch bereits vorgeschlagen habe ;)

Railbound (iOS & Android)

Gönnt Euch mal eine Auszeit – mit dem bezaubernden Spiel Railbound. Dieses Puzzlespiel bietet Euch eine gemütliche Umgebung, in der sich ein Hundepaar auf eine Zugreise begibt, um die Welt zu umrunden. Es gibt mehr als 150 Rätsel zu lösen, bei denen Ihr Verbindungen legen, entfernen und umleiten müsst, damit der Zug sein Ziel erreicht.

Ihr müsst allerdings sicherstellen, dass sich die Schienen nicht kreuzen! Die Grafik dieses Spiels ist einfach atemberaubend und besticht durch einen wunderschönen Comic-Stil, der Euch jedes Mal, wenn Ihr das Spiel in die Hand nehmt, komplett einfängt. Ihr genießt hier ein Fantasy-Setting, das Euch hilft, dem Alltag zu entfliehen.

Ihr könnt übrigens auch Spielelemente wie Tunnel nutzen, um in kürzester Zeit große Entfernungen zu überwinden oder Züge durch gut getimte Bahnschranken aufzuhalten.