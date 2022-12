Kostenlose Apps für Android & iOS: Geschenke vom Nikolaus!

Heute packt Euch der Nikolaus haufenweise Apps und Mobile Games in Eure digitalen Stiefel. Denn sowohl für iOS als auch Android gibt es wieder kostenlose Angebote für Software, für die sonst Geld verlangt wird.

Ist Euch schon nach Geschenken zumute? Dann seid Ihr in unserer App-Übersicht goldrichtig! Nur nochmal, dass wir uns richtig verstehen: Hier geht es nicht um Apps, die es eh für umme gibt, wie Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter. Wir befassen uns mit Downloads, die in der Regel kostenpflichtig sind, und die nur kurzfristig mal für wenige Tage kostenlos angeboten werden.

Seid Euch darüber im Klaren, dass die hier aufgelisteten kostenlosen Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche keinerlei Qualitätskontrolle durchliefen. Habt also ein Auge drauf, was Ihr Euch da aufs Gerät schaufelt und welche Berechtigungen oder In-App-Käufe Euch dort erwarten.

Tipp: Apropos "Aufs Gerät schaufeln" – Habt Ihr bei einer App das Gefühl, dass Ihr sie generell interessant findet, obwohl Ihr sie aktuell nicht braucht? Einfach trotzdem herunterladen und direkt wieder löschen. Sie bleibt Euch in der Bibliothek erhalten und kann jederzeit wieder kostenfrei installiert werden.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

Body Fit Rae 3D ( 7,99 € ) : In dieser Weihnachtszeit werdet Ihr wahrscheinlich viel schlemmen. Hier ist eine App, die Euch beim Abnehmen helfen kann.

: In dieser Weihnachtszeit werdet Ihr wahrscheinlich viel schlemmen. Hier ist eine App, die Euch beim Abnehmen helfen kann. Pari Digital Clock ( 1,49 € ) : Genießt es, eine digitale Uhr auf Eurem Smartphone-Display angezeigt zu bekommen!

: Genießt es, eine digitale Uhr auf Eurem Smartphone-Display angezeigt zu bekommen! Miracast for all TV ( 11,9 9 €) : Mit dieser App könnt Ihr Inhalte von Eurem Android-Smartphone kabellos auf Euren Smart-TV übertragen.

: Mit dieser App könnt Ihr Inhalte von Eurem Android-Smartphone kabellos auf Euren Smart-TV übertragen. My Sheet Music (2,9 9 €): Diese App scannt Notenblätter ein, damit Ihr Klaviernoten (oder jede andere Art von Musiknoten) direkt auf Eurem Smartphone studieren könnt.

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für Android

Kostenlose iOS-Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

FlipClock: große Digitaluhr (0,99 €) : Es ist schon cool, so eine fette digitale Uhr auf dem Screen zu haben, oder nicht?

: Es ist schon cool, so eine fette digitale Uhr auf dem Screen zu haben, oder nicht? T4U for Tesla (13,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Euren Tesla überwachen und verfolgen. Cool oder gruselig?

: Mit dieser App könnt Ihr Euren Tesla überwachen und verfolgen. Cool oder gruselig? Artstudio Pro ( 14,99 € ): Diese hoch bewertete App hilft Euch dabei, Eure Bilder in Kunstwerke zu verwandeln. Unterstützt auch den Apple Pencil.

): Diese hoch bewertete App hilft Euch dabei, Eure Bilder in Kunstwerke zu verwandeln. Unterstützt auch den Apple Pencil. Walker. Pedometer, Track steps (1,99 €) : Geht zu Fuß, um Euch Trophäen zu verdienen – diese App ermutigt Euch, Euren Hintern zu bewegen und aktiver zu sein.

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für iOS

Rain Drop Catcher (2,99 €) : Es regnet, und Ihr habt die Aufgabe, so viele Regentropfen wie möglich aufzufangen.

: Es regnet, und Ihr habt die Aufgabe, so viele Regentropfen wie möglich aufzufangen. Llamagotchi (2,99 €) : Zieht ein Lama an und, na ja, das war's auch schon.

: Zieht ein Lama an und, na ja, das war's auch schon. Bad Business (1,99 €): Es ist an der Zeit, einen gierigen Konzern zu vertreiben, der Euer Dorf plündert und brandschatzt!

Es ist an der Zeit, einen gierigen Konzern zu vertreiben, der Euer Dorf plündert und brandschatzt! PARS: SWAT Delta Force Ops (0,99 €) : In diesem FPS könnt Ihr so viele Terroristen und andere widerwärtige Elemente wie möglich strategisch abschießen und zur Strecke bringen.

: In diesem FPS könnt Ihr so viele Terroristen und andere widerwärtige Elemente wie möglich strategisch abschießen und zur Strecke bringen. Mad Truck 2 (1,99 €) : Steuert Euren Monstertruck durch ein wirklich cooles Terrain.

: Steuert Euren Monstertruck durch ein wirklich cooles Terrain. Pro Wrestling Simulator (4,99 €) : Schlüpft in die Rolle eines Generalmanagers und leitet eine ganze Sportunterhaltungsbranche.

: Schlüpft in die Rolle eines Generalmanagers und leitet eine ganze Sportunterhaltungsbranche. Tiny Runner (1,99 €) : Dieser 2D-Plattformer verlangt von Euch Reflexe auf höchstem Niveau.

: Dieser 2D-Plattformer verlangt von Euch Reflexe auf höchstem Niveau. PixelMaze (0,99 €) : Bei diesem Rätselspiel müsst Ihr die Rätsel kreativ lösen, um in den nächsten Level zu kommen.

Gefällt Euch unsere Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit.