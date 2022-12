Schnell: Diese 16 Apps für Android und iOS sind aktuell gratis!

In weniger als einer Woche geht das Jahr 2022 zu Ende. Während die meisten von Euch Kekse essen und Glühwein schlürfen, haben wir bei NextPit uns durch durch den Google Play Store und den Apple App Store gegraben, um Euch eine Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen zu präsentieren. Alle hier gezeigten Apps sind normalerweise kostenpflichtig, können aber für eine begrenzte Zeit kostenlos installiert werden. Wäre es nicht toll, zum Jahreswechsel ein paar Gratis-Spiele zu spielen?

Diese Liste mit kostenlosen Apps findet Ihr zweimal pro Woche – denn alle Apps sind nur für kurze Zeit kostenlos. Daher auch der übliche Hinweis: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar. Wenn Ihr diesen Artikel lest, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Sonderangeboten für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Sonderangebote gibt und diese im Handumdrehen wieder verschwinden können. Beeilt Euch also!

Kleiner Tipp: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber noch keine Verwendung dafür habt, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach könnt Ihr die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil Eurer persönlichen App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Einmaleins (2,99 €) : Mathe ist nicht Eure Stärke? Vielleicht kann Euch diese App helfen.

: Mathe ist nicht Eure Stärke? Vielleicht kann Euch diese App helfen. 500X Game Booster (3,99 €) : Diese App wirbt damit, die Spieleleistung deines Smartphones zu steigern. Probiert es einfach aus, aber ohne Garantie!

: Diese App wirbt damit, die Spieleleistung deines Smartphones zu steigern. Probiert es einfach aus, aber ohne Garantie! Budge-It Wise (0,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Ausgaben für das neue Jahr in den Griff bekommen und Euren Geldfluss organisieren.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure Ausgaben für das neue Jahr in den Griff bekommen und Euren Geldfluss organisieren. EZ Notes - Sprachnotizen (1,49 €) : Regelmäßige Notizen, Sprachnotizen, Textnotizen: Diese App macht alles, während Ihr Euer Leben in Ordnung bringt.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

City Destructor HD (2,49 €) : Vergesst all die Städtebau-Simulationen, die Ihr schon gespielt habt. Hier geht es darum, wie gut Ihr eine Stadt zerstören könnt.

: Vergesst all die Städtebau-Simulationen, die Ihr schon gespielt habt. Hier geht es darum, wie gut Ihr eine Stadt zerstören könnt. WindWings (1,99 €) : In dieser Weltraum-Schießsimulation müsst Ihr Außerirdische abschießen, um die Menschheit vor dem sicheren Aussterben zu bewahren.

: In dieser Weltraum-Schießsimulation müsst Ihr Außerirdische abschießen, um die Menschheit vor dem sicheren Aussterben zu bewahren. Shadow of Death: Dark Knight (3,99 €) : Nein, das ist kein Batman-Spiel, sondern ein Scrolling-Titel, in dem Ihr die Level von unzähligen Feinden befreien müsst.

: Nein, das ist kein Batman-Spiel, sondern ein Scrolling-Titel, in dem Ihr die Level von unzähligen Feinden befreien müsst. Peppa feiert eine Party (3,99 €) : Begleitet Peppa Pig in diesem Kinderspiel, in dem sich Eure Kleinen stundenlang verlieren werden. Perfekt für etwas Ruhe an den Feiertagen!

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Video Compress (1,99 €) : Ihr habt keinen Platz mehr auf Eurem Gerät? Mit dieser App könnt Ihr alle Videodateien komprimieren, um zusätzlichen Platz zu schaffen.

: Ihr habt keinen Platz mehr auf Eurem Gerät? Mit dieser App könnt Ihr alle Videodateien komprimieren, um zusätzlichen Platz zu schaffen. Quotemarks - Quote Notebook (2,99 €) : Eine nette kleine App, mit der Ihr Eure eigene Sammlung von Zitaten zusammenstellen könnt, auf die Ihr später zurückgreifen könnt.

: Eine nette kleine App, mit der Ihr Eure eigene Sammlung von Zitaten zusammenstellen könnt, auf die Ihr später zurückgreifen könnt. SMS Filter for Doge (0,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Textnachrichten nach Handynummer, Absendertitel und Inhaltsschlüsselwort filtern und kategorisieren, und zwar mithilfe eines eigenen Algorithmus.

: Mit dieser App könnt Ihr Textnachrichten nach Handynummer, Absendertitel und Inhaltsschlüsselwort filtern und kategorisieren, und zwar mithilfe eines eigenen Algorithmus. Alfacast X Video Screen Mirror (4,99 €) : Braucht Ihr eine App, mit der Ihr das, was Ihr auf dem Bildschirm seht, auf einen Smart TV in der Nähe übertragen könnt? Diese App erledigt diese Aufgabe mit Bravour.

Die iOS-Spiele sind im Apple App Store vorübergehend kostenlos

Poker Pop! (0,99 €) : Hier ist eine neue Art, alleine zu pokern!

: Hier ist eine neue Art, alleine zu pokern! Fleeting Journey (0,99 €) : Ein geheimnisvolles Abenteuer, das Eure grauen Zellen in Schwung bringt.

: Ein geheimnisvolles Abenteuer, das Eure grauen Zellen in Schwung bringt. 7 Planets (2,99 €) : Ein kniffliges Logikrätsel, bei dem Ihr ganz genau nachdenken müsst, bevor Ihr die Lösung findet.

: Ein kniffliges Logikrätsel, bei dem Ihr ganz genau nachdenken müsst, bevor Ihr die Lösung findet. Wild Wolf Animals Simulator 3D (9,99 €) : Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, wie das Leben eines Wolfes in der Wildnis aussieht? Dieser Simulator soll Euch einen kleinen Einblick geben.

Was haltet Ihr von unserer App-Auswahl in dieser Woche, der letzten Woche des Jahres 2022? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit.