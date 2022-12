Redmagic 8 Pro: Gaming-Smartphone erscheint am 16. Januar bei uns

Redmagic 8 Pro erscheint am 16. Januar auch bei uns

Es hat nicht lang gedauert und die ZTE-Tochter Nubia hat kurz nach dem chinesischen Launch des Redmagic 8 Pro und Redmagic 8 Pro+, auch den globalen Release-Event mit Montag, den 16. Januar 2023 um 7:00 Uhr Eastern Time (13:00 Uhr Berlin) bekanntgegeben. Wer treuer Leser bei NextPit ist, weiß natürlich das es sich bei "RedMagic" um die außergewöhnliche Marke für Zocker-Smartphones handelt. Hier steht das Spielen auf ganz hohem Niveau im Vordergrund. Obwohl...

Wer sich das nun veröffentlichte Bildmaterial genauer anschaut, wird schnell erkennen, dass man dieses (nächstes) Jahr darauf bedacht ist, das Redmagic 8 Pro auch im typischen Alltag zu nutzen. Einmal mit der auf Gaming orientierten transparenten und einer nahezu konservativen Rückseite.

Das Redmagic 8 Pro erscheint mit zwei unterschiedlichen Rückseiten. / © ZTE / Nubia

Doch zuerst einmal mit möglichen Fragen aufgeräumt. Nein, von einem Basismodell war weder in China noch für den globalen Launch etwas zu hören. Und auch hierzulande wird wohl "nur" das Redmagic 8 Pro erscheinen. Vermutlich sehr zur Freude von Antoine, der das in seinem Test als Kritik genannt hatte, dass die Unterschiede zu marginal sind.

Und so ist es auch bei dem aktuellen Gaming-Smartphone, dass sich die Unterschiede lediglich in der Akku-Kapazität und der Auswahl an Speicher unterscheidet. Und glücklicherweise hat auch das global erscheinende Redmagic 8 Pro den 6.000 mAh starken, anstelle des 5.000 mAh "schwachen" Akku, des Pro-Plus-Modells verbaut. Weiterhin der Snapdragon 8 Gen 2, mit wahlweise 8/128 oder 12/256 GB Speicher.

Vapor- und Hardcore-Lüfter-Kühlung

Damit keine unnötige Hitze durch den zusätzlichen "RedCore R2"-Gaming-Chip aufkommt, verbaut Nubia nicht nur eine 2068 Quadratmillimeter große Vapor-Chamber-Kühlung, sondern auch den farbig illuminierten Hardware-Lüfter. Das Display bietet eine Diagonale von 6,8 Zoll und eine Auflösung von 2.480 x 1.116 Pixel. Was fällt auf? Die 16-MP-Frontkamera ist einfach unter dem Display versteckt.

Auf der Rückseite eine vertikal angeordnete Triple-Kamera, bestehend aus einem 50-MP-Hauptkamera samt ISOCELL GN5 von Samsung, eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und extra für den NextPit-Leser, eine 2-MP-Markro-Kamera (beide Hände in den Himmel gestreckter Smiley). Egal, das Gaming-Smartphone ist doch nicht zum fotografieren da! Gezockt werden soll bis der Arzt kommt. Dafür auch auf der rechten Seite zwei Touch-sensitive Schultertasten (540 Hz). Echte ESL-eSportler spielen aber eh an der PC-Tastatur, was mit dem Redmagic 8 Pro über den USB-Type-C-Port ebenfalls geht! WASD 4 the win!

Beste Android-Smartphone, um unterwegs Genshin Impact zu spielen. / © ZTE / Nubia

Und was sagt Ihr zu dem Hardcore-Zocker-Smartphone? Oder lehnt Ihr das Spielen am Smartphone als Next-Gen-Konsolenspieler generell ab?