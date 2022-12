OnePlus 11 erscheint bereits am 4. Januar

Na, das nenne ich doch noch kurz vor dem Jahreswechsel eine kleine Überraschung, welche die Oppo-Tochter OnePlus da aus dem Hut zaubert! Während wir hierzulande das neue OnePlus 11 und die OnePlus Buds Pro 2 wohl am 7. Februar präsentiert bekommen, gibt es bereits gut einen Monat früher ein offizielles Launch-Event in China.

Augenscheinlich ist auch die Kritik der Community bezüglich des beim OnePlus 10T fehlenden Alert-Slider und der ausbleibenden Hasselblad-Kooperation in der Chefetage angekommen. Denn das nun folgende Teaser-Video hebt genau diesen beiden Elemente besonders hervor. Es gibt ein großes und kreisrundes Kamera-Array mit Logo des schwedischen Kameraexperten. Darin zum Quadrat angeordnet finden sich ein LED-Blitzlicht und drei Kameraobjektive. Das erste ist eine 50-MP-Haupkamera auf Basis eines IMX890-Bildsensors von Sony . Dazu gesellen sich eine 48-MP-Ultraweitwinkel-Optik (IMX581) und eine 32-MP-RGBW-Telezoom-Kamera (IMX709), welche eine zweifache verlustfreie Vergrößerung bietet.

Oben links gibt es eine 16-Megapixel-Frontkamera im Display (Punch Hole) und unten einen schnellen Fingerabdrucksensor. Was hingegen für eine kleine Überraschung sorgt, ist das Speicher-Upgrade: So startet das OnePlus 11 mit 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB internem UFS-4.0-Programmspeicher und bietet als Alternative satte 16 GB Arbeits- und 512 GB Programm-Speicher. Vermutlich werden diese Kapazität nur Wenige nutzen, aber: Wer hat, der hat.

Während vermutlich alle – inklusive meiner Wenigkeit – davon ausgegangen sind, dass wir das OnePlus 11 zum ersten Mal offiziell auf dem globalen Launch am 7. Februar 2023 zu sehen bekommen, haben wir uns wohl alle hart getäuscht. Pete Lau, amtierender OnePlus-CEO und Gründer hat für das Heimatland seines Unternehmens noch einen separaten Launch-Event geplant. Und der soll bereits kommende Woche Mittwoch stattfinden. Exakt am 4. Januar 2023 um 14:30 Uhr (7:30 Uhr deutscher Zeit). Und wie es sich für ein erfolgreiches Unternehmen gehört, gibt es auch schon reichlich Bild- und Video-Material auf dem hauseigenen Kanal des sozialen Netzwerks Sina Weibo .

Das 163,1 × 74,1 × 8,53 Millimeter große und 205 Gramm schwere OnePlus 11 wird mit dem neuen OxygenOS 13 auf Basis von Android 13 und in den Farben Forest Emerald und Volcanic Black erscheinen. Stereo-Lautsprecher werden auch im kommenden Jahr Bestandteil des OnePlus 11 sein, wie auch WiFi 6 , Bluetooth 5.3 und ein satter "Dolby Atmos"-Sound. Der Akku wird bereits mit einer Kapazität von 5.000 mAh in China beworben und darf mithilfe des in der Verpackung befindlichen 100-Watt-SuperVOOC-Netzteil entsprechend schnell geladen werden. Schade – habe ich doch aufgrund des Gerüchts zu den 240-Watt-"UltraDartCharge" des Schwester-Smartphones Realme GT Neo 5 Pro auch bei OnePlus mehr erhofft. Aber wer weiß: Vielleicht hält das zum BBK-Dachverband angehörige Unternehmen neben dem Januar-Event noch eine weitere Überraschung bereit.

Voraussichtlich werden wir auf unsere Teststellung (trotz Verkaufsverbot in Deutschland) noch etwas länger warten müssen. Aber was haltet Ihr von dem neuen OnePlus-Flaggschiff? Und was glaubt Ihr wird die Oppo-Tochter für einen Preis aufrufen?