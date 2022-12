Samsung in Schwierigkeiten: OnePlus 11 wird Speicher-Monster

Das OnePlus 11 wird nächstes Jahr eine Woche nach dem Samsung Galaxy S23 auf den Markt kommen, so der Hersteller selbst . Während das Samsung Trio bereits im Rampenlicht stehen könnte, liefert OnePlus wenige Tage später für sein kommendes Flaggschiff in anderen Bereichen beeindruckende Zahlen . Bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA wurde ein neuer Eintrag veröffentlicht, der die Spezifikationen des OnePlus-Premium-Smartphones enthüllt. Diese Daten werden wohl die Mitbewerber, wie das Samsung Galaxy S23 , in den Schatten stellen.

OnePlus 11 übertrumpft das Samsung Galaxy S23 bei der Speichergröße

Die chinesische Zertifizierungsbehörde TENAA (Telecommunication Equipment Certification Center) ist es erneut, die uns alle technischen Daten zum OnePlus 11 liefert. Fans können davon ausgehen, dass die für China geplanten Spezifikationen nahezu unverändert bleiben, sobald das Flaggschiff-Device auf dem globalen Markt erscheint. Hier verhält es sich ähnlich wie beim OnePlus 10 aus diesem Jahr.

Das OnePlus 11 könnte den berühmten Alert-Slider und das Hasselblad-Kamerabranding zurückbringen. / © OnLeaks

Es wird erwartet, dass das OnePlus 11 in zwei Speicherkonfigurationen von 12 GB oder 16 GB LPDDR5X RAM erhältlich sein wird. Der maximale Speicher von 16 GB ist deutlich größer – beziehungsweise genau doppelt so groß – wie die vermuteten 8 GB RAM des Samsung Galaxy S23 und S23 Plus. Das wiederum könnte auch der Grund dafür sein, weswegen das Galaxy-S23-Paar in vorherigen Benchmark-Tests zurücklag.

Auch das Samsung Galaxy S23 Ultra könnte trotz des hohen Preises mit 8 GB in der Basisvariante starten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Speichergröße des kommenden OnePlus-Flaggschiffs mit 256 GB oder 512 GB (UFS 4.0) angegeben ist und überraschenderweise die angeblichen 128 GB Mindestspeicher des Samsung-Trios in den Schatten stellt. Aber es ist unklar, wie sich diese hohen Zahlen in der Praxis auswirken werden. Nur selten – wenn überhaupt – ist ein derart großer Arbeitsspeicher notwendig.

OnePlus 11 vollständige Spezifikationen

Zu den weiteren Spezifikationen des OnePlus 11 gehören ein 6,7-Zoll großes 3D-Curved-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3.216 x 1.440 Pixel (QHD+) Pixel und eine etwas dünnere Bauweise (8,53 mm) als beim OnePlus 10 Pro. Daher wird das Gewicht mit 205 Gramm auch etwas geringer ausfallen. Außerdem wird OnePlus einen Snapdragon 8 Gen 2 und einen 5.000 mAh starken Akku verbauen. Ersten Berichten zufolge soll die Ladegeschwindigkeit bei 100 Watt "SuperVOOC" liegen.

Das OnePlus 11 bekommt ein kreisrundes Kamera-Array mit Hasselblad-Logo / © OnLeak

Was die Aufnahmemöglichkeiten angeht, so wird ein neuer 50-MP-Hauptsensor (IMX890) den 48-MP-Sensor des Vorgängers ersetzen. Daneben gibt es eine verbesserte 32-MP-Telezoom- (IMX709) und eine 48-MP-Ultraweitwinkel-Kamera (IMX581). Die oben links im Display (Punch Hole) untergebrachte Frontkamera ist mit einem brandneuer 16-MP-Sensor ausgestattet.

Es gibt noch keine Informationen über die Preise des OnePlus 11. Aber man kann davon ausgehen, dass es sich nicht wesentlich vom OnePlus 10 Pro oder dem günstigeren OnePlus 10T unterscheiden wird.

Was wäre für Euch, angesichts der bislang bekannten technischen Daten des OnePlus 11, das Flaggschiff-Smartphone wert? Schreibt uns gern Eure realistischen Vermutungen in den Kommentarbereich.