OnePlus 10T im Test: Leistungsstarker Grenzgänger

OnePlus musste einige Kompromisse eingehen, um das OnePlus 10T 5G auf den Markt zu bringen. Zum einen kommt das Smartphone mit Hochleistungs-SoC und lässt sich in 20 Minuten aufladen. Andererseits fällt der ikonische Alert-Slider weg und die Kamera ist schwächer als im Pro-Modell. Wie schlägt sich das 10T 5G im Alltag? Im Test finden wir das heraus!

In weniger als 20 Minuten aufgeladen

Das Modell Moonstone Black imitiert die Textur eines Felsens, verwendet aber die gleiche Glasrückseite. Je nach Blickwinkel auf das Gerät entsteht ein schimmernder Effekt, der leuchtet, wenn Licht auf das Glas fällt. Und genau in dieses Glas ist das Kameramodul eingeschmolzen, wobei es sich trotz optischer Ähnlichkeiten deutlich vom OnePlus 10 Pro unterscheidet. Denn die Linsen sind in Aluminium eingelassen.

Das OnePlus 10T ist zweifelsohne ein elegantes Smartphone. Dabei bietet es einen großartigen Griff, der es wirklich einfach macht, es mit einer Hand zu bedienen. In der Farbvariante Jade Green wird es von Gorilla Glass 5 umhüllt. OnePlus hüllt das Handy aber in eine Folie ein, die das Gefühl vermittelt, dass die Rückseite aus Keramik besteht.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich unter dem Bildschirm und ist ziemlich zuverlässig. Obwohl er sich recht nah an der Unterkante des Smartphones befindet, gibt es einen funktionalen Touch-Rand direkt über der Entsperr-Animationen, mit dem man den Bildschirm problemlos entsperren kann.

Hinzu kommen die HDR10+-Zertifizierung und die native Unterstützung für 10-Bit-Farbtiefe, die ein farbenfrohes und kontrastreiches Bildschirmerlebnis ermöglichen. Und im Gegensatz zum OnePlus 10 Pro ist der Bildschirm des 10T flach, was eine zweite Designoption für diejenigen gewährleistet, die keine Curved-Displays mögen.

Zu guter Letzt läuft das OnePlus 10T ab Werk mit OxygenOS 12.1, und in diesem Sinne ist es wirklich ähnlich zu dem, was wir bereits auf dem OnePlus 10 Pro gesehen haben. Mit anderen Worten, es bietet eine saubere und intuitive Nutzererfahrung. Nach Angaben des Herstellers wird dieses Modell drei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. Darüber hinaus hat OnePlus bestätigt, dass das Gerät bis Ende dieses Jahres das Update auf OxygenOS 13 erhalten wird.

Laut OnePlus optimiert die als HyperBoost bekannte Gaming-Engine zusätzlich zu den Funktionen des Qualcomm-SoCs die Leistung des Geräts für das jeweilige Spielszenario, indem sie die Framerate stabilisiert und die Synchronisierung zwischen dem Bildschirminhalt und dem Prozessor beschleunigt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Hardware des Smartphones in allen Szenarien die bestmögliche Leistung erbringen kann. Diese Funktion ist jedoch nicht nur auf dem OnePlus 10T vorhanden, sondern auch auf dem 10 Pro.

Neben der Schnellladetechnologie muss auch die Leistung des OnePlus 10T hervorgehoben werden. Das Handy kostet ab 699 Euro und erzielte in unseren Benchmark-Tests hervorragende Ergebnisse gegen die Konkurrenz, einschließlich dem ersten OnePlus-Flaggschiffs im Jahr 2022 – was keine Überraschung ist.

Aus diesem Grund ist die Kamera des OnePlus 10T nicht sehr vielseitig und ein wenig eingeschränkt. Zudem gibt es manchmal überbelichtete, übersättigte und kontrastarme Bilder. Hier wurde eindeutig an den Kosten gespart.

Das OnePlus 10T kommt mit einem Dreifach-Kamerasystem auf den Markt, angeführt vom 50MP Sony IMX766 Sensor mit OIS, der Fotos in 10-Bit-Farben aufnehmen kann. Die Hauptkamera wird begleitet von einer 8 Megapixel starken Ultraweitwinkelkamera und, interessanterweise, einer 2MP Makro-Kamera. Auf der Vorderseite haben wir einen 16MP Sensor mit EIS. Aber was fehlt hier?

100 % in unter 20 Minuten

Das wichtigste Highlight des OnePlus 10T ist die (super)schnelle Ladetechnologie, die OnePlus von Oppo "entliehen" hat. Die 150W SuperVOOC Endurance Edition genannte Lösung ermöglicht es, in etwa 17% Minuten von 0 auf 100% zu kommen. In dieser Hinsicht ist OnePlus der Konkurrenz in den USA weit voraus. Ich beziehe mich dabei direkt auf Samsung, Google, Apple und Motorola.

Gefällt:

150W SuperVOOC-Charging.

Adapter in der Verpackung.

Tolles Temperaturmanagement.

Gefällt nicht:

-

Mit einer Kapazität von 4.800 mAh besteht der Akku des 10T aus zwei Zellen, die einen höheren Batteriestrom unterstützen und schnellere Ladegeschwindigkeiten ermöglichen. Laut OnePlus reduziert die parallele Multipolarstruktur, die in der Batteriekonstruktion verwendet wird, den Innenwiderstand der Zelle. Und dadurch wird die Wärme beim Aufladen minimiert.

Während meiner Tests mit SuperVOOC-Laden lag die Temperatur des OnePlus 10T am Ende jeder Sitzung zwischen 40 und 45 Grad. Der letztgenannte Wert gilt als Grenzwert für die Erhaltung der Gesundheit des Geräts. Im Akkusystem des OnePlus 10T sind insgesamt 13 Temperatursensoren installiert, welche die Ladetemperatur des Geräts zu einem bestimmten Zeitpunkt ermitteln.

Das OnePlus 10T verfügt über die SuperVOOC-Ladefunktion / © NextPit

Was die Sicherheit der 150-W-SuperVOOC-Lösung angeht, bietet OnePlus zwei Technologien an, um die Akkulaufzeit des OnePlus 10T zu verlängern: den Smart Battery Health Algorithm und die Battery Healing Technology.

Erstere kann den maximalen Ladestrom verfolgen und steuern und sicherstellen, dass er innerhalb eines sicheren Bereichs bleibt, um die Wahrscheinlichkeit von toten Lithiumzellen im Laufe der Zeit zu verringern. Letztere ermöglicht die kontinuierliche Reparatur der Elektroden während der Ladezyklen. Wie der Hersteller mitteilt, stellen diese Technologien sicher, dass der Akku des OnePlus 10T nach 1.600 Ladezyklen mindestens 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität beibehält, was einer Nutzungsdauer von vier Jahren entspricht. Ob diese Behauptung zutrifft, wird sich erst mit der Zeit herausstellen.

Das Gerät verwendet außerdem ein intelligentes Lademanagement, bei dem die Ladekapazität auf zwei einzelne Ladepumpen aufgeteilt wird. Dadurch kann die Wärme beim Laden mit der SuperVOOC-Technologie reduziert werden. Das geschieht in den letzten 10 % der Batterie (von 90-100 %), wenn Strom und Spannung angepasst werden.

Schließlich haben wir noch einen intelligenten Ladechip im Inneren des OnePlus 10T, der in der Lage ist, den eingehenden Strom und die Spannung zu erkennen und dann die richtige Ladung für den Akku bereitzustellen. Seid also nicht überrascht, dass die Spannung des SuperVOOC-Ladeadapters des OnePlus 10T bei 160 W liegt.

Der Ladeadapter des OnePlus 10T wird in der Verpackung geliefert und zeigt eine Ladeleistung von 160 W / © NextPit

Was die Akkulaufzeit angeht, so konnte ich das Gerät einen ganzen Tag lang nutzen und den Tag immer noch mit etwa 20 % Restladung beenden. Das hing jedoch davon ab, wie anspruchsvoll die Hardware während der täglichen Nutzung war. Während einer 1,13-stündigen Spielesitzung von Genshin Impact wurden beispielsweise 12,39 % des Akkus verbraucht, was genau 594 mAh entspricht.