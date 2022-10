Oppo Find X6 Pro zeigt sich auf einem ersten Bild mit rundem Kamera-Array

In Deutschland hat Oppo aktuell noch damit zu kämpfen, wieder Smartphones verkaufen zu dürfen. Das gilt aber nicht für den Rest der Welt und so drehen sich die Zahnräder der Produktion natürlich weiter. Wenngleich wir das Oppo Find X6 Pro frühestens im Frühjahr 2023 erwarten, gibt es dennoch ein erstes Bild der möglichen Rückseite. Und diese ist auch für uns eine Überraschung.

Oppo Find X6 Pro mit einem runden Kamera-Array?

Zugegeben – wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium was die Flaggschiffe für das kommende Frühjahr 2023 anbelangen. Aber wenn man schon über das Samsung Galaxy S23 Ultra mutmaßen darf, dann sei es uns auch für das Oppo Find X6 Pro gewährt. Zumal wir in unserem heutigen Fall sogar auf ein erstes Bild zurückgreifen dürften. Die Quelle – bislang in der Szene der Tippgeber noch recht unbekannt – bietet aber mit der Rückseite des besagten Android-Flaggschiffs, dennoch zuverlässiges Material. Warum? Weil zuvor der chinesische Leaker "Digital Chat Station" eine Zeichnung veröffentlicht hat, welche das Bild 1:1 widerspiegelt.

So soll das Oppo Find X6 Pro aussehen. / © Digital Chat Station /

Darauf sehen wir ein kreisrundes Kamera-Array, welches ebenfalls ein Drittel der oberen Rückseite einnimmt, wie zuvor schon das von uns ausführlich getestete Xiaomi 12S Ultra. Doch laut dem Tippgeber muss es sich hier nicht um das finale Design handeln. Dennoch zeigt das fotorealistische Bild ebenfalls diese Anordnung, als auch das kreisrunde Design der Kamera-Einheit, nur eben mit einem Hasselblad-Logo. Doch das soll es mit den Überschneidungen noch nicht gewesen sein.

Ebenfalls an Bord soll der uns bereits bekannte 1 Zoll große IMX989 Bildsensor von Sony sein. Flankiert von einem noch unbekannten IMX890 Image-Sensor. Dieser soll laut dem Tippgeber jedoch etwas kleiner als der bekannte 1/1.56 Zoll große IMX766 sein. Daher wird vermutet das der neue Sony-Sensor entweder in der Flaggschiff-Klasse als Sidekick-Kamera oder eben in der Mittelklasse als Hauptkamera fungiert. Weitere technische Daten gibt es noch nicht. Aus vergangenen Berichten wissen wir aber, dass vermutlich das Oppo Find X6 Pro gar nicht global erscheinen wird und es hierzulande als OnePlus 11 Pro erscheinen wird. Ebenfalls sollte der Snapdragon 8 Gen 2 als gesichert gelten. Aber wir haben ja noch ein wenig Zeit.

Was sagt Ihr denn zu dem neuen Oppo-Design der Kamera. Okay oder fandet Ihr das nahezu homogene Array des aktuellen Oppo Find X5 Pro besser? Schreibt uns gern in die Kommentare.