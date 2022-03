Android 13: Diese Smartphones dürfen mit dem Update rechnen

Android 13 befindet sich noch in der Entwicklung und soll mehr kosmetische, sicherheitsrelevante und datenschutzfreundliche Funktionen bieten. Aber welche Smartphone werden das Update erhalten? In diesem Artikel listen wir die Smartphones auf, die voraussichtlich auf Android 13 aktualisiert werden.

Die Android-Hersteller verbessern ihre Update-Politik kontinuierlich. Dadurch wird es immer einfacher, vorherzusagen, welche Smartphones die kommenden OS-Versionen erhalten. Einige Unternehmen versprechen sogar eine längere Unterstützung als Google selbst.

Obwohl sich das Betriebssystem noch in einer frühen Phase befindet, können wir bereits Einiges vorhersagen. Dazuanalysieren wir die Einführung früherer Android-Versionen. Android 13 sollte um den Oktober herum veröffentlicht werden. Die Software kommt wie immer zuerst auf die Pixel-Smartphones, danach folgen dann die angepassten Versionen anderer Hersteller.

Hinweis: Es handelt sich hier um eine in Arbeit befindliche Liste. Die enthällt Modelle, für die derzeit erwartet wird, dass sie gemäß der aktuellen Softwarepolitik der verschiedenen Unternehmen aktualisiert werden. Natürlich kann sich diese Liste noch ändern.

Inhalt:

Google

Wie in den vergangenen fünf Jahren, sollte die Pixel-Smartphone-Reihe als erstes das Update erhalten. Die stabile Version am Ende des Jahres sollte für die gleichen Geräte verfügbar sein, die mit der aktuellen Developer Preview kompatibel sind:

Auf dem Pixel 5 (links) und Pixel 6 laufen bereits die Entwickler-Builds für Android 13 / © NextPit

Samsung

Nach dem Versprechen von vier Jahren Software-Support und drei Android-Versionen für seine High-End-Smartphones im Jahr 2021, erhöhte Samsung den Einsatz im Jahr 2022. Jetzt sind es vier Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches, mit denen die Flaggschiffe rechnen können. Nach dem schnellen Rollout von Android 12 für die Galaxy S-, Z- und Note-Serien wird die Liste für Android 13 mindestens die folgenden Modelle umfassen:

Die gesamte Galaxy Z-Reihe wird voraussichtlich auf Android 13 aktualisiert / © NextPit

Xiaomi

Xiaomi will Samsung nacheifern und kündigte an, den Software-Support für seine Flaggschiff-Handys ebenfalls zu verlängern. Seitdem hat die chinesische Marke eine Webseite veröffentlicht, auf der sie auflistet, welche Updates jedes Smartphone erhalten soll. Auch die Häufigkeit der Sicherheitspatches findet Ihr auf der Seite.

Mit dem 11T Pro änderte Xiaomi nicht nur seine Namensgebung, sondern etablierte auch eine klare Update-Politik für die Marke / © NextPit

Oppo

Bei Oppo ist es aufgrund der schieren Anzahl von Smartphone-Reihen und all ihrer Suffixe (Lite, Neo, Plus, SE, etc.) wirklich schwer vorherzusagen, welche Smartphones auf Android 13 aktualisiert werden. Auf jeden Fall sollte die Liste mindestens die folgenden Modelle enthalten.

Das Oppo Find X5 Pro wird ColorOS auf Android 13 bringen / © NextPit

Vivo

Vivo hat versucht, es Samsung gleichzutun, indem es drei Android-Updates für das Flaggschiff X60 Pro versprochen hat. Garantien für seine Mittelklasse- und Einsteiger-Handys gibt es allerdings nicht. Dadurch fällt die Liste für Android 13 ziemlich dürftig aus:

iQOO 8

iQOO 8 Pro

iQOO 9

iQOO 9 Pro

Vivo X60 Pro

Vivo X70

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Realme

Mit den Modellen Realme 9 und GT 2 hat die chinesische Marke ihre Update-Politik für die Mittelklasse- und Flaggschiff-Serie verbessert. Mit zwei bzw. drei Android-Updates.

Realme 9i

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro+

Realme GT

Realme GT Master

Realme GT Neo

Realme GT Neo Blitz

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2T

Realme GT2

Realme GT2 Pro

Das Realme 9 Pro+ wird laut Realme Android 13 und dessen Nachfolger erhalten / © NextPit

OnePlus

Auch OnePlus hat im vergangenen Jahr seine Update-Politik klargestellt. Es gibt eine unmissverständliche Roadmap für die Updates seiner Geräte. Bislang umfasst die Android-13-Liste folgende Geräte:

Das Nord 2 (im Bild die Pac-Man-Edition) wird voraussichtlich ein Update auf Android 13 erhalten / © NextPit

Auch nach der Rückkehr auf den Flaggschiff-Markt hat Motorola noch immer keine klare Update-Politik für seine Kunden Das fällt nicht nur NextPit auf, sondern auch anderen Medien. Wenn nicht anders angegeben, können wir normalerweise nur ein einziges großes Android-Update für Moto-Handys erwarten.

Für die 2021er-Modelle hat sich Motorola verpflichtet, Android 13 nur für die Edge 20-Familie anzubieten / © NextPit

Honor

Da Honor noch immer keine klare Update-Politik öffentlich bekannt gegeben hat, sind Vorhersagen zu Android-13-Updates schwierig. Sobald das Unternehmen mehr Details über seine Magic-4- und Magic V-Serien bekannt gibt, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren.

Nokia

HMD Global ist einer der letzten Verfechter des Android-One-Programms. Dennoch ist das Unternehmen kein Beispiel für die Umsetzung der Android-Updates. Zumindest die Sicherheitsupdate kommen aber pünktlich. Das Unternehmen hat die versprochene Android-11-Version für sein ehemaliges Flaggschiff Nokia 9 PureView gestrichen und lediglich einen Rabatt für seine X-Einstiegsgeräte angeboten. Betrachtet diese Liste also mit Vorsicht:

Nokia G10

Nokia G11

Nokia G20

Nokia G21

Nokia G50

Nokia G300

Nokia X10 / X100

Nokia X20

Nokia XR20

Sony

Sonys Smartphone-Portfolio ist ein recht überschaubares. Die Japaner versprechen zwei große Android-Upgrades für seine Handys. Somit müsste die Liste für Sony wie folgt aussehen:

Sony wird voraussichtlich nur Android 13 für seine Modelle 2021 (und 2022) anbieten / © NextPit

Asus

Asus war Teil der Android-12-Beta und lieferte schnelle Updates für seine Flaggschiff-Reihe, das ZenFone 8. Mit einer Produktpalette, die im Wesentlichen aus den ZenFone- und ROG-Phone-Modellen besteht, kann Android 13 für diese Modelle erwartet werden:

Das kompakte ZenFone 8 war Teil der Android 12 Beta und erhielt die stabile Version bereits 2021 / © NextPit

Andere Hersteller

Für die Android-12-Beta haben andere Hersteller ihre Geräte in das Testprogramm aufgenommen. Aber es ist noch zu früh, um zu wissen, ob sie das im Jahr 2022 wiederholen. Sharp, TCL, Tecno und ZTE waren einige der Unternehmen, die uns die Möglichkeit boten, das (damals) neue Betriebssystem zu testen Ebenfalls dabei: Hersteller wie Asus, Oppo/OnePlus, Realme, Vivo/iQOO und Xiaomi.

Erwähnenswert ist auch, dass LG (zumindest in Südkorea) angekündigt hat, dass die Handys Velvet und Wing Android 13 erhalten werden. Das erstgenannte Modell soll Android 12 im Jahr 2022Q1 erhalten (Seite ist auf Koreanisch), aber die Situation für westliche Märkte ist noch unklar.

Diese Liste wird aktualisiert, sobald die erste öffentliche Beta-Version verfügbar ist und sobald die Hersteller ihre Update-Zeitpläne bekannt geben. Freut Ihr Euch darauf, Android 13 auf Eurem Handy zu sehen? Haben wir ein bestimmtes Modell vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!