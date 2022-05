Aktuell gratis: Diese 23 Gratis-Apps holt Ihr Euch umsonst!

Unsere Liste der kostenlosen Apps wird wöchentlich aktualisiert, mit mindestens zwei wöchentlichen Ausgaben am Dienstag und am Samstag. Zwischen der Veröffentlichung und dem Zeitpunkt, an dem Ihr diesen Artikel lest, kann es sein, dass einige Apps wieder kostenpflichtig geworden sind. Die App-Aktionen im Google Play Store lassen sich relativ leicht vorhersagen, bei denen im App Store ist es komplizierter, da Apple nicht angibt, wie lange der Rabatt gültig ist.

Tipp: Interessante App gefunden aber wenig Speicher frei? Dann ladet sie Euch für kurze Zeit herunter, und deinstalliert sie wieder. Denn so steht sie Euch auch in Zukunft kostenlos zum Download bereit. Alternativ befolgt Ihr einfach unsere Anleitung zum Handy-Aufräumen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Sleep Faster, Meditation Pro (7,49€) : Spielt weißes Rauschen ab, wodurch Ihr Euch besser konzentrieren oder leichter einschlafen könnt.

: Spielt weißes Rauschen ab, wodurch Ihr Euch besser konzentrieren oder leichter einschlafen könnt. Smart Loan Calculator Pro (7,49€) : Laut Entwicklerangaben "der leistungsstärkste und genaueste Darlehensrechner", den Ihr finden könnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest ist sie kostenlos. Also probiert's doch mal aus!

Laut Entwicklerangaben "der leistungsstärkste und genaueste Darlehensrechner", den Ihr finden könnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest ist sie kostenlos. Also probiert's doch mal aus! GPS Speed Pro (0,89€ ): EineApp, die Eure Geschwindigkeit per GPS misst. Eine gute Hilfe beim Radfahren oder um den Tacho im Auto zu prüfen.

): EineApp, die Eure Geschwindigkeit per GPS misst. Eine gute Hilfe beim Radfahren oder um den Tacho im Auto zu prüfen. SH001 Watch Face, WearOS watch (1,79€) : Ein Katalog mit Uhrenblättern für Smartwatches mit Wear OS. Ihr könnt zwischen analogen, digitalen und hybriden Zifferblättern für Eure Smartwatch wählen.

: Ein Katalog mit Uhrenblättern für Smartwatches mit Wear OS. Ihr könnt zwischen analogen, digitalen und hybriden Zifferblättern für Eure Smartwatch wählen. Mobile Doc Scanner (4,49€ / endet Morgen): Mit dieser App könnt Ihr Dokumente über die Kamera Eures Smartphones scannen.

Kostenlose Android-Spiele

Cooking Quest VIP (1,09€) : Ein Simulationsspiel, in dem Ihr Rezepte aus aller Welt meistern müsst, um den ultimativen Foodtruck zu bauen.

: Ein Simulationsspiel, in dem Ihr Rezepte aus aller Welt meistern müsst, um den ultimativen Foodtruck zu bauen. Infinity Dungeon 2 (0,99€) : Ein Dungeon Crawler, in dem es Euer Ziel ist, ein Team von Helden zusammenzustellen und sich auf die Suche nach der ewigen Eliminierung von Dungeons und der Verbesserung Ihrer Ausrüstung zu machen.

: Ein Dungeon Crawler, in dem es Euer Ziel ist, ein Team von Helden zusammenzustellen und sich auf die Suche nach der ewigen Eliminierung von Dungeons und der Verbesserung Ihrer Ausrüstung zu machen. Commando Sniper Shooter (214,99€) : Ein spannendes und zerstörerisches Sniper-Spiel, in dem Ihr die Rolle eines Scharfschützen-Soldaten übernehmen müsst, der eine Militärbasis gegen entgegenkommende Wellen von feindlichen Soldaten verteidigen muss.

: Ein spannendes und zerstörerisches Sniper-Spiel, in dem Ihr die Rolle eines Scharfschützen-Soldaten übernehmen müsst, der eine Militärbasis gegen entgegenkommende Wellen von feindlichen Soldaten verteidigen muss. Stickman Ghost 2: Gun Sword (0,59€) In dieser Fortsetzung des Spiels Stickman-Ghost müsst Ihr Euch mit Eurem Stickman-Helden durch den Weltraum schlagen. Dabei musst du gegen Ninjas und andere Gegner antreten.

In dieser Fortsetzung des Spiels Stickman-Ghost müsst Ihr Euch mit Eurem Stickman-Helden durch den Weltraum schlagen. Dabei musst du gegen Ninjas und andere Gegner antreten. Legend of the moon (1,00€) : Ein Jump'n'Run-Spiel mit schöner Grafik.

: Ein Jump'n'Run-Spiel mit schöner Grafik. ShadowKnight: Shadow Legends (0,59€) : Um Eure Welt zu retten, zieht Ihr Euch den Mantel eines Shadow Knight an, kämpft gegen epische Monster und bösartige Feinde, um die Unsterblichen der Dunkelheit zu besiegen und das Licht nach Harmonia zurückzubringen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Kostenlose iOS-Spiele

The Chronos Principle ( 1,99€ ) : Dieses Spiel ist eine schöne Reise durch eine Reihe von komplexen Rätseln, die das Konzept der Zeitmanipulation untersuchen.

: Dieses Spiel ist eine schöne Reise durch eine Reihe von komplexen Rätseln, die das Konzept der Zeitmanipulation untersuchen. Retro Hyper Run 3D Flight Game (9,99€) : Steuert ein Raumschiff, um auf einer abenteuerlichen Reise tödlichen Hindernissen auszuweichen, und überlebt so lange wie möglich. Dabei dürft Ihr nicht vergessen, Münzen zu sammeln, um beeindruckende Raumschiffe freizuschalten.

: Steuert ein Raumschiff, um auf einer abenteuerlichen Reise tödlichen Hindernissen auszuweichen, und überlebt so lange wie möglich. Dabei dürft Ihr nicht vergessen, Münzen zu sammeln, um beeindruckende Raumschiffe freizuschalten. GraviT (0,99€) : Ein Puzzlespiel, bei dem es dein Ziel ist, die Puzzles einfach nach links oder rechts zu drehen, bis jeder farbige Block in einer entsprechenden Umrissfarbe stehen bleibt.

: Ein Puzzlespiel, bei dem es dein Ziel ist, die Puzzles einfach nach links oder rechts zu drehen, bis jeder farbige Block in einer entsprechenden Umrissfarbe stehen bleibt. Iced In ( 0,99€ ) : Ein Puzzlespiel, in dem es Eure Aufgabe ist, Eisblöcke zu verschieben. Dabei müsst Ihr sie so positionieren, dass jeder Pinguin aus seinem Käfig gerettet werden kann.

: Ein Puzzlespiel, in dem es Eure Aufgabe ist, Eisblöcke zu verschieben. Dabei müsst Ihr sie so positionieren, dass jeder Pinguin aus seinem Käfig gerettet werden kann. Rain Drop Catcher (2,99 €) : Ihr hattet einen harten Tag? Warum testet Ihr nicht Eure digitalen Reflexe, indem Ihr in diesem Spiel Ihre Pflanze gießt?

: Ihr hattet einen harten Tag? Warum testet Ihr nicht Eure digitalen Reflexe, indem Ihr in diesem Spiel Ihre Pflanze gießt? mySolar (9,99€) : Erschafft als Gott ein eigenes Sonnensystem, indem Ihr Euren Traumplaneten frei konstruiert.

Wie findet Ihr unsere Auswahl der kostenlosen Apps? War etwas für Euch dabei oder nicht? Teilt es uns in den Kommentaren mit!