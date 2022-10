Nur kurz! Diese Apps und Games für Android und iOS sind aktuell gratis

Diese Liste mit Apps aktualisieren wir wöchentlich zweimal, immer am Dienstag und Samstag. Wenn Ihr den Beitrag zu spät lest, ist es möglich, dass einige Anwendungen bereits wieder kostenpflichtig sind. Leider haben wir da vorab keine Info zu und können Euch daher nur dazu auffordern, so schnell wie möglich auf unsere Artikel zu klicken und Euch die gewünschten Apps so schnell wie möglich an Land zu ziehen.

Wollt Ihr Euch selbst auf die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS machen? Dann klickt auf den nächten Link, denn im Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr Euch kostenlose Apps sicher und zuverlässig angelt.

Kleiner Tipp: Stolpert Ihr über eine interessante App, habt aber noch keine wirkliche Verwendung dafür, installiert sie trotzdem einfach. Danach löscht Ihr sie direkt wieder. Sie wird so Teil Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie wieder kostenlos installieren, wenn Ihr sie braucht.

Vorübergehend kostenlos im Google Play Store

Kostenlose Android-Apps

FitOlympia Pro ( 5,99 € ): Eine sehr umfassende Fitness-App mit verschiedenen Übungen, die Euch dabei hilft, Eure Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben Euch FitOlympia Pro auch separat vorgestellt.

Diese App ist ein Mathe-Rechner, mit dem Ihr die Determinante einer Matrix berechnent.

Eine Anwendung, mit der Ihr 90er-Jahre-Radio online hören könnt. Sie enthält eine Vielzahl von Radiosendern mit verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Rock, New Wave und mehr.

Entdeckt diesen Taschenrechner, mit dem Ihr Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren oder sie vereinfachen und umrechnen könnt.

Kostenlose Android-Games

Vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Days until my Birthday (0 ,99 € ): Manche Geburtstage merkt man sich kinderleicht, viele andere hingegen nicht. Diese App kann Euch vor peinlichen Augenblicken bewahren und vielleicht sogar vor einem Ehestreit.

Manche Geburtstage merkt man sich kinderleicht, viele andere hingegen nicht. Diese App kann Euch vor peinlichen Augenblicken bewahren und vielleicht sogar vor einem Ehestreit.

Mit einer Art leichter Sofortbildkamera und einem Film, der einer analogen Einwegkamera nachempfunden ist, werden Eure Fotos mit verschiedenen Vintage-Filmtönen versehen, die einzigartige Fotos ermöglichen.

seid Ihr ein Quittungsfanatiker? Mit dieser speziellen App könnt Ihr sie fast sofort digitalisieren und sie zur besseren Verwaltung in Gruppen einteilen.

Wenn man bedenkt, wie leistungsfähig das iPhone 14 jetzt als Videorekorder ist, solltet Ihr Euch eine einfache Videobearbeitungs-App zulegen, um Eure Lieblingsvideos unterwegs zu erstellen.

Wann war nochmal Weihnachten? Ach ja, wie jedes Jahr? Als Erinnerung taugt die schlichte App eher nicht, aber als Countdown durchaus. Umemi: Smart Personal Finance (0,99 € ): Diese App wird als das ultimative intelligente Buchhaltungserlebnis angepriesen und bietet Euch eine schnelle Buchführung und eine Vielzahl von Stilen, die Ihr für Eure Bedürfnisse auswählen könnt.

Kostenlose iOS-Games

Seek & Spell (0,99 € ): Mit der Augmented-Reality-Technologie hilft dieses Spiel Kindern, ihren Wortschatz schneller als normal zu erweitern.

Dies ist ein einfaches Puzzlespiel, bei dem Ihr die Kacheln anmalen müsst, um das Spielfeld abzuräumen.

Spielt mit unbegrenztem Guthaben bei diesem Spiel, das sicherlich der Traum eines jeden Slot-Machine-Junkies ist!

Die Krähe fliegt, das habt Ihr sicher schon mal gehört. In diesem Spiel schlüpft Ihr in die Rolle einer Krähe und kommt ordentlich herum.

Setzt Euch hinter das Steuer eines Monstertrucks und erlebt den ganzen Nervenkitzel, ohne Euch um Eure persönliche Sicherheit sorgen zu müssen!

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Hast Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit. Ach, und erzählt es uns bitte, wenn Ihr hier über einen Link zu einer wieder kostenpflichtigen App stolpert!