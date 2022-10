Casa Casi 72: Inflation & Tech: Werden iPhone und Co deutlich teurer?

Energiepreise ziehen an, Lebensmittelpreise sowieso: In vielen Bereichen bemerken wir die Inflation empfindlich. Das beschäftigt Fabi, Palle und Casi in der heutigen Podcast-Folge – und sie machen sich Gedanken dazu, ob diese teilweise drastischen Preisanstiege sich auch auf die Preise der nächsten Tech-Gadgets auswirken.

Ja, wir alle ächzen unter der Inflation. Wir in Deutschland wurden davon lange verschont. Beschäftigten wir uns mal mit dem Thema, dann vielleicht, weil in den Nachrichten von fernen Ländern wie Argentinien (Link in den Show Notes) berichtet wurde, die von schlimmen Inflationen geplagt werden.

Jetzt ist sie aber hier: Wir bemerken sie beim Strompreis, den Heizkosten, an der Zapfsäule und im Supermarkt. Wir verlieren Kaufkraft, unser Geld verliert an Wert. Grund genug, dass wir uns heute in der "Casa Casi" mal damit auseinandersetzen wollten. Natürlich nicht ganz allgemein, sondern mit einem bangen Blick darauf, dass die Inflation auch Smartphone-Preise in ungeahnte Höhen schnellen lassen könnte.

Droht uns eine heftige Preisspirale?

Nehmen wir das iPhone: Das Basismodell iPhone 14 (Test) nutzt das Vorjahres-SoC der Pro-Modelle und bietet auch sonst herzlich wenig Neues. Das im September veröffentlichte Smartphone wird in der kleinsten Ausführung aber von Apple dennoch für einen Hunderter mehr angeboten als das iPhone 13. Heißt konkret: 999 statt 899 Euro.

Aber ist das bereits ein Indiz, dass die Folgen aus Chip-Knappheit, Pandemie und Ukraine-Krieg bereits bei den Handypreisen angekommen sind? Ich hoffe nicht. Auch, wenn mir ein weiterer merkwürdiger Fall ins Auge gesprungen ist: Nothing verteuert seine Ohrhörer, die Nothing Ear (1) offenbar von 100 auf 150 Euro und begründet das mit den gestiegenen Kosten. Dass Carl Pei dazu erklärt, dass das Produkt durch massig viele Firmware–Updates auch deutlich besser geworden ist, ist dann ein anderes Thema, welches wir separat nochmal besprechen sollten.

Wir überlegen uns in der heutigen Folge, ob solche massiven Preisanstiege nun Normalität werden, oder ob es auch anders geht. Immerhin sind andere Smartphones wie die Pixel-Geräte preisstabil und vermutlich dreht auch Samsung nicht an der Preisspirale mit seinen kommenden Flaggschiffen.

Ehrlich gesagt sind wir im Podcast dann auch wieder vom Thema abgekommen, haben uns unter anderem wieder einmal mit Nachhaltigkeit beschäftigt und mit Unternehmensstrategien, die immer öfter vom Hardwareverkauf auf Service umschwenken. Vielleicht ist es auch einfach zu unappetitlich, darüber zu reden, dass unser sauer verdientes Geld ständig an Wert verliert.

Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich dennoch, dass Ihr Spaß beim Zuhören hattet, unseren Podcast und diesen Artikel teilt, und auch bestenfalls nächste Woche wieder zuhört, wenn wir uns dann einem anderen hochinteressanten Thema zuwenden.

Casa Casi 72: Show Notes

