Motorola Razr 2022: Launch-Event bereits am Dienstag

Motorola Razr 2022 erscheint endlich global am 23. Oktober

Das Motorola RAZR ist unter den Klapphandys eine Legende und gilt als eines der am meistverkauften Mobiltelefone weltweit. Im Jahr 2004 startete das RAZR V3 als eines der dünnsten Handys und wird bis heute als Foldable mit Android-Betriebssystem gefertigt. Doch der Start des Motorola RAZR 3, beziehungsweise Razr 2022 wie es nun final heißt, war alles andere als harmonisch. Eigentlich sollte das Klapp-Foldable gemeinsam mit dem Moto X30 am 2. August in China präsentiert werden. Ohne Angaben von Gründen wurde die Präsentation gecancelt. Man vermutet, der Besuch der US-Demokratin Nancy Pelosi in Taipeh sei Schuld daran. Am Ende wurde die Vorstellung auf Mitte August verschoben. Hierzulande hatten wir lange Zeit den 8. September für einen globalen Release im Verdacht, doch die Lenovo-Tochter präsentierte "nur" drei Motorola-Edge-30-Modelle. Nach wie vor kein Motorola Razr 2022 in Sicht.

Denn seit gestern wirbt ausgerechnet der deutsche Twitterkanal von Motorola damit, "neue Möglichkeiten zu entdecken". Dazu ein kleines Teaser-Video, welches auf das "überarbeitete Scharnier" des Motorola Razr 2022 hinweist, welches "in jedem Winkel gut stehen" soll. Und eben ein Datum, welches Dienstag, den 25. Oktober bekannt gibt. Also der offizielle und somit globale Launch-Termin des legendären Klapp-Foldables.

Sofern der Konzern nicht in letzter Sekunde etwas an dem Foldable geändert hat, sind uns die technischen Daten aufgrund des in China erhältlichen Modells bereits bekannt. So erwarten wir innen ein 6,7 Zoll großes faltbares pOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+). Wie bei dem von uns getesteten Motorola Edge 30 Ultra, beträgt die Bildwiederholrate 144 Hertz. Die oben mittig positionierte Punch-Hole-Kamera bietet eine Auflösung von 32 Megapixel (f/2.45). Das Außendisplay besitzt eine Diagonale von 2,7 Zoll und eine Auflösung von 800 x 573 Pixel. Direkt darunter eine Dual-Kamera mit einer 50-Megapixel-Primär- und einer 13-Megapixel-Weitwinkel-Kamera.

Das Razr 2022 bekommt ein recht großes Außendisplay. / © Motorola

Als Antrieb dient auch hier ein Snapdragon 8+ Gen 1, welcher in China von wahlweise 8/128, 8/256 oder sogar von 12 GB LPDDR5 RAM und 512 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher begleitet wird. Der Akku bietet eine Kapazität von 3.500 mAh und wird von einem mitgelieferten 30-Watt-Netzteil geladen. Die wiederaufladbare Batterie könnte sich unter Umständen als Nachteil gegenüber dem Samsung Galaxy Z Flip 4 herausstellen, welche mit 3.700 mAh dieses Jahr etwas mehr Energie bietet.

Bei uns wird das Motorola Razr 2022 wohl etwas teurer

In China ist das Motorola Razr 2022 für 5.999 Yuan in den Verkauf gestartet. Das wären nach aktuellem Kurs umgerechnet knapp 840 Euro. Dabei wird es wohl hierzulande nicht bleiben, aber vermutlich kann man einen Preis unter 1.000 Euro bieten und so Samsung am Ende doch noch ein Schnippchen schlagen. Denn das Samsung Galaxy Z Flip 4 startet mit 8/128 GB bei 1.099 Euro. Wir werden sehen – bis Dienstag ist es ja nicht mehr lang.

Was haltet Ihr von dem Motorola Razr 2022? Hat es das Zeug ein echter Konkurrent zum Samsung Galaxy Z Flip 4 zu werden? Was sagt Ihr generell zu dem Formfaktor?