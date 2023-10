Schnell: Diese Apps & Spiele für Android und iOS sind derzeit gratis

Wie jede Woche haben wir eine Auswahl an Schnäppchen für mobile Apps und Spiele für iOS und Android für Euch, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber vorübergehend kostenlos im Apple App Store und Google Play Store erhältlich sind. Seid daher schnell!

Wir versorgen Eure Android-Smartphones oder iPhones auch am heutigen Samstag wieder mit Games und Apps. Wir haben die Tools und Spiele im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen überprüft, aber das wisst Ihr ja mittlerweile. Achtet also bitte selbst darauf, dass Ihr Euch keinen Mist aufs Handy holt.

Falls Ihr Euch selbst auf die Pirsch nach Gratis-Software machen wollt: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Außerdem solltet Ihr auf dem Schirm haben, dass diese Apps sehr plötzlich wieder Geld kosten könnten. Das können wir im Vorfeld nicht absehen. Also sorry, wenn wir hier Downloads auflisten, die zum Zeitpunkt des Lesens schon wieder kostenpflichtig sind. Wenn Ihr uns helfen wollt, weist uns in den Kommentaren doch bitte auf solche Apps hin, damit wir sie aus der Liste werfen können.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie dann wieder. So speichert Ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später kostenlos installieren, auch wenn die Aktion vorbei ist.

Android-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Premium Camera ( 10,99 € ): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die Standard-Kamera-App Eures Smartphones nicht ausreicht und Ihr etwas mit besseren Steuerungsmöglichkeiten sucht, könnte diese App genau das Richtige sein.

): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die Standard-Kamera-App Eures Smartphones nicht ausreicht und Ihr etwas mit besseren Steuerungsmöglichkeiten sucht, könnte diese App genau das Richtige sein. Market Pro: Sentiment Analysis ( 3,99 € ): Ich würde zwar nicht alles auf diese App setzen, aber sie könnte Euch helfen, an der Wall Street durchzustarten.

): Ich würde zwar nicht alles auf diese App setzen, aber sie könnte Euch helfen, an der Wall Street durchzustarten. Reminder Pro ( 2,99 €) : Eine App, die Euch unzählige Möglichkeiten bietet, Euch erinnern zu lassen. Perfekt als zweites Gehirn für Leute wie mich, die dazu neigen, Dinge nur allzu leicht zu vergessen.

Eine App, die Euch unzählige Möglichkeiten bietet, Euch erinnern zu lassen. Perfekt als zweites Gehirn für Leute wie mich, die dazu neigen, Dinge nur allzu leicht zu vergessen. 90s Music Radio Pro ( 1,49 €) : Die 90er-Jahre, das Zeitalter von Grunge Rock und Nirvana. Diese goldene Ära der Musik sollte nie in Vergessenheit geraten, und Ihr könnt ihr mit dieser App huldigen.

Android-Spiele

Colonies Pro ( 1,49 € ) : Ein originelles Puzzlespiel mit erfrischendem Gameplay, das sicher Eure grauen Zellen kitzeln wird.

: Ein originelles Puzzlespiel mit erfrischendem Gameplay, das sicher Eure grauen Zellen kitzeln wird. OddBods Dominoes ( 0,99 € ): Mit diesem Spiel bekommt das Dominospiel eine ganz neue Form. Es wurde speziell für Vorschulkinder entwickelt, aber auch Erwachsene können dieses Spiel genießen.

): Mit diesem Spiel bekommt das Dominospiel eine ganz neue Form. Es wurde speziell für Vorschulkinder entwickelt, aber auch Erwachsene können dieses Spiel genießen. Zombie Age 2 Premium: Shooter ( 0,99 € ): Die Zombie-Apokalypse steht vor der Tür und Ihr müsst Euren Verstand unter Kontrolle bringen, damit Ihr den Ansturm überlebt.

): Die Zombie-Apokalypse steht vor der Tür und Ihr müsst Euren Verstand unter Kontrolle bringen, damit Ihr den Ansturm überlebt. Speed Math: Mini-Mathe-Spiele ( 1,49 € ): Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zum Mathegenie? Dann ist dieses Spiel mit Mini-Mathe-Spielen wie für Euch gemacht.

Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zum Mathegenie? Dann ist dieses Spiel mit Mini-Mathe-Spielen wie für Euch gemacht. Shadow Survival: Offline Games ( 0,99 € ): Kämpft in diesem actiongeladenen RPG im Rogue-Stil doch zur Abwechslung mal auf einem anderen Planeten um Euer Leben.

Affiliate Angebot Zoo2: Animal Park Wolltet Ihr schon immer einmal einen eigenen Zoo haben? Dann ist dieses Spiel hier Eure Chance!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Daycost 2 Personal Finance ( 0,99 € ): Behaltet mit dieser App zur Budgetverwaltung den Überblick über Euer persönliches Vermögen. Hoffentlich sorgt sie dafür, dass Euer monatliches Budget fortan länger reicht.

): Behaltet mit dieser App zur Budgetverwaltung den Überblick über Euer persönliches Vermögen. Hoffentlich sorgt sie dafür, dass Euer monatliches Budget fortan länger reicht. DrawTextPath ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr mit nur einem Fingertipp ein Video mit Pfadverfolgung erstellen. Sie könnte Euch bei Euren Social-Media- oder Marketingaktivitäten helfen.

): Mit dieser App könnt Ihr mit nur einem Fingertipp ein Video mit Pfadverfolgung erstellen. Sie könnte Euch bei Euren Social-Media- oder Marketingaktivitäten helfen. Kalender-Widget ( 0,99 € ): Gestaltet Euren Startbildschirm mit einem schönen Kalender. Es gibt voreingestellte Widget-Designs, aus denen Ihr auswählen könnt, aber Ihr könnt auch Eure eigenen Designs nach Eurem Geschmack erstellen.

Gestaltet Euren Startbildschirm mit einem schönen Kalender. Es gibt voreingestellte Widget-Designs, aus denen Ihr auswählen könnt, aber Ihr könnt auch Eure eigenen Designs nach Eurem Geschmack erstellen. Retouch Smart Eraser Tool ( 2,99 € ): Wenn Ihr Spaß mit Euren Fotos haben wollt, indem Ihr bestimmte Elemente aus dem Hintergrund entfernt, könnt Ihr diese App ausprobieren!

): Wenn Ihr Spaß mit Euren Fotos haben wollt, indem Ihr bestimmte Elemente aus dem Hintergrund entfernt, könnt Ihr diese App ausprobieren! YaoYao Jump Rope ( 2,99 € ): Haltet Ihr Euch gerne mit einem Springseil fit? Warum holt Ihr Euch nicht eine App, die Euch dabei hilft, den Überblick über Eure Leistung zu behalten?

iOS-Spiele

Cartoon Craft ( 1,99 € ) : Der ewige Konflikt zwischen Menschen und Orks geht weiter in diesem RTS mit niedlicher Grafik, die ein tiefgründiges Strategiespiel verrät.

: Der ewige Konflikt zwischen Menschen und Orks geht weiter in diesem RTS mit niedlicher Grafik, die ein tiefgründiges Strategiespiel verrät. Your Sudoku ( 4,99 € ) : Ja, zähl mit. Über 10.000 Sudoku-Rätsel sind in dieser besonderen App verfügbar. Meint Ihr, Ihr habt die Zeit, sie alle zu lösen?

: Ja, zähl mit. Über 10.000 Sudoku-Rätsel sind in dieser besonderen App verfügbar. Meint Ihr, Ihr habt die Zeit, sie alle zu lösen? Fill the Closet Organizer ( 5,99 € ) : Haltet Ihr Euch für ein fantastisches Organisationstalent? Wie wäre es, wenn Ihr Euer Organisationstalent in diesem Spiel unter Beweis stellt, in dem Ihr eine Reihe von Gegenständen bekommt, mit denen Ihr den Schrank füllen müsst?

: Haltet Ihr Euch für ein fantastisches Organisationstalent? Wie wäre es, wenn Ihr Euer Organisationstalent in diesem Spiel unter Beweis stellt, in dem Ihr eine Reihe von Gegenständen bekommt, mit denen Ihr den Schrank füllen müsst? Crazy Caps ( 0,99 € ): Ein Match-3-Puzzlespiel, das mit einer eher unorthodoxen Spielweise für Abwechslung sorgt.

): Ein Match-3-Puzzlespiel, das mit einer eher unorthodoxen Spielweise für Abwechslung sorgt. Pepi Doctor ( 3,99 e ): Hat Euer Kind Angst vor Ärzten? Warum gewöhnt Ihr es nicht mit dieser App daran, sodass es hoffentlich weniger Angst hat, wenn Ihr es das nächste Mal in die Klinik bringt.

Affiliate Angebot Yazio – Kalorienzähler-App Testet die wohl beste Kalorienzähler-App hier kostenlos und arbeitet an Eurer Ernährung!

Was haltet Ihr von unserer Auswahl zum Ende dieser Woche? Ist Euch etwas ins Auge gestochen oder gibt es eine App oder ein Spiel im Google Play Store oder Apple App Store, das Ihr mit uns teilen wollt? Teilt uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit! Schönes Wochenende wünscht das nextpit-Team.