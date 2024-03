Achtung! Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Wenn sich die Woche dem Ende neigt, wollt Ihr vielleicht auch etwas vor Eurem Handy entspannen und gesellschaftliche Veranstaltungen meiden, um neue Energie zu tanken. Extrovertierte Menschen könnten allerdings anderer Meinung sein. In jedem Fall wird die dieswöchige Ausgabe unserer kostenlosen Apps der Woche zweimal wöchentlich veröffentlicht. Es gibt eine Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen aus dem Apple App Store und dem Google Play Store, aus denen Ihr wählen könnt. Dies ist unsere Liste mit kuratierten Gratis-Apps, die jetzt nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Wir wissen allerdings nicht, wann diese Angebote enden werden, also schnappt sie Euch, solange sie noch verfügbar sind!