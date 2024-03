Das Realme 12+: Schickes Design und leistungsstarker Prozessor für 250 Euro

Sowohl OnePlus als auch Oppo haben als heimliches Schwester-Unternehmen ihr deutsches, und damit europäisches Comeback nach dem Patentstreit mit Nokia offiziell angekündigt. Nun fehlt nur noch Realme, die derweil das Realme 12+ in Indonesien präsentiert haben, bevor es dann auch hierzulande für umgerechnete 250 Euro in den Verkaufsregalen landen wird.

Realme 12+ mit Sony-Lytia-600-Sensor

Das Realme 12+ wurde nun als Erstes für 4.199.000 Rupien in Indonesien präsentiert, was dann umgerechnet knapp 250 Euro sind. Da der Vorgänger auch hierzulande erhältlich ist und OnePlus als auch Oppo wieder auf dem deutschen Markt vertreten sind, gehen wir fest davon aus, dass uns auch das Realme 12+ erreichen wird. Vielleicht nicht exakt zu dem Preis. Doch ein wenig teurer darf es bei der folgenden Ausstattung schon sein.

Das Realme 12+ hat ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display. / © Realme | edit by nextpit

Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display hat eine Auflösung von 2.400 x 1.080 px, eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz und eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits. Oben mittig gibt es 16-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design. Auf der Rückseite eine nach Realme-Aussagen ein großes, kreisrundes Kamera-Array im "Luxury Watch Design". Als Überraschung gilt die 50-MP-Hauptkamera, welche einen Lytia LYT600 Bildsensor mit OIS von Sony spendiert bekommen hat.

Bei einer Blende von f/1.88 und einer Sensorgröße von 1/1,95 Zoll dürfte die Kamera auch bei schlechten Lichtbedingungen hervorragende Fotos machen. Neben der 8-MP-Ultra-Weitwinkelkamera (112 Grad) dürfte die obligatorische 2-MP-Makro-Kamera bei vielen von Euch für Kopfschütteln sorgen. Für ausreichend Strom sorgt der 5.000 mAh starke Akku, der mit dem im Lieferumfang befindlichen 67-W-Netzteil entsprechend schnell geladen werden kann.

Die Rückseite des Realme 12+ bietet einen ausgezeichneten Grip. / © Realme | edit by nextpit

Für den aus rechenden Vortrieb sorgt der im 6-nm-Prozess gefertigte Dimensity 7050 von MediaTek, gepaart mit 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher.

Das 162,95 x 75,45 x 7,87 mm große und knapp 190 g leichte Realme 12+ gibt es in den Farben Pioneer Green und Navigator Beige. Falls es wen interessiert, das nach IP54 zertifizierte Realme 12+ hat eine analoge Audio-Klinkenbuchse. Das ist ja heutzutage auch schon eine erwähnenswerte Ausnahme.

Was haltet Ihr von dem Realme 12+, mal von der 2-MP-Makro-Kamera abgesehen? Was sollte das Phone maximal hierzulande kosten, damit Ihr es Euch gönnt? Schreibt uns Eure Meinung gern runter in die Kommentare.