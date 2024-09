Irgendwann kommt der Moment, da kennt man jede App auf dem Handy in- und auswendig. Höchste Zeit, in den App-Stores für Android und iOS vorbeizuschauen. Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder eine Auswahl eigentlich kostenpflichtiger Apps zusammengestellt, die Ihr derzeit kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store findet Aber beeilt Euch, denn diese Angebote sind nur für begrenzte Zeit gültig!

Während wir Euch in unseren "Top 5 Apps der Woche" sorgfältig selektierte Apps vorstellen, die Euch auch schon mal was kosten können, geht es in diesem Beitrag ausschließlich um kostenlose App-Deals! Wir durchstöbern für Euch also das Netz auf der Suche nach Angeboten, bei denen Apps und Mobile Games für kurze Zeit gratis angeboten werden. Bedenkt also diese beiden Dinge:

Wir haben diese Angebote lediglich gefunden, nicht aber die Apps auf Qualität oder lauernde Abo- oder Mikrotransaktionsfallen gecheckt. Wir wissen nicht, wie lange sie kostenlos bleiben, also ist hier Tempo gefragt.

Tipp: Stoßt Ihr auf eine App, die Ihr eigentlich gerne hättet, aber im Moment nicht unmittelbar braucht, ladet sie trotzdem herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie nach der Installation direkt wieder vom Handy werft.

Android Apps und Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

DJ Mixer ( 9,99 € ): Mixt mit dieser App verschiedene Musiktitel auf Eurem Handy ineinander.

): Mixt mit dieser App verschiedene Musiktitel auf Eurem Handy ineinander. Equalizer Bass Booster Pro ( 2,99 € ): Mit dieser Software könnt Ihr die Audioleistung Eures Handys maximieren, indem Ihr den Bass aufpumpt.

): Mit dieser Software könnt Ihr die Audioleistung Eures Handys maximieren, indem Ihr den Bass aufpumpt. Volume Booster: Loudspeaker ( 2,99 € ): Habt Ihr das Gefühl, dass Eure Lieblingssongs nicht laut genug sind? Warum probiert Ihr dann nicht mal diesen Booster aus?

): Habt Ihr das Gefühl, dass Eure Lieblingssongs nicht laut genug sind? Warum probiert Ihr dann nicht mal diesen Booster aus? Nachtlicht Pro ( 0,99 € ): Eine App, die Euer Handy nachts in ein sanftes Licht taucht.

): Eine App, die Euer Handy nachts in ein sanftes Licht taucht. SkanApp ( 19,99 € ): Ein Buchscanner, mit dem Ihr Papierdokumente in das PDF-Format umwandelt.

Kostenlose Android-Spiele

Dungeon Princess ( 0,49 € ): Es braucht Cleverness und Strategie, damit Euer Prinzessinnenteam aus dem Kerker entkommt, indem Ihr überlebensgroße Gegner besiegt!

): Es braucht Cleverness und Strategie, damit Euer Prinzessinnenteam aus dem Kerker entkommt, indem Ihr überlebensgroße Gegner besiegt! Mental Hospital III ( 0,99 € ): Ihr sitzt in einer Irrenanstalt fest, aber aus den falschen Gründen, und wollt einen Ausweg finden, bevor Ihr wirklich verrückt werdet.

): Ihr sitzt in einer Irrenanstalt fest, aber aus den falschen Gründen, und wollt einen Ausweg finden, bevor Ihr wirklich verrückt werdet. Word Tower Premium Puzzle ( 2,99 € ): Ein Wortpuzzlespiel, das Euer Gehirn in mehr als einer Hinsicht herausfordert.

): Ein Wortpuzzlespiel, das Euer Gehirn in mehr als einer Hinsicht herausfordert. Food Fever Premium Restaurant ( 0,99 € ): Ein Lebensmittelgeschäft zu führen ist nie einfach. Merkt Ihr selbst, wenn Ihr dieses Game antestet.

): Ein Lebensmittelgeschäft zu führen ist nie einfach. Merkt Ihr selbst, wenn Ihr dieses Game antestet. Rusty Island Survival Pro ( 0,49 € ): Auf einer Insel gestrandet, braucht Ihr Euren ganzen Verstand, um zu überleben!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Weather: It is nice outside ( 0,99 € ): Es kann nicht schaden, wenn man weiß, wie das Wetter ist, richtig? Hier ist noch eine App, die Euch das verrät.

): Es kann nicht schaden, wenn man weiß, wie das Wetter ist, richtig? Hier ist noch eine App, die Euch das verrät. Light Meter – Film Photography ( 3,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr die bestmöglichen Fotos bei perfekter Beleuchtung aufnehmen.

): Mit dieser App könnt Ihr die bestmöglichen Fotos bei perfekter Beleuchtung aufnehmen. mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Manche von uns reagieren auf viele verschiedene Lebensmittel allergisch. Warum nicht dieses Ernährungstagebuch benutzen, um Eure Essgewohnheiten im Auge zu behalten?

): Manche von uns reagieren auf viele verschiedene Lebensmittel allergisch. Warum nicht dieses Ernährungstagebuch benutzen, um Eure Essgewohnheiten im Auge zu behalten? Timestamp Cam ( 9,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Euren Fotos und Videos ein Datum und einen GPS-Standort hinzufügen.

): Mit dieser App könnt Ihr Euren Fotos und Videos ein Datum und einen GPS-Standort hinzufügen. Weihnachts-Countdown ( 0,99 € ): Es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber bevor Ihr Euch verseht, steht Weihnachten schon vor der Tür. Nutze diese App, damit Euch das Christkind nicht auf dem falschen Fuß erwischt!

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Makrokosmos ( 3,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie die Dinge entstanden sind? Warum begebt Ihr Euch nicht auf dieses Abenteuer, bei dem ein Atom zu einer Galaxie werden kann?

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie die Dinge entstanden sind? Warum begebt Ihr Euch nicht auf dieses Abenteuer, bei dem ein Atom zu einer Galaxie werden kann? Meine Stadt: Krankenhaus ( 3,99 € ): Lasst Euer Kind lernen, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten.

): Lasst Euer Kind lernen, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten. Neo Monsters ( 0,99 € ): Sucht und trainiert Monster, schickt sie in Kämpfe, gewinnt, um mehr Erfahrung zu sammeln – dies, das.

): Sucht und trainiert Monster, schickt sie in Kämpfe, gewinnt, um mehr Erfahrung zu sammeln – dies, das. Cuppy Ball ( 0,99 € ): Eure Aufgabe ist es, den Ball in den Becher fallen zu lassen, aber achtet darauf, dass Ihr auf dem Weg alle Hindernisse richtig umgeht!

): Eure Aufgabe ist es, den Ball in den Becher fallen zu lassen, aber achtet darauf, dass Ihr auf dem Weg alle Hindernisse richtig umgeht! Rally Stars ( 3,99 € ): Begebt Euch auf ein Rallye-Abenteuer an exotischen Orten auf der ganzen Welt!

Eine Sache noch: Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Lest Ihr den Beitrag etwas später, kann das Angebot schon wieder hinfällig sein. Stolpert Ihr im Beitrag über so ein ausgelaufenes Angebot, wäre es klasse, wenn Ihr uns in den Comments drauf hinweist.

Jetzt aber genug gequatscht für heute! Viel Spaß mit den neuen Apps, Ihr Lieben. Genießt das Wochenende und schaut gerne am Sonntag wieder für unsere neue Top-5-Apps-Liste vorbei – und am Dienstag, wenn wir wieder neue kostenlose Apps für Euch aus dem Netz gefischt haben!