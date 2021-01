Kostenlose Apps der Woche: Perlen für iOS & Android, die sonst Geld kosten

Seid Ihr auf der Suche nach kostenlosen Apps – also eigentlich kostenpflichtige Anwendungen, die es für kurze Zeit im Google Play Store und in Apples App Store gratis gibt? Perfekt, denn einmal in der Woche klappere ich hierfür Euch die bekannten App-Bibliotheken, Schnäppchen-Portale und weitere Quellen ab, um Euch die Gratis-Perlen zu präsentieren.

Dabei habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass es sich richtig lohnen kann, aus der Welt der mit Werbung vollgepackten und funktionsbeschränkten Gratis-Apps herauszubrechen. Ein Gutschein für den Google Play Store hat es mir damals erlaubt, die Pro-Versionen einiger praktischer Anwendungen zu installieren und schon war ich hooked.

Seither schaue ich regelmäßig selbst im Internet nach kostenlosen Anwendungen und greife auf Deal-Communities wie MyDealz zurück. Inzwischen habe ich sogar eigene Forenbeiträge angelegt, in denen ich regelmäßig nach Euren Tipps suche. Wollt ihr mitmachen, findet Ihr die Threads über folgende Links:

Noch ein Tipp für Spar-Profis: Manchmal findet man zwischenzeitlich kostenlose Apps, die man vielleicht in Zukunft mal gebrauchen könnte. Ladet Euch die Anwendungen dann trotzdem herunter und schmeißt sie wieder vom internen Speicher Eures Handys. So habt Ihr auch anschließend noch die Möglichkeit, die Anwendung herunterzuladen, da sie in eurer Liste an gekauften Apps aufgenommen wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Crypto Helper ( 0,79€ ): Keine App, die Euch bei Bitcoins weiterhilft, aber dafür könnt Ihr Dateien mit Crypto Helper verschlüsseln.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Terra Fighter 2 Pro ( 1,29€ ): Ein Kampfspiel, das ein wenig an den Klassiker Tekken erinnert. Vielen Dank an Trixi aus dem Forum für diesen Tipp!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Quit – Nichtraucher ( 1,09€ ) Wollt Ihr in diesem Jahr aufhören zu rauchen? Als ehemaliger Raucher kann ich Euch sagen: Das klappt schon! Ein bisschen Unterstützung gibt's in der App "Quit – Nichtraucher" kostenlos für euer iPhone.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Tiny Tanks ( 1,09€ ): Ein Arcade-Spiel, bei dem Ihr Euch mit anderen Spielern oder Bots mit Panzern durch eine Arena jagt.

Weitere Tipps oder den Hinweis, dass eine der aufgezählten Apps in der Zwischenzeit schon wieder kostenpflichtig geworden ist, könnt Ihr gerne in die Kommentare posten. Ich schaue regelmäßig vorbei und passe unsere App-Liste dementsprechend an.