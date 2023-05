Kunstausstellung zuhause? Das geht und zwar jetzt 150 Euro günstiger

Falls Ihr Euch für Kunst begeistern könnt, dann ist die aktuelle Rabattaktion von Amazon für die Produkte Netgear Meural Canvas II vielleicht genau Euer Ding. Dabei handelt es sich um eine Art luxuriöser digitaler Bilderrahmen mit einem für die Kunstdarstellung optimierten Display in der Größe 21 und 27 Zoll. Dazu gibt es einen Holzrahmen in vier Farben.

Die digitalen Kunstleinwände Meural Canvas II lassen sich via SD-Karte oder App füttern, die Verbindung ist sowohl via WiFi 5 mit 2,4 oder 5 GHz als auch Ethernet möglich. Der digitale Bilderrahmen von Netgear verfügt über einen Gestendetektor, sodass mit einer Handbewegung das Bild gewechselt oder ähnlich wie in einer Kunstausstellung zusätzliche Informationen zum Werk eingeblendet werden können. Ein Umgebungslichtsensor passt die Darstellung abhängig von der Umgebungshelligkeit an. Zum Lieferumfang gehören 42 vorinstallierte Bilder und 100 Sampler-Bilder aus der Meural-Kunstbibliothek, die über 30.000 Kunstwerke umfasst, die nach Museum, Genre, Künstler, Stimmung und Farbe durchsucht werden können. Zur Verfügung stehen etwa Werke von Vincent Van Gogh, Claude Monet oder Banksy.

Der Netgear Meural Canvas II ist wahlweise mit einem 21 oder 27 Zoll großen, matten AHVA-LCD erhältlich, das für die Kunstdarstellung optimiert wurde. Rezensionen zufolge soll das 1080p-Display tatsächlich einen hohen Detailgrad, eine hohe Helligkeit und gute Farbwiedergabe aufweisen. Beim Holzrahmen gibt es die Auswahl zwischen Schwarz, Weiß sowie einem hellen oder dunklen Holz. Zum Lieferumfang gehören unter anderem ein Reinigungstuch, ein Wandanker und eine Wandhalterung mit Flüssigkeitswaage. Sowohl eine horizontale als auch vertikale Ausrichtung wird unterstützt. Amazon gewährt aktuell auf beide Varianten einen Rabatt von bis zu 150 Euro: Aktuell bekommt Ihr damit die 21-Zoll-Variante für 599,99* statt 699,99 Euro, die 27-Zoll-Version kostet 749,99' statt 899,99 Euro.