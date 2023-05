Ugreen PowerRoam 1200 im Test: smarte und hocheffiziente Powerstation

Auf der Vorderseite befindet sich ein 4,7 Zoll großer Bildschirm. Darunter gibt es jeweils zwei USB-C-Anschlüsse mit einer Maximalleistung von 100 W und zwei USB-A-Ports mit 22,5 W Leistung in der Spitze. Schließlich habt Ihr noch zwei DC5521-Anschlüsse mit einer Höchstleistung von 120 W. Mittig an der Vorderseite hat Ugreen drei Knöpfe platziert – einen, um die DC-Stromzufuhr zu aktivieren, einen weiteren, um die Powerstation an- und auszuschalten und schließlich einen Knopf, der das Koppeln mit Eurem Smartphone ermöglicht.

An den Seiten befinden sich jeweils unauffällig angebrachte Lüfter. Auf der linken Seite gibt es zwei AC-Anschlüsse mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1200 W. Zudem wurde zwischen den beiden Anschlüssen eine Taste platziert, um die Stromzufuhr zu aktivieren. Optional könnt Ihr die Stromzufuhr auch mit der Ugreen-App steuern, aber dazu mehr im Laufe des Testberichts (Spoileralarm: die App ist der Wahnsinn!). Auf der rechten Seite ladet Ihr die Powerstation mit Strom aus der Steckdose. Außerdem findet Ihr hier den Anschluss für Euer Auto und zu guter Letzt habt Ihr die Möglichkeit ein passendes Solarpanel anzuschließen. Besonders gut gefällt uns, dass die meisten Anschlüsse mit abgedeckt sind. IP-Zertifizierungen gibt Ugreen leider keine an.

Als ich den Karton aufklappte, dachte ich erst: Hä, was macht denn die Jukebox hier? Die Ugreen PowerRoam 1200 ist eine robust verarbeitete Powerstation. Der Lieferumfang ist simpel gehalten. Hier gibt es das Ladekabel für das Laden aus der Steckdose, ein Ladekabel für Euer Auto und ein weiteres Kabel für Solarladen sowie ein Benutzerhandbuch. Zusätzlich gibt es einen kleinen Beutel für die Kabel. Die PowerRoam 1200 wiegt 12 Kg und ist mit den Maßen 34 × 22 × 27 cm eine kompakte Energiebox. Das Gewicht ist verglichen mit der Bluetti AC180 (zum Test) . die 17 Kg wiegt, überraschend gering, wenn man bedenkt, dass das Netzteil bereits in der Powerstation verbaut ist.

Bildschirm und App

Die Ugreen PowerRoam 1200 hat einen detaillierten Bildschirm und eine noch viel detailliertere App. Die Ugreen-App bietet Euch eine riesige Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten, und auch für Großfamilien gibt es praktische Features.

Gefällt mir:

Toller Bildschirm

Umfangreiche Ugreen-App

Gefällt mir nicht:

-

Ugreen bietet Euch bei der PowerRoam 1200 mehrere Optionen die Powerstation zu steuern. Auf dem Bildschirm könnt Ihr ablesen, wie es um den Akkustand steht, wie lange die Powerstation noch für den Ladevorgang braucht, wie hoch die Eingangs- und Ausgangsleistung ist und wie lange die Powerstation ein angeschlossenes Gerät noch mit Energie versorgen kann. Außerdem zeigt Euch der Bildschirm animiert am rechten Rand an, wenn eine Bluetooth- oder eine Internetverbindung besteht und ob die Lüfter in Betrieb sind. Bei der Powerstation könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr die Verbindung per Bluetooth oder mit Eurem WLAN herstellen möchtet. Der Vorteil bei der Verbindung mit WLAN ist, dass Ihr das Gerät aus größeren Entfernungen steuern könnt.

Neben einem klasse Bildschirm, verfügt die PowerRoam 1200 über eine vielseitige Lampenfunktion. / © NextPit

Ugreen hat sich bei der App mächtig ins Zeug gelegt. Anmelden könnt Ihr Euch mit Eurer Mailadresse oder mit Eurem Apple- oder Facebook-Account. Als nächstes stellt Ihr entweder eine Bluetooth- oder WLAN-Verbindung her und es kann losgehen. Die Ugreen-App ist zugleich übersichtlich und detailliert. Im Hauptmenü wird Euch sehr deutlich mit einer hübschen Animation im Hintergrund der Akkustand angezeigt, wie hoch die Eingangs- und Ausgangsleistung ist und wie lange der Ladevorgang noch dauert. Scrollt Ihr etwas runter, habt Ihr zusätzlich noch Angaben zur AC- und DC-Stromzufuhr und könnt diese an- und ausschalten. Gleiches könnt Ihr für alle USB-Anschlüsse durchführen. Was in unserem Test unerwartet für Begeisterung gesorgt hat, ist die Möglichkeit, die verschiedenen Lampenfunktionen steuern zu können. Zugegeben, nichts Weltbewegendes, aber dennoch ein Feature der Ugreen-App, das in der Redaktion staunen gesorgt hat.

Das übersichtliche Hauptmenü der Ugreen-App zeigt Euch auf einen Blick viele Infos zur Ugreen PowerRoam 1200 an. / © NextPit

In den Einstellungen könnt Ihr Euren Bildschirm anpassen. Hier stellt Ihr die Bildschirmhelligkeit ein und nach wie vielen Minuten, sich der Bildschirm selbst ausschalten soll. Die Spanne geht hier von elf Sekunden bis 30 Minuten. Außerdem könnt Ihr in der Ugreen-App den Batteriesparmodus aktivieren, den Ton beim Tastendruck deaktivieren und eine Kindersicherung aktivieren.