Lego-Deals zum Singles Day: Erhaltet bis zu 47 Prozent Rabatt

Auch mal "out of the Box" denken, Drees. Nicht nur immer nach schnöden Smartphone- und Kopfhörer-Deals graben, sondern einfach auch mal Spielzeug checken! Habe ich tatsächlich getan, weil ich glaube, dass es unter uns Tech-Nerds genügend Geeks gibt, die man auch mit Angeboten beispielsweise für Lego begeistern kann.

Für mich haben Angebote für die Sets der Klemmbaustein-Experten aus Dänemark den Vorteil, dass ich Euch da nicht viel erzählen muss. Wir sparen uns also lang(weilig)es Diskutieren darüber, ob die Lego-Steine durch liebevolle Designs, hohe Qualität oder spannende Lizenzen bestechen und stürzen uns direkt auf die Angebote. So findet Ihr dort zum Beispiel ein Lego-Technik-Fahrzeug, welches Ihr über eine App steuern könnt, aber auch andere Sportwagen und diverse Lizenz-Produkte zu Star Wars, Sonic, Super Mario und Harry Potter sind am Start.

Fündig geworden bin ich bei Saturn und Media Markt, aber auch bei Alternate gibt es eine Aktion mit mehreren Lego-Sets. Gegenüber der UVP sind die Preise tatsächlich teilweise halbiert worden! Auch den Check bei Preissuchmaschinen halten diese Angebote stand. Dummerweise sind die Angebote so interessant, dass die ersten Modelle bereits ausverkauft sind. Lasst uns daher also nicht zu lange aufhalten hier und direkt zu den Deals kommen, die es anlässlich des Single Days gibt. Für alle Deals nennen wir Euch die Preisersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Allesamt sind Angebote aber auch günstiger als die derzeitigen Straßenpreise.

Saturn

Affiliate Angebot LEGO City Stuntz 60339 Stuntshow-Doppellooping

Affiliate Angebot LEGO Minecraft 21188 Das Lamadorf

Affiliate Angebot LEGO Technic 42126 Ford® F-150 Raptor Spielset

Affiliate Angebot LEGO ART 31205 Jim Lee Batman™ Kollektion

Media Markt

Affiliate Angebot LEGO Technic 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Affiliate Angebot LEGO Technic 42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug

Affiliate Angebot LEGO 71366 Super Mario Riesen-Kugelwillis

Affiliate Angebot LEGO Ideas 21331 Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone Bausatz

Alternate

Affiliate Angebot LEGO 75325 Star Wars Der N-1 Starfighter des Mandalorianers

Affiliate Angebot LEGO 76406 Harry Potter Ungarischer Hornschwanz

Affiliate Angebot LEGO 75323 Star Wars Die Justifier

Affiliate Angebot LEGO 76216 Marvel Super Heroes Iron Mans Werkstatt

Es gibt noch einige Lego-Deals mehr, also checkt unbedingt die Seiten aus, bevor Euch so knapp vor Weihnachten ein ordentlicher Schnapper durch die Lappen geht. Schaut Euch also auch die Alternate-Übersichts-Seite zu den Lego-Deals* an. Dort läuft übrigens der Black November! Der geht 14 Tage lang und die Angebote werden dort aktualisiert – schaut also ruhig öfter dort vorbei. Unten habt Ihr die Links zu allen drei Shops und deren Singles-Day-Deals – falls Ihr nicht nur an Lego interessiert sein solltet.

Affiliate Angebot Hier geht es zu den Singles-Day-Deals von Alternate

Affiliate Angebot Hier geht es zu den Singles-Day-Deals von Media Markt

Affiliate Angebot Hier geht es zu den Singles-Day-Deals von Saturn

Abschließend noch in die Runde gefragt: Nervt es Euch, wenn wir Euch an den heißen Deal-Tagen auch Angebote außerhalb unserer üblichen Gadget-Produktpalette vorstellen und auch mal 'nen Fernseher oder eben Spielzeug empfehlen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.