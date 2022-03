Lenovo ThinkPad X13s: Qualcomms Antwort auf das MacBook Pro

Während der MWC-Keynote von Qualcomm trat Lenovo auf die Bühne und kündigte den ersten PC mit dem "Snapdragon 8cx Gen 3"-SoC an. Das ThinkPad X13s ist ein Windows-on-Arm (WoA)-Laptop, der eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden versprich. Lenovo bezeichnet das als "Multi-Tages-Akkulaufzeit", mit Funktionen wie Mobilfunkkonnektivität einschließlich 5G-mmWave-Unterstützung.

Das Lenovo ThinkPad X13s ist mit einem Snapdragon 8cxGen3 ausgestattet, der ein 5G-Modem enthält.

Das Gerät wiegt nur 1,06 kg und läuft mit Windows 11.

Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit Qualcomm und Microsoft entwickelt und ist als eine Art Antwort auf die MacBook-Reihe von Apple mit dem M1-SoC gedacht. Das ThinkPad X13s ist dünn und leicht (13,4 mm, 1,06 kg und kommt mit Windows 11 Pro.

Das Highlight, zumindest laut Lenovo, ist die "mehrtägige Akkulaufzeit" mit bis zu 28 Stunden Laufzeit (nach Angaben des Unternehmens bei einem lokalen Videowiedergabe-Test). Das ThinkPad X13s ist im Rahmen von Qualcomms ACPC-Vorstoß (Always Connected PC) positioniert. Das Snapdragon-Modem bietet 4G/5G-Konnektivität, sowohl in Sub-6- als auch in mmWave-Netzen.

Ihr set hier den ersten Laptop, der mit dem "Snapdragon 8cx Gen 3"-SoC ausgestattet ist / © NextPit

Trotz der Verwendung eines ARM-SoCs ist das ThinkPad X13s auch in der Lage, x86-64 (oder AMD64) Windows-Anwendungen auszuführen und löst damit eines der Hauptprobleme der aktuellen WoA-PCs.

Hybride Arbeit

Das neue Notebook leistet nicht nur unterwegs treue Dienste, sondern auch bei Videokonferenzen. Das ThinkPad X13s ist mit einer 5-Megapixel-Webcam ausgestattet, die mit Auto-Framing kompatibel ist. Letzteres entspricht in etwa Apples Center Stage. Für privatsphärenbewusste Nutzer:innen kann die Webcam mit der E-Shutter-Funktion abgedeckt werden. Das Kamerasystem ist auch mit Windows Hello kompatibel und nutzt eine IR-Kamera für die Biometrie.

Im Bereich Audio verfügt das ThinkPad X13s über ein Triple-Array-Mikrofon zur Geräuschunterdrückung bei Videogesprächen. Das System ist mit der Qualcomm-eigenen "Voice and Audio Communication"-Suite kompatibel und Dolby-Audio-zertifiziert.

Lenovo ThinkPad X13s Prozessor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Adreno-GPU Arbeitsspeicher Bis zu 32 GB LPPDR4x Speicher Bis zu 1TB PCie SSD Betriebssytem Windows 11 Anzeige 13,3-Zoll 16:10

1920 x 1200 Pixel (WUXGA/FullHD)

Optionaler Touch Akku 49,5 Wattstunden

Bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit Konnektivität Qualcomm FastConnect 6900

- Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2

Qualcomm Snapdragon X55

- 4G LTE | 5G mmWave und sub-6 Kamera 5 Megapixel

Optionaler IR-Sensor (kompatibel mit Windows Hello) Sicherheitsfunktionen Fingerabdruckleser

Windows Hello-Gesichtserkennung

Kamera-Auslöser

Kensington-Schloss

Microsoft Pluton Secure Prozessor Anschlüsse 2x USB-C

SIM-Kartensteckplatz

3,5-mm-Audiobuchse Abmessungen 298,7 x 206,4 x 13,4 mm Gewicht 1,06 kg Preis und Verfügbarkeit 1399 € (Mai 2022)

ThinkPad X13s Erscheinungsdatum und Preise

Laut Lenovo wird das ThinkPad X13s in Europa im Mai 2022 zu Preisen ab 1.399 Euro in den Handel kommen. Die Veröffentlichung in den USA ist für "später im Jahr 2022" geplant, Details und Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Glaubt Ihr, dass das Windows-Ökosystem bereit ist, Apple Silicon die Stirn zu bieten? Oder steht Ihr dem Hype um ARM-PCs immer noch skeptisch gegenüber? Was ist mit Gaming? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.