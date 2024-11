MacBook Pro mit M4 im Test: Basis-Modell mit Nanotextur – und gut ist!

Was mich an der Tastatur des MacBook Pro allerdings gewaltig stört, ist die recht schnelle Abnutzung der Tasten. Nach etwa einem Jahr verliert die Leertaste bei mir schon ihre rauhe Oberfläche und die Tasten wirken insgesamt ein wenig rutschiger. Zugegeben tippe ich aber auch extrem viel – schätzungsweise zwischen 3.000 und 6.000 Wörtern am Tag. Funktional hat sie dadurch aber natürlich keine Einschränkungen.

Direkt unter der Tastatur sitzt ein gewaltiges Touchpad, das Force Touch unterstützt. So könnt Ihr etwa Worte nachschlagen, wenn Ihr das Touchpad besonders stark reindrückt. Multitouch-Gesten beschleunigen die Arbeit mit MacOS dann noch einmal deutlich und die Präzision des Touchpads sucht man in der Windows-Welt vergebens.

Auf Apples beleuchtetem Magic-Keyboard tippe ich auch ein Jahr später noch äußerst gerne. Dabei ist es nach wie vor praktisch, dass Apple die Touch-Bar mit einer Reihe an Funktionstasten ersetzt hat. Das Tippgefühl ist schön responsiv und nicht allzu laut. Sie erinnert mich dabei insgesamt an eine Mischung aus der MX Keys und Apples externem Magic Keyboard.

1 x 3,5 mm Klinke (In / Out kombiniert)

Als Nachteile in der Display-Kategorie fallen mir dennoch zwei Dinge ein: Einerseits gibt es immer noch eine deutlich sichtbare Notch im Display. Und ja, Apple versteckt sie in den meisten Fällen sehr gut im Betriebssystem – da das Display-Format bei 3:2 liegt, fällt die Kerbe nicht einmal beim Filmeschauen auf. Allerdings beherbergt sie noch immer nur eine Webcam. Hier würde ich mir für die Zukunft nach wie vor Face-ID wünschen.

Denn ja, auch das Liquid Retina XDR Display im letztjährigen MacBook überzeugte mit einer hohen Pixeldichte, einer flüssigen Darstellung von Inhalten dank 120 Hz und einer Abdeckung des großen P3-Farbraums. Farbkorrekturen in der Bildbearbeitung oder Color-Grading beim Filmen lassen sich damit sehr gut durchführen. Da man hier nicht wirklich viel verbessern kann, schraubt Apple an einer anderen und sehr richtigen Stelle.

Mit MacOS 15.01 Sequoia liefert Apple das MacBook Pro mit M4 mit dem seinem neuesten Betriebssystem aus. Dabei handelt es sich anders als bei iPadOS um ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem, das sich im vollen Umfang durch Drittanbieter-Software erweitern lässt. Apple selbst debütiert in den USA aktuell seinen KI-Assistenten " Apple Intelligence " in MacOS. Hierzulande ist er aber noch nicht verfügbar. Da dieses Review schon recht lang ist, machen wir mal weiter im Text!

Akku und Aufladen

Laut Herstellerangaben knackt Apple mit dem neuen M4-SoC die 24 Stunden in der Akkulaufzeit – und erhöht sie im Vergleich zum Vorgängermodell also um zwei Stunden. Allerdings beziehen sich diese Angaben auf Video-Streaming und sind im "Real-Life" womöglich schwer zu erreichen. Hier sind die Laufzeiten aber immer noch sehr gut, aufgeladen wird per MagSafe 3, Schnellladen kostet mal wieder einen Aufpreis.

Gefällt:

Sehr gute Akkulaufzeiten

MagSafe sehr bequeme und sichere Lademöglichkeiten

Auf Wunsch mit Schnellladefunktion

Surprise: Batterie lässt sich austauschen

Gefällt nicht:

M4 Pro und M4 Max mit kürzeren Akkulaufzeiten

Im getesteten 14-Zoll-Modell stattet Apple das MacBook Pro mit einem 72,4-Wh-Akku aus – im 16-Zoll-Modell gibt es 100 Wh. Damit erreicht Apple im größeren MacBook Pro das Limit der hierzulande zulässigen Notebook-Batterien. Da das 16-Zoll-Modell allerdings ein größeres Display bietet und nicht mit dem effizienteren Basis-M4 ausgestattet werden kann, liegen die Laufzeiten hier mit dem kleineren Modell gleichauf.

In meinem Test verbrauchte ich mit maximaler Helligkeit in 2,5 Stunden Nutzungsdauer etwa 30 % Akku. Dabei habe ich hauptsächlich Texte ins Internet getippt, aber auch Fotos in Lightroom bearbeitet. Mit einem solchen Nutzungsverhalten sollte der Akku also im Office-Betrieb etwas über 7,5 Stunden durchhalten. Das ist ein sehr guter Wert, zumal ich die adaptive Helligkeitssteuerung des Displays ausgeschaltet habe. Ob sich hier spürbare Vorteile ergeben, wenn Ihr vom Vorgängermodell kommt, wage ich allerdings zu bezweifeln. Die MacBook-Pro-Akkulaufzeiten sind sehr gut – waren sie aber schon letztes Jahr.

Was Ihr allerdings bedenken solltet, wenn Ihr mehr Leistung braucht: Die Laufzeiten nehmen ab, wenn Ihr Euch für die leistungsstärkeren Konfigurationen entscheidet. Der M4 Pro nimmt laut Herstellerangaben zwei Stunden von der Akkulaufzeit, der M4 Max zieht gleich vier Stunden ab. Spannend zu sehen also, wenn Apple den 100-Wh-Akku aus dem 16-Zoll-Modell in das kleinere MacBook bringt. Geht bei anderen Herstellern auch!

Positiv überrascht war ich von der recht einfachen Austauschbarkeit der Notebook-Batterie. Laut Reparaturhandbuch muss man hierbei lediglich Schrauben, Klammern und Stecker lösen. Falls die Batterie also nach ein paar Jahren abrauscht, lässt sich diese durchaus austauschen. Das könnte vor allem dann relevant werden, wenn Ihr 20 Euro für den Schnelllade-Netzadapter ausgebt. Mit 96-W-Netzteil lädt das MacBook Pro in 30 Minuten von 0 bis 50 Prozent auf. Je nach Apples Temperaturmanagement könnte das aber auf Kosten der Ladezyklen gehen.