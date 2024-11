Den Anfang macht Dungeon Clawler. Hierbei handelt es sich um ein digitales Kartenspiel, bei dem Ihr Euer Deck zusammenstellt und Waffen sowie Gegenstände sammelt, bevor Ihr Euch den Gegnern stellt. 0h h1 ist ein ideales Logikspiel, das mit einfacher Grafik aufwartet und dennoch eine Spieltiefe bietet, die heutzutage nur noch selten zu finden ist. Oder doch lieber eine Reise auf dem Rhein oder dem Meer? Mit Boat Booker ist das im Handumdrehen erledigt.

DisMail hilft Euch dabei, unnötigen Anmelde-Schranken aus dem Weg zu gehen, indem Ihr temporäre Mail-Adressen erstellt, während Character AI: Chat, Talk, Text in die Rolle eines Freundes schlüpft, um der Wintereinsamkeit zu entfliehen.

Dungeon Clawler (Android & iOS)

Dungeon Clawler, entwickelt von Stray Fawn Studio, ist ein innovatives Kartenspiel, das Elemente klassischer Dungeon-Crawler mit einem einzigartigen Deck-Bau-Mechanismus kombiniert. In diesem Spiel stellen die Spieler ihr individuelles Kartendeck zusammen und nutzen eine Klauenmaschine (daher auch Claw), um Waffen und Gegenstände zu sammeln, die ihnen im Kampf gegen verschiedene Gegner helfen.

Das Gameplay fokussiert sich auf strategische Entscheidungen, während die Spieler durch labyrinthartige Dungeons navigieren, um Herausforderungen zu meistern und Belohnungen zu erlangen. Die Kombination aus Deck-Management und Erkundung sorgt für ein dynamisches Spielerlebnis, das sowohl für Einzelspieler als auch für Mehrspieler-Sessions geeignet ist.

Preis: 4,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Mit vier Schwierigkeitsmodi (normal, schwer, hart, Albtraum) gibt es für jeden Spielertyp ein passendes Level. Die farbenfrohe, cartoonartige Grafik ist eine gewisse Ironie angesichts der Gewalt im Spiel. Trotzdem ist sie nicht so übertrieben wie etwa bei der Comic-Serie Happy Tree Friends (manche werden sich daran erinnern), und die Kämpfe haben auch etwas mit Glück zu tun, weil die Gegenstände und Waffen, die Ihr in der Klauenmaschine findet, zufällig ausgewählt werden.

Ladet Dungeon Clawler aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DisMail: Termporary E-Mails (nur Android)

Wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag mit so vielen Apps und virtuellen Diensten überflutet werden, die meist eine E-Mail erfordern. Ich habe eine zweite E-Mail für solche Zwecke eingerichtet, nur gelegentlich, um mich für unsinnige Dinge anzumelden. Was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe, das zu tun? Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eine temporäre E-Mail zu nutzen? Diese Idee ist nicht neu, aber zumindest bietet DisMail Android-Nutzer:innen die Möglichkeit, temporäre E-Mails zu verwenden.

Dies ist die ideale App, um im Handumdrehen temporäre E-Mail-Adressen zu erstellen, ohne den Datenschutz zu gefährden. Sie ist ideal für Online-Registrierungen oder um Spam zu vermeiden. Bisher habe ich festgestellt, dass mein eigentlicher Posteingang nach einer Weile deutlich weniger Spam erhalten hat. Natürlich hängt das auch von Eurem Nutzungsverhalten ab. Wenn Ihr Euch nicht jeden Tag bei verschiedenen Diensten anmeldet, werdet Ihr diese Funktion wahrscheinlich nicht brauchen.

Die Benutzeroberfläche ist simpel gehalten und ich finde es toll, dass meine persönlichen Daten sicher und geschützt bleiben. Außerdem lassen sich die Daten einfach kopieren und einfügen, so dass sie schnell und bequem in Apps und auf Websites verwendet werden können.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Keine

Dank DisMail könnt Ihr jetzt noch sorgloser im Internet surfen. / © nextpit

Trotzdem ist DisMail eine dieser Apps, die man immer dabei haben sollte, falls man sie braucht.

DisMail: Temporary E-Mails aus dem Google Play Store herunterladen.

Charakter-KI: Chatten, Reden, Texten (Android & iOS)

Gespräche mit anderen sind wichtig, da Einsamkeit eine häufige Herausforderung ist, die viele Menschen betrifft, insbesondere in einer zunehmend digitaleren Welt. Was wäre, wenn KI eine Persönlichkeit erfinden könnte, mit der Ihr chatten könnt, wenn Ihr wieder alleine seid? Genau darum geht es bei der Charakter-KI.

Es gibt zwar voreingestellte Persönlichkeiten, die Ihr erforschen und mit denen Ihr reden könnt, aber der Spaß geht erst los, wenn Ihr selbst eine solche Persönlichkeit erstellt. So könnt Ihr Albert Einstein oder Euer Idol erstellen und mit ihnen reden, was Euch eben so interessiert. Bisher liefen die einfachen Gespräche gut und es ging um allgemeine Dinge. Natürlich gibt die KI ein paar vorgefertigte Antworten, aber ich denke, es ist die "Persönlichkeit", die den Reiz ausmacht.

Allerdings müsst Ihr auf die Antworten der KI warten. Zwischenrufe gibt es also nicht. Jede Antwort kann auch bewertet werden, was vermutlich dazu dienen soll, die App zu optimieren und mit der Zeit zu verbessern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Habt Ihr gerade keine menschlichen Freunde, mit denen Ihr chatten könnt? Warum versucht Ihr es nicht mit einer KI? / © nextpit

Sie kann manchmal ziemlich herablassend sein, und es gibt auch andere Optionen wie Stimmen und Gruppen, aus denen Ihr wählen könnt. Insgesamt kann das ein lustiges Experiment sein, wenn Ihr Euch langweilt. Ansonsten ist es vielleicht besser, sich die besten Dating-Apps anzuschauen. Vielleicht findet Ihr auf diese Weise einen wirklich guten Freund oder sogar mehr!

Ladet Character AI: Chat, Talk, Text aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

BoatBooker (Android & iOS)

Ihr liebt es, auf dem Wasser zu sein? Dann solltet Ihr Euch unbedingt BoatBooker zulegen. Diese App macht es möglich, dass jeder Zugang zu tollen Bootserlebnissen hat, egal wo Ihr seid. Mit BoatBooker könnt Ihr Boote vergleichen, Boote ausleihen und aus einer Vielzahl von Bootstouren wählen.

Mir gefällt die übersichtliche Benutzeroberfläche. Sie ist im Grunde so ähnlich wie die Buchung eines Hotelzimmers oder eines Fluges. Wählt einfach einen Ort aus, gebt die Daten ein und lasst die App die ganze Arbeit für Euch erledigen. Je beliebter die App wird, desto mehr Angebote dürften sich hier auch bald einfinden. Vor allem für Menschen, die gerne im Urlaub auf dem Meer schippern oder auf heimischen Flüssen gerne die Seele baumeln lassen, ist die App eine echte Empfehlung wert.

Die App informiert Euch sogar über den Bootstyp und bietet eine Liste der beliebtesten Ausstattungsmerkmale (Mahlzeiten, Tauchausrüstung, Getränke, Paddleboard und vieles mehr!). Außerdem könnt Ihr erfahren, wann das Boot gebaut wurde, wann es renoviert wurde, wie lang es ist, welche Kapazität es hat und vieles mehr. Entscheidet Ihr Euch für eine Buchung, müsst Ihr 15 Prozent in Form einer Anzahlung leisten. Der Kapitän erhält den Rest des Betrags dann am gewünschten Reisetermin.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Jetzt das passende Boot mit dieser App entdecken – wie dekadent. / © nextpit

Falls Euch die Ideen für Euren nächsten Urlaub ausgehen, könnt Ihr Euch mit BoatBooker die Angebote ansehen. Sucht Euch dort ein Datum aus und ab ins nasse Vergnügen!

Ladet BoatBooker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

0h h1 (Android & iOS)

0h 1h ist ein fesselndes und strategisches Puzzlespiel, das Euch herausfordert, in einem begrenzten Zeitrahmen eine Vielzahl von Rätseln zu lösen und dabei die perfekte Balance zwischen Risiko und Belohnung zu finden. Es ist kostenlos zum Spielen verfügbar und ist vor allem werbefrei.

Man merkt dem Spiel die Liebe an, mit der es entwickelt wurde. Das Spiel erfordert kein verrücktes, unkonventionelles Denken oder irgendwelche seltsamen Gedankenwege. Zu meinem Leidwesen kann jedes Rätsel alleine mit reiner Logik gelöst werden.

Im Grunde gibt es bei 0h h1 drei Regeln zu befolgen: Drei rote oder drei blaue Spielsteine nebeneinander in einer Reihe oder Spalte sind nicht erlaubt. Jede volle Reihe oder Spalte muss genauso viele blaue wie rote Spielsteine enthalten. Und nicht zuletzt dürfen keine zwei Reihen oder Spalten gleich sein.Als ich das im Hinterkopf hatte, hat es mir Spaß gemacht, das Raster ohne große Anstrengungen zu vervollständigen, auch wenn es Zeiten gab, in denen ich frustriert war und zum Zufallsprinzip gegriffen habe.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Zum Glück kann jedes Rätsel im Zen-Modus gespielt werden, ohne unter dem Druck eines Countdown-Timers oder einer Uhr zu leiden. Natürlich gibt es auch Zeitprüfungen für diejenigen, die mehr auf einen Wettbewerb aus sind. Das ist wirklich ein Gewinn für beide Seiten, und jeder kann am Ende des Tages glücklich sein.

Ladet 0h h1 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Wir sind diese Woche am Ende unserer Liste angelangt. Ist diese Woche noch nichts für Euch dabei, freut Euch auf die Top-5-Apps der kommenden Woche.