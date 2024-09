Wir haben die Snapdragon-PCs in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Consumer, 2-in-1 und Enterprise, da sie unterschiedliche Märkte ansprechen und sich in der Preisgestaltung stark unterscheiden (vor allem bei den Modellen für den Business-Bereich).

Snapdragon-betriebene Laptops für den heimischen Markt decken eine breite Palette von Modellen und Formfaktoren ab, von 13-Zoll-Ultraportables bis hin zu 16-Zoll-Multimedia-Kraftpaketen. Hier findet Ihr auch alle (verwirrenden) CPU-Modelle, von 8 bis 12 Kernen.

Snapdragon Laptops für Verbraucher Produkt Acer Swift 14 AI Asus Vivobook S 15 Dell Inspiron 14 Plus 2024 Dell XPS 13 2024 HP OmniBook X Lenovo Yoga Slim 7x Microsoft Surface Laptop 7 Samsung Galaxy Book 4 Edge Bild Preis (UVP) $1,050 $1,300 $950 $1,200 $1,150 $1,200 999 (13.8'')

1299 (15'') $1,350 (14'')

$1,450 (16'') Display 14,5-Zoll-IPS-LCD

2560x1600 px

120 Hz Bildwiederholfrequenz 15,6-Zoll-OLED

2880 x 1620 px

120 Hz 14-Zoll IPS-LCD

QHD+

60 Hz 13,4-Zoll-LCD oder OLED

1920 x 1200 px (LCD)

2880 x 1800 px (OLED)

120 Hz 14-Zoll IPS-LCD

2240 x 1400 px

60 Hz 14,5-Zoll-OLED

2944 x 1840 px

90 Hz 13,8'' / 15'' Touch

2304 x 1536 px / 2496 x 1664 px

120 Hz 14'' / 16'' Touch OLED

2880 x 1800 px

120 Hz SoC Plus X1P-64-100 Elite X1E-78-100

Plus X1P-64-100

Plus X1P-42-100 Elite X1E-80-100

Plus X1P-64-100 Elite X1E-80-100 Elite X1E-78-100 Elite X1E-78-100 Elite / Plus Elite X1E-84-100

Elite X1E-80-100 Speicher 16 / 32 GB LPDDR5x

1024 GB NVMe SSD 16 / 32 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB NVMe SSD

microSD 16 GB LPDDR5x

256 / 512 / 1024 GB NVMe SSD

microSD 16 / 32 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB NVMe SSD 16 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB NVMe SSD 16 / 32 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB SSD 16 / 32 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 / 1024 GB SSD

microSD 16 GB LPDDR5x RAM

512 GB eUFS SSD

microSD (nur 16'') Kamera 1440p30

IR-Unterstützung 1080p30

IR-Unterstützung 1080p30

720p30 + IR 1080p30

IR-Unterstützung 5 MP

IR-Unterstützung 1080p30

IR-Unterstützung 1080p30

IR-Unterstützung 1080p30 Akku 75 Wh 70 Wh 54 Wh 55 Wh 70 Wh 54 Wh (13,8'')

66 Wh (15'') 55,9 Wh (14'')

61,8 Wh (16'') Konnektivität Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 Akku 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

2x USB-A 3.2

Audio-Buchse 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

2x USB-A 3.2

1x HDMI 2.1

Audio-Buchse 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

1x USB-A 3.2

Audio-Buchse 2x USB-C 40 Gbit/s (DP+PD) 1x USB-C 4.0 (DP+PD)

1x USB-C 3.2 (DP+PD)

1x USB-A 3.2

Audio-Buchse 3x USB-C 4.0 (DP+PD) 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

1x USB-A 3.1

Audio-Buchse 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

1x HDMI 2.1

Audio-Buchse

1x USB-A 3.2 (nur 16'') Abmessungen und Gewicht 322,6 x 226 x 9,6 mm

1,32 kg 352,6 x 226,9 x 14,7 mm

1,42 kg 314 x 223,8 x 15,64 mm

1,4 kg 295,3 x 199,1 x 15,3 mm

1,19 kg 312,9 x 223,5 x 14,5 mm

1,35 kg 325 x 225,15 x 12,9 mm

1,28 kg 13,8'': 301 x 220 x 17,5 mm

1,34 kg

1,34 kg 15'': 329 x 239 x 18,3 mm

1.66 kg 14'': 312,4 x 223,8 x 10,9 cm

1,2 kg

1,2 kg 16'': 355,3 x 250,4 x 12,2 cm

1,54 kg Angebote*

Convertibles

Convertible PCs waren Microsofts ursprüngliches Endspiel für Windows ARM-Geräte, damals in den dunklen Zeiten von Windows 8. Die damals verfügbaren Snapdragon-Chips waren lediglich übertaktete Mobilchips, und das ARM-Ökosystem hatte so gut wie keine optimierten Apps und eine sehr verfrühte x86-zu-ARM-Übersetzungsschicht.

Snapdragon-Convertibles und 2-in-1-Geräte Produkt Asus ProArt PZ13 Microsoft Surface Pro 11 Bild Preis (UVP) $1,099 $1,000 Display 13,3-Zoll-OLED

2880 x 1800 px

60 Hz 13-Zoll OLED oder LCD

2880 x 1920 px

120 Hz SoC Plus X1P-42-100 Plus (LCD)

Elite (OLED) Speicher 16 GB LPDDR5x RAM

1024 GB NVMe SSD

SD-Leser 16 / 32 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 / 1024 GB NVMe SSD Kamera 70 Wh 48 Wh (LCD)

53 Wh (OLED) Akku 5 MP

IR-Unterstützung

13 MP Rückseitenkamera 1440p

IR-Unterstützung

10 MP Rückseitenkamera Konnektivität Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4

optional 5G (nanoSIM oder eSIM) Akku 2x USB-C 4.0 (DP+PD) 2x USB-C 4.0 (DP+PD) Abmessungen und Gewicht 11,71 x 7,99 x 0,35 Zoll

297,5 x 202,9 x 9 mm

1.87 lbs | 0,85 kg 11,3 x 8,2 x 0,37 Zoll

287 x 209 x 9,3 mm

1,97 lbs | 895 g Angebote*

Da diese Probleme weitgehend geklärt sind - auch in unseren Tests -, ist das einzige große Manko im Windows ARM-Ökosystem das Gaming. Es gibt nicht nur kein spieleorientiertes Modell auf dem Markt, sondern derzeit auch keine Unterstützung für dedizierte Grafikkarten (und auch nicht die erforderlichen Treiber), und was noch schlimmer ist: Die Kompatibilität mit Spielen ist nicht gegeben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Leitfadens gibt es nicht einmal für Microsoft-Studio-Spiele optimierte ARM-Versionen. Snapdragon-Rechner sind also keine brauchbare Alternative für eine tragbare Xbox-Maschine, es sei denn, Ihr verlasst Euch ausschließlich auf die Cloud-Streaming-Optionen der Xbox.

Enterprise

Laptops, die für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurden, müssen zusätzlich zu den normalen Windows-Anwendungen einige zusätzliche Anforderungen erfüllen. Sie sind in der Regel durch eine längere Garantie abgedeckt, können leichter repariert werden, verfügen über umfassende Reparaturanleitungen, sind in der Regel frei von Bloatware und sind traditionell leichter aufrüstbar.

Snapdragon-Laptops für Unternehmen Produkt Dell Latitude 7455 HP EliteBook Ultra Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Bild Preis (UVP) $1,969 $1,450 $1,670 Anzeige 14-Zoll-IPS-LCD

2560 x 1600 px

60 Hz 14-Zoll-IPS-LCD

2240 x 1400 px

60 Hz 14-Zoll IPS-LCD oder OLED

1920 x 1200 px (60 Hz LCD)

2880x 1800 px (120 Hz OLED) SoC Elite X1E-80-100

Elite X1E-64-100 Elite X1E-78-100 Elite X1E-78-100 Speicher 16 / 32 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 / 1024 GB NVMe SSD

microSD 16 GB LPDDR5x RAM

512 GB NVMe SSD 32 / 64 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 / 1024 GB NVMe SSD Kamera 1080p30

IR-Unterstützung 5 MP

IR-Unterstützung 1080p

IR-Unterstützung Akku 54 Wh 59 Wh 58 Wh Konnektivität Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4

optional 5G (nano SIM | eSIM) Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3

optional 5G (nano SIM) Akku 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

1x USB-A 3.2

Audio-Buchse 1x USB-C 4.0

1x USB-C 3.2

1x USB-A 3.0

Audio-Buchse 2x USB-C 4.0 (DP+PD)

2x USB-A 3.0

1x HDMI 2.1

Audio-Buchse Abmessungen und Gewicht 12,36 x 8,81 x 0,67 Zoll

314 x 223,8 x 16,9 mm

3,17 lbs | 1,44 kg 12,31 x 8,79 x 0,44 Zoll

312,7 x 223,3 x 11,2 mm

2,97 lbs | 1,35 kg 12,35 x 8,64 x 0,67 Zoll

313,6 x 219,4 x 16,9 mm

2.72 lbs | 1.24 kg Angebote*

Der letzte Punkt ist einer der Schwachpunkte der Snapdragon-Laptops, da der Arbeitsspeicher immer auf die Hauptplatine gelötet ist und es keine Möglichkeiten zur Speicheraufrüstung gibt. Die Chip-Hersteller werden argumentieren, dass sie durch das Verlöten der RAM-Chips die schnellsten LPDDR5x-Chips verwenden können, was auch für die aktuellen AMD- und Intel- (und Apple-)Prozessoren gilt.

Diese Einschränkung betrifft alle Snapdragon-Laptops, also plant Euren Speicherbedarf klug ein, bevor Ihr ein Modell kauft. Glücklicherweise können die meisten der aufgeführten Modelle mit einer m.2-SSD aufgerüstet werden. Achtet nur darauf, dass einige Modelle nicht den beliebten 2280er Formfaktor verwenden, sondern den 2230er und andere den 2242er Standard.

Energieeffizienz bedeutet weniger Hitze, was dünnere Designs ermöglicht. / © nextpit

Weitere zu beachtende Punkte

Auf welche Merkmale Ihr achten solltet

Trotz der Herkunft von Qualcomm aus dem Mobilfunkbereich ist 5G in Snapdragon-Windows-Laptops merkwürdigerweise selten und nur als optionale Funktion in Unternehmenslaptops oder dem Surface Pro Convertible verfügbar.

Eine praktische Funktion, die in den meisten Modellen zu finden ist, ist die IR-Unterstützung für die Webcam, die Windows Hello zur Authentifizierung ermöglicht. Die einzige aktuelle Ausnahme ist das Galaxy Book 4 Edge, das als Alternative einen Fingerabdruckleser enthält.

Im Guten wie im Schlechten findet Ihr die gleiche Vielfalt an Funktionen und Optionen, mit Tastaturoptionen für diejenigen, die taktiles Tippen bevorzugen, oder für diejenigen (Monster), die flache Tastaturen mit so gut wie keinem Tastenhub mögen.

Die Tastatureigenschaften unterscheiden sich bei Snapdragon-Laptops genauso wie bei den PCs der Konkurrenz. / © nextpit

Eine Sache, die bei allen Modellen gleich ist, ist die Unterstützung für die neuesten WLAN-Standards. Einige Modelle bieten nur Unterstützung für Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 statt der neueren Standards 7 und 5.4, aber das kann an Verzögerungen bei der Zertifizierung liegen.

Und wenn Ihr externes Zubehör verwendet, das Treiber benötigt, die nicht nativ unter Windows verfügbar sind, solltet Ihr auf der Herstellerseite prüfen, ob es native ARM-Unterstützung gibt. Treiber, die für x86 entwickelt wurden, sind nicht mit ARM-Versionen von Windows kompatibel. Zum Beispiel USB-Drucker und -Scanner, Audioschnittstellen usw.

Design und Display

Wie die traditionellen x86-Laptops gibt es auch ARM-betriebene Laptops in verschiedenen Formfaktoren und Größen. Traditionelle Laptops und Convertibles sind derzeit mit Displaygrößen von 13 bis 16 Zoll erhältlich, wobei einige Modelle sogar die Wahl zwischen IPS-LCD- oder OLED-Panels bieten.

Das Samsung Galaxy Book hat einen wunderschönen OLED-Bildschirm. / © nextpit

Auch bei der Auswahl der Anschlüsse gibt es große Unterschiede: Das XPS 13 bietet nur zwei USB-C-Anschlüsse, während das Asus und das ThinkPad mit 2 USB-C, 2 USB-A, 1 HDMI und einer Audiobuchse das kompletteste Paket bieten. Wenn es Euch wie mir geht, wird Euch auffallen, dass keines der Modelle einen Ethernet-Anschluss hat, der sogar bei den (langweiligen) Firmengeräten fehlt.

Leistung und App-Kompatibilität

Das Marketing für Snapdragon-Laptops könnte den Eindruck erwecken, dass alle PCs mit diesen Chips die gleiche Leistung bringen, aber das ist nicht der Fall. Genau wie AMD- und Intel-Prozessoren unterscheiden sich die Snapdragon-Chips in ihrer Leistung je nach CPU- und GPU-Stufe.

Verwirrenderweise hat sich Qualcomm statt der üblichen Unterteilung in Core/Ryzen 3, 5 und 7 (und 9) für zwei Tiers entschieden: Plus und Elite für die Snapdragon-X-Chips. Die Plus-Reihe ist weiter unterteilt in Modelle mit 8 oder 10 CPU-Kernen.

Dieser Unterschied bezieht sich nicht nur auf die Anzahl der CPU-Kerne, sondern die beiden Konfigurationen (die wiederum in zwei Modelle unterteilt sind) unterscheiden sich auch in der Größe des Cache (30 statt 42 MB) und der Spitzenleistung der GPU (2,1 TFLOPS statt 3,8).

Die höherwertigen Elite-Chips sind in Bezug auf die Leistung sehr konkurrenzfähig mit den Konkurrenten von Intel und AMD bei allgemeinen Aufgaben. In der folgenden Tabelle vergleichen wir einen Samsung-Laptop mit einem X1E-80-100 Elite-Chip mit einem 2024-Laptop, der von einem Ryzen 7 7735HS-Chip angetrieben wird (der technisch gesehen derselbe ist wie der 6800HS-Chip von 2022).

Samsung Galaxy Book 4 Edge

(Snapdragon X Elite) ThinkPad E14 G5

(Ryzen 7 7735HS) Geekom Mini IT12

(Core i7 12650H) Cinebench 2024 Einzel: 77

Multi: 784 Einzel: 86

Mehrfach: 809 Einzel: 100

Mehrfach: 537 Geekbench 6 Einzeln: 2630

Mehrfach: 13314 Einzeln: 2000

Mehrfach: 8266 Einzeln: 2341

Mehrfach: 9595 3DMark Steel Nomad Light 2071 1434 893 3DMark TimeSpy 1848 1759 1415 3DMark Fire Strike 5382 4627 4000 3DMark Night Raid 24340 18806 15524

Es ist kein direkter Vergleich, aber bei Produktivitäts- oder Rendering-Aufgaben wie dem Cinebench-Benchmark liegt der "Snapdragon X Elite"-Chip nahe an der Leistung der Chips, die in den von uns getesteten Mini-PCs verwendet werden. Und diese verwenden oft leistungsfähigere Kühllösungen und machen sich weniger Sorgen um den Energieverbrauch.

Die 3DMark-Ergebnisse zeigen, dass der Adreno-X1/741-Grafikprozessor bei Spielen Potenzial hat, aber wie bereits erwähnt, ist dies aufgrund des Mangels an ARM-optimierten Titeln ein hoffnungsloser Fall.

Abgesehen von Spielen stellen die meisten Apps kein Problem dar, da die beliebtesten bereits ARM-Versionen haben. Dazu gehören die wichtigsten Browser, die Office-Suite, ein Großteil des Adobe-Pakets, viele VPN-Anwendungen und sogar Open-Source-Tools wie 7zip.

Die meisten nicht nativen Anwendungen liefen in unseren Tests überraschend gut, darunter auch exotische Programme wie VeraCrypt. Das größte Kompatibilitätsproblem ist derzeit Software, die tieferen Zugriff auf das System benötigt, wie Sicherheitsanwendungen oder Anti-Cheat-Tools in Spielen.

Die erste Einschränkung ist wahrscheinlich ein Segen, denn Ihr werdet wahrscheinlich keine "Sicherheitssuite" finden, die Euch mit Benachrichtigungen zur Erneuerung belästigt. Aber Cybersecurity-Firmen versuchen aufzuholen, darunter das berüchtigte Crowdstrike und sein milliardenschweres Falcon-Rootkit, das Anfang 2024 viele PCs lahmgelegt hat.

Akkulaufzeit

Angesichts der Vielfalt der Snapdragon-Geräte – von kompakten Modellen bis hin zu solchen, die für die Fernarbeit entwickelt wurden – ist es keine Überraschung, dass die Akkulaufzeit sehr unterschiedlich ist. Und das, obwohl Snapdragon-Geräte energieeffizienter sind als ihre x86-Pendants.

In der Regel sollte die Akkulaufzeit der meisten Modelle für einen normalen Arbeitstag von 9 bis 17 Uhr ausreichen. Modelle mit leistungsschwächeren Chips und größeren Akkus werden wie üblich längere Laufzeiten bieten.

Ein 65-W-USB-Power-Delivery-Anschluss reicht aus, um die aktuellen Snapdragon-Laptops aufzuladen. / © nextpit

Ein positiver Nebeneffekt der gleichen Integration, die die Aufrüstbarkeit gekillt hat, ist, dass die Energiemodi von Windows 11 auf Snapdragon-Laptops tendenziell besser funktionieren, einschließlich Ruhezustand und Hibernation, zumindest in unseren Tests. Nicht nur der Akkuverbrauch scheint in diesen Modi geringer zu sein, sondern auch die kleinen ärgerlichen Fehler beim Wiederaufrufen von Windows treten seltener auf. Das könnte allerdings auch an der insgesamt fehlenden Bloatware liegen.

Windows + ARM: Aller guten Dinge sind drei

Nach ein paar Fehltritten scheint es endlich so, als wäre Windows auf ARM bereit für die Blütezeit – vorausgesetzt, Ihr nutzt keine Nischenanwendungen, kein Zubehör oder spielt gerne die neuesten Spiele.

Allein die Tatsache, dass diese dritte Welle von ARM-PCs mit Modellen aller großen Hersteller (und nicht nur mit ein paar Surface-Modellen) auf den Markt drängt, zeigt, dass die Hersteller zuversichtlich sind, eine brauchbare dritte Option für Laptops für den Massenmarkt zu haben.

Darüber hinaus hat Qualcomm nach der Einführung des Snapdragon X bereits billigere Modelle veröffentlicht, bei denen zwei verschiedene Chips verwendet werden, anstatt nur die Funktionen eines einzigen Chips zu reduzieren. Ein Zeichen dafür, dass nicht nur die Produktion des großen Chips gut läuft, sondern auch, dass der Hersteller mit einer weiter steigenden Nachfrage rechnet.

Was haltet Ihr von den aktuellen Snapdragon Laptops? Gibt es ein bestimmtes Feature oder eine bestimmte App, die Euch davon abhält, den Kauf eines solchen Laptops zu erwägen? Teilt Eure Bedenken und Gedanken in den Kommentaren mit.